A volta de Angra 3 – e o futuro do programa nuclear brasileiro

O renascimento do átomo

Hoje chega a ser difícil de imaginar, mas a energia nuclear já foi uma tecnologia nova. Em 1942, o físico italiano Enrico Fermi construiu o Chicago Pile-1 (CP-1), o primeiro reator nuclear. Era um monte de blocos de urânio, 45 toneladas ao todo, que Fermi empilhou num laboratório da Universidade de Chicago. O urânio libera nêutrons, um tipo de partícula subatômica. Quando esses nêutrons se chocam com outros átomos de urânio, ocorre a fissão, ou seja, os átomos se quebram – liberando energia (na forma de calor) e mais nêutrons, que se propagam e quebram outros átomos.

É a chamada reação em cadeia. Foi isso que Fermi conseguiu fazer pela primeira vez na história. A geringonça que ele montou usava 330 toneladas de blocos de grafite para moderar (desacelerar) os nêutrons – o que é essencial para manter a reação em cadeia acontecendo. O reator de Chicago sustentou uma reação em cadeia por 4 minutos e meio, e produziu 0,5 watt. Não acenderia uma lâmpada.

Nos anos seguintes, os EUA construíram vários reatores nucleares, mas seu objetivo não era gerar eletricidade, e sim fabricar plutônio (que é feito irradiando o urânio com nêutrons) para usar em bombas atômicas. A bomba de Hiroshima, detonada em 1945, era feita de urânio; a de Nagasaki, lançada três dias depois, usava plutônio.

Em 1947, um oficial da Marinha chamado Álvaro Alberto da Mota e Silva escreveu o primeiro plano de política nuclear do Brasil. Ele começou a ser implementado em 1951, quando surgiu o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), presidido pelo próprio Alberto. A ideia era parar de exportar a areia monazítica e dominar a tecnologia nuclear. Nessa época, ela ainda era exclusivamente militar. O primeiro reator civil, feito com o objetivo de gerar eletricidade, só foi inaugurado em 1954, na União Soviética: era o AM-1, que foi construído 110 km ao sul de Moscou e tinha 5 megawatts de potência. Ele usava o calor gerado pela fissão nuclear para ferver água, cujo vapor movimentava uma turbina, gerando eletricidade. Esse princípio é usado, com algumas variações, em todos os reatores até hoje [veja infográfico abaixo].

No Brasil, o CNPq começou suas pesquisas nucleares tentando comprar um cíclotron (um tipo de acelerador de partículas) dos Estados Unidos. Mas o governo americano proibiu a General Electric de fechar negócio. Então Alberto começou a se aproximar da Alemanha Ocidental, que, em 1956, aceitou vender ao Brasil três ultracentrífugas: equipamentos usados para separar o urânio-235 (que é mais leve, e compõe 0,7% do urânio natural) do urânio-238 (que é 99,3% do minério). O urânio-235 é ideal para uso em reatores nucleares, pois seus átomos são mais fáceis de quebrar. Depois da centrifugação, os dois urânios são misturados novamente, em outra proporção (a maioria dos reatores nucleares opera com 3% a 4% de U-235). Esse processo, de separar e recombinar os dois tipos, é o chamado enriquecimento do urânio.

O Brasil voltou a exportar minérios para a indústria nuclear dos EUA. Em troca, em 1957, acabou conseguindo do governo americano a autorização para comprar o primeiro reator nuclear para fins de pesquisa. Ele foi instalado dentro do Instituto de Energia Atômica (IEA), na USP, onde funciona até hoje. Foi o primeiro do Hemisfério Sul. Em 1965, o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), no Rio de Janeiro (RJ), inaugurou o Argonauta, o primeiro reator nuclear desenvolvido no Brasil. Eles são modestos: o paulista IEA-R1 opera a até 5 megawatts, e o Argonauta é mil vezes menor que ele (as usinas nucleares comerciais trabalham em outro patamar, a mais de 1.000 megawatts de potência).

A ditadura militar instalada em 1964 decidiu acelerar o programa nuclear do Brasil. Para isso, além de continuar a investir em pesquisa e desenvolvimento próprios, o país voltou a buscar parcerias com empresas de países desenvolvidos. Na virada dos anos 1970, o Brasil estava no mercado internacional, procurando fornecedores para construir sua primeira usina nuclear. Recebeu cinco propostas e optou por um modelo da Westinghouse, que utilizava o sistema PWR (“reator de água pressurizada”, em inglês). Foi uma escolha acertada.

“Esse tipo de reator é o mais utilizado no mundo e de funcionamento relativamente simples, quando comparado com outros modelos”, explica o físico Ítalo Curcio, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em um reator PWR, a água não chega a ferver. Como ela está sob pressão, continua líquida, circula por uma tubulação e troca calor com um segundo circuito de água, separado, que vira vapor e move uma turbina [veja infográfico abaixo].

O Brasil fechou negócio com os Estados Unidos, que além do reator forneceriam o combustível (urânio enriquecido), e Angra 1 começou a ser construída em 1972. Batizá-la foi fácil: Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Mas por que os militares escolheram Angra dos Reis? Por dois motivos. Na verdade, três.