Analisamos a paleta de cores de 45 obras clássicas das artes plásticas

Renascimento

Séculos 14 a 17

ARISTOTELISMO

Durante a Idade Média e boa parte do Renascimento, as teorias de Aristóteles serviram pra descrever a ciência. E, para o grego, as cores mais importantes do espectro eram vermelho e amarelo (além do azul). As duas primeiras aparecem firmes e fortes – além de muitos tons pastel e grandes quantidades de bege (veja por que abaixo).

1 • O Casamento da Virgem (1504), Rafael

2 • A Criação de Adão (1512), Michelangelo

O Nascimento da Vênus (1485), Botticelli



Mona Lisa (1503), Leonardo Da Vinci



Barroco e Romantismo

Século 17 a 19

TREVAS

O barroco é a época das emoções exageradas. Tudo nos quadros devia sensibilizar o espectador. Assim, usavam contrastes entre luz e escuridão e caprichavam no realismo. Geralmente, as cenas ficavam expostas em um fundo escuro, o personagem central era bem claro e as sombras serviam para dar volume e textura às figuras.

1 • A Ronda Noturna (1642), Rembrandt



2 • Amor Vitorioso (1601–02), Caravaggio



Saturno devorando um filho (1819-23), Goya



Impressionismo

Século 19

LUZ E PAISAGEM

Claude Monet, o pintor francês das pontes, acreditava que os quadros deveriam ser feitos fora dos ateliês e sempre diante do modelo real. Para isso, era preciso aprender a representar as mudanças contínuas do mundo exterior – principalmente na luz. Isso era feito com pinceladas dispersas e o uso de diversos tons da mesma cor.

1 • Monte de Saint-Victoire (1904-06), Paul Cézanne



2 • A Aula de Dança (1871–74), Edgar Degas



Impressão (1872), Monet



Quarto em Arles (1888), Van Gogh



Século 20

PIRA NAS CORES

O período abrange escolas muito diferentes, como cubismo, pop-art e surrealismo. Mas quase todas deixaram de representar a realidade e partiram para o abstrato. Com isso, pararam de copiar formas e tons reais e passaram a usar cores mais saturadas (puras), como o vermelho, o turquesa e o amarelo-berrante, que não existem na natureza.

1 • Harmonia em Vermelho (1908), Henri Matisse



2 • Marilyn Diptych (1962), Andy Warhol



3 • Número 31 (1950), Jackson Pollock



Les demoiselles d´Avignon (1907), Pablo Picasso



A persistência da memória (1931), Salvador Dalí