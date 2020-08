Arsenal do século 21

Dalton Barroso explica como desenhou um artefato nuclear.

Como o senhor começou sua pesquisa sobre explosivos nucleares?

O estudo dos explosivos nucleares envolve um conjunto muito grande de áreas multidisciplinares, a maior parte das quais é matéria comum a outros ramos da atividade científica aberta, não necessariamente ligada ao desenvolvimento de explosivos nucleares. Não foi à toa que o famoso cientista e dissidente russo Andrei Sakharov, um dos pais do explosivo termonuclear russo, afirmou que “o estudo dos explosivos nucleares é um paraíso para os teóricos”. Foi essa gama de disciplinas tão diversificadas que me atraiu para o tema. Na verdade, comecei a estudar o assunto alguns anos após o início da minha carreira. Foram atividades de pesquisa estritamente acadêmicas, visando à aquisição de conhecimento, e não à eventual produção de armas nucleares, já que não há no país direcionamento nesse sentido. No entanto, a guerra nuclear tem consequências globais, e o Brasil não pode ficar alheio ao assunto.

Como o senhor alcançou os resultados apresentados em sua tese de doutorado?

Já há bastante tempo eu vinha acompanhando os trabalhos sobre fusão por confinamento inercial, matéria em parte desclassificada [que teve o sigilo levantado] a partir da década de 1970 e que estuda a produção de energia da fusão por meio de microexplosões termonucleares de esferas de deutério-trítio (DT), altamente comprimidas, utilizando feixes de raios laser ou de partículas carregadas. Embora inicialmente com motivações militares (para simular em laboratório as condições existentes nas detonações termonucleares), a produção de energia por meio de microexplosões termonucleares tem sido considerada como séria alternativa à produção de energia mediante a fusão por confinamento magnético. Portanto, eu estava bastante familiarizado com esse tema, que tem tudo a ver com o que ocorre nos explosivos termonucleares, dada a semelhança entre os processos envolvidos. De modo que não foi difícil para mim definir quais processos físicos deveriam ser levados em conta na simulação computacional de uma explosão termonuclear, nem que modelos e equações deveriam ser utilizados. A minha tese foi desenvolvida com relativa facilidade, tive apenas que adaptar os softwares que já haviam sido desenvolvidos por mim para estudar casos específicos propostos na tese.

A comparação de sua análise com a ogiva americana W87 (que teria inspirado a análise do professor) procede?

É difícil dizer, porque não conheço qual a configuração exata da W87, já que detalhes internos sobre bombas atômicas (com exceção das de Hiroshima e Nagasaki) são totalmente classificados. Baseei-me apenas numa figura esquemática da W87, publicada primeiramente numa revista americana (inadvertidamente, ao que consta), e, posteriormente, num relatório do Congresso Americano (Relatório Cox), contendo resultados de investigações sobre espionagem, por parte da China, em laboratórios nucleares dos Estados Unidos. Devo dizer que o objetivo principal da minha tese não era simular exatamente a W87, mas configurações semelhantes baseadas nas indicações dessa figura.

O Brasil tem condições de desenvolver artefatos militares atômicos? Deveria?

Qualquer país, com um mínimo de estrutura científica e tecnológica, tem condições de desenvolver armas nucleares desde que haja decisão política para tal. O Brasil tem tido um razoável desenvolvimento científico e tecnológico na área nuclear, desde a época do acordo com a Alemanha, na década de 1970 [firmado em 1975, o tratado previa a compra de equipamentos alemães para construir oito reatores]. Dominamos uma importante tecnologia, que é a do enriquecimento do urânio, mas não temos um reator próprio que pudesse ser destinado à produção de plutônio adequado a fins militares, nem usinas de reprocessamento do combustível irradiado do reator, etapas fundamentais para construir armas nucleares. De qualquer forma, o país já deu sinais de que não pretende desenvolver armamento nuclear. Entretanto, abrir mão de possuir armas nucleares é uma coisa. Abrir mão do conhecimento e da capacidade de desenvolvê-las é outra coisa completamente diferente. Ninguém tem bola de cristal para garantir que no futuro um país continental como o Brasil, riquíssimo em recursos naturais e dono da maior e mais cobiçada floresta tropical do mundo, ficará imune a aventuras bélicas contra a sua soberania e integridade territorial.