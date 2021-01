Campos de concentração na China

Cerca de 1 milhão de chineses muçulmanos já foram mandados para um dos 380 “campos de reeducação” construídos nos últimos anos. Há relatos de tortura, trabalhos forçados, lavagem cerebral e até experiências médicas.

Texto: Tiago Cordeiro e Bruno Garattoni | Ilustração: Davi Augusto | Design: Carlos Eduardo Hara

ihrigul Tursun nasceu em 1989 na Região Autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, onde vivem 22 milhões de pessoas. Doze milhões, ela inclusive, são da etnia uigur: um povo muçulmano cujo território foi ocupado pelos chineses no século 17 (“xinjiang” significa “nova fronteira” em chinês). Quando Mihrigul tinha 12 anos, se mudou para Guangzhou, no sul da China, onde cursou o ensino médio. Acabou ficando por lá, onde fez faculdade de economia e arrumou emprego numa empresa que faz negócios com o Oriente Médio. Quando tinha 21 anos, ela viajou para o Egito, onde conheceu seu marido. Eles se casaram, Mihrigul teve trigêmeos e ficou por lá até 2015, quando resolveu voltar para a China, levando os filhos.

Foi presa assim que chegou ao país, sem saber o motivo. As crianças foram levadas pelas autoridades. Quando Mihrigul foi solta, três meses depois, descobriu que uma delas havia morrido, e as outras duas tinham sinais de maus- tratos. Ela foi impedida de deixar a China e ficou morando em Xinjiang, onde foi novamente presa em 2017: mais três meses, divididos entre uma cadeia e um hospital psiquiátrico. Em 2018, veio a última – e pior – detenção. Mihrigul foi levada para um “centro de reeducação” construído pelo governo chinês, onde ficou numa cela com mais 40 mulheres.

Elas eram obrigadas a tomar comprimidos que as faziam desmaiar e um líquido branco que causava efeitos estranhos – hemorragias em algumas mulheres, e a interrupção da menstruação em outras. Mihrigul diz que nove colegas de cela morreram durante o tempo em que ficou presa. Ela chegou a ser levada para uma sala de tortura, onde foi eletrocutada. Sob pressão do consulado egípcio, as autoridades chinesas acabaram soltando Mihrigul após três meses. Mas havia uma última armadilha. “Duas horas antes de me informarem que eu seria solta, me deram uma injeção”, disse ela em depoimento ao Congresso dos EUA (país onde obteve asilo e vive atualmente). Exames médicos revelaram que Mihrigul havia sido esterilizada.

A China confirma que ela foi presa, suspeita de ligações com terrorismo, mas nega os maus-tratos e torturas, e diz que seus campos de reeducação não são cadeias. “Os centros de educação e treinamento em Xinjiang são escolas, não ‘campos de concentração’. Todos os centros possuem departamentos médicos, que oferecem serviços gratuitamente aos trainees”, declarou um porta-voz do governo ao jornal estatal Global Times. Segundo as autoridades, lá as pessoas aprendem mandarim e têm acesso a cursos de requalificação profissional. Mas essa versão não tem colado. Em outubro de 2020, um grupo de 39 países liderado pela Alemanha fez um protesto na ONU, conclamando a China a “respeitar os direitos humanos, particularmente os direitos de pessoas pertencentes a minorias religiosas e étnicas, especialmente em Xinjiang e no Tibete”. Imagens de satélite analisadas pela ONG Australian Strategic Policy Institute (1) revelam que há 380 campos do tipo, e outros 14 sendo construídos.

Estima-se que mais de 1 milhão de uigures já tenham passado pelos campos, cuja construção foi acelerada em 2014, quando dois atentados terroristas, em maio e junho, deixaram 134 mortos e centenas de feridos em Xinjiang. Além de espalhar pânico entre a população da região, as ações foram uma afronta ao governo chinês – o presidente da China, Xi Jinping, havia visitado a região em março, quando prometera enxotar os terroristas “como ratos”.

Depois dos atentados, o país também foi implantando um sistema de hipervigilância na região, onde aplica suas tecnologias mais modernas. Em dezembro de 2020, o jornal americano Washington Post teve acesso a um documento, assinado por funcionários da empresa de telecomunicações Huawei, que apresentava às autoridades chinesas um novo tipo de inteligência artificial: capaz de analisar imagens de câmeras em tempo real e reconhecer rostos uigures, para então alertar a polícia sobre a presença de pessoas dessa etnia.

Em 2016 e 2017, a China convocou toda a população de Xinjiang para exames de rotina em postos de saúde da região. Mas eles eram meio estranhos. Segundo o uigur Tahir Amin, que fez os exames e os descreveu ao jornal New York Times, os médicos nem se preocuparam em usar um estetoscópio para checar seu coração. Mas, além de tirar uma amostra de sangue, colheram as impressões digitais, escanearam o rosto e gravaram a voz dele. Esse conjunto de informações físicas, genéticas e eletrônicas pode estar sendo usado para alimentar um monstruoso banco de dados, sem igual no mundo. A China quer controlar os uigures. Mas não é fácil fazer isso com milhões de pessoas sem incorrer em uma boa dose de violência – física e psicológica.