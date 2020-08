Camuflagem: quando a arte imita a vida (e vice-versa)

Texto: Bruno Vaiano | Ilustração: Cristina Kashima | Design: Estúdio Nono | Edição: Alexandre Versignassi

Havia algo estranho com as plantas do parque Van Cortlandt, no norte de Nova York, em 28 de abril de 1918. “Eu tropecei em um montinho de grama, que gemeu quando pisei nele, e então se ergueu diante de mim”, relatou a repórter Elene Foster no jornal New York Tribune. O arbusto falante era uma estudante de artes plásticas de 20 e poucos anos, vestindo um macacão coberto de folhas. Era voluntária de uma nova divisão das Forças Armadas americanas: o Corpo de Camuflagem da Reserva Feminina.

Ela não estava sozinha na paisagem: havia no mínimo dez mulheres escondidas no parque. Algumas vestiam fantasias de pedra. Outras, de tronco. “Em forma e corte, os trajes lembram sacos de dormir, mas com pernas. Se a mulher se vê ameaçada e está em meio às árvores, basta ficar parada para ser confundida com uma delas”, escreveu outro jornal, o New York Herald, em 8 de maio de 1918. Elas estavam enganando transeuntes para testar a eficácia dos trajes, que depois seriam enviados para proteger soldados no front oeste da 1ª Guerra Mundial.

As roupas camufladas viraram notícia porque eram algo revolucionário. Até essa época, disfarce não era o forte dos militares. Nos séculos 18 e 19, os exércitos europeus adotavam fardas berrantes – as tropas napoleônicas vestiam jaquetas azuis, os britânicos preferiam vermelho. Com a visibilidade limitada pelas espessas nuvens de pólvora dos canhões, as roupas coloridas tinham a mesma função de uniformes de futebol: permitir o reconhecimento de aliados e adversários rapidamente.

Esse problema deixou de existir na 1ª Guerra, quando os exércitos se isolaram atrás de trincheiras. A situação ficou mais parecida com um jogo de vôlei: cada time de um lado da rede – no caso, rede de arame farpado. Para piorar, os aviões de reconhecimento fotográfico podiam espiar atrás das linhas inimigas. Uniformes coloridos se tornaram alvos fáceis. O jeito era se esconder. Soldados, armas e veículos precisavam ser maquiados para simular objetos inofensivos. Outra opção era pintá-los de modo a deformar sua aparência ou a fazê-los desaparecer contra o fundo. Para realizar essas façanhas, os exércitos precisaram se aliar a pessoas que entendiam muito de pincel, mas quase nada de guerra: artistas plásticos.