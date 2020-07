De volta para o DeLorean

O carro eterno

Em 1975, John fundou a DeLorean Motor Company, ou DMC. Trouxe consigo Bill Collins, parceiro de longa data e engenheiro por trás do Tempest GTO. Em 1977, eles terminaram o protótipo de seu primeiro modelo, o DMC-12. Não tinham como imaginar que, muito tempo depois, aquele carro viria a estrelar De Volta para o Futuro, de 1985. (“Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo?”, explica o cientista Emmett “Doc” Brown ao apresentar o DMC-12 a Marty McFly).

E que estilo. O DeLorean era diferente de qualquer outro carro. Suas portas do tipo asa-de-gaivota, que abrem para cima, eram uma releitura do Mercedes 300SL, lançado na década de 1950 – mas com linhas retas e ângulos duros. O DMC-12 prometia ter sistema antifurto, airbags e até um computador de bordo, coisas de outro planeta para os carros de 1977. Mas o que mais impressionava era a carroceria, totalmente feita de aço inoxidável. Isso dava ao DeLorean uma aparência única e futurista, e também o tornava imune à ferrugem. A ideia, segundo John, era que o carro durasse para sempre. Você compraria um DMC-12, e o dirigiria pelo resto da vida.

Mas, antes, ele precisava ser fabricado em massa. John pegou empréstimos, vendeu ações de sua empresa e recorreu até a celebridades, como o apresentador de TV Johnny Carson e o cantor Roy Clark, em busca de investimentos. Em 1978 a coisa decolou, quando o governo do Reino Unido deu o equivalente a US$ 400 milhões em valores atuais para que a DMC fizesse uma fábrica na Irlanda do Norte, a 10 km da capital Belfast.

O país vivia uma guerra civil, em que grupos católicos e o IRA (Exército Republicano Irlandês) queriam a independência – e organizações protestantes, apoiadas por Londres, defendiam a permanência da nação no Reino Unido. O conflito, que durou até 1998, causou milhares de mortes e rendeu músicas como Sunday Bloody Sunday, do U2 (ela se refere ao “Bloody Sunday”: 30 de janeiro de 1972, domingo em que soldados ingleses abriram fogo contra civis irlandeses desarmados, matando 14 e ferindo 26). O governo britânico enxergou na DeLorean uma ferramenta para tentar pacificar a Irlanda do Norte por vias econômicas, gerando empregos. Para John DeLorean, o negócio também era bom. Finalmente havia dinheiro para começar a linha de montagem do DMC-12. Só havia um problema: ele não sabia como fazer isso.

Não tinha experiência nem contatos na Europa, cujas leis e costumes trabalhistas eram diferentes dos EUA. Entra em cena, então, o engenheiro Colin Chapman: fundador da Lotus, fabricante inglesa de carros esportivos e uma das equipes mais importantes da história da Fórmula 1. Chapman é considerado o pai da F-1 moderna, pois foi o primeiro a dominar a tecnologia de aerofólios e introduziu o efeito solo (um truque aerodinâmico que “gruda” o carro no chão, permitindo que ele faça curvas mais rápido). Chapman chegou com a missão de redesenhar o chassi e a suspensão do DMC-12, que tinham problemas.

Mas a parceria entre Lotus e DeLorean começou mal. Os americanos sentiam, com razão, que os ingleses queriam comandar todo o trabalho. Desprestigiado, Bill Collins acabou pedindo demissão, e John nem ligou: deixou que o parceiro fosse embora. “Não achei que meu pai pudesse fazer isso, especialmente com alguém que sempre o ajudou e que estava tão emocionalmente envolvido com o carro”, disse à SUPER Zachary DeLorean, filho de John. “Quando o pessoal da Lotus apareceu e quis mandar em tudo, meu pai deveria ter deixado claro que as coisas não funcionavam assim. Mas ninguém sabe qual era realmente o acordo dele com o Chapman”, afirma.

De fato. Ninguém sabe ao certo, até hoje. Mas a continuação da história, ao longo da década de 1980, acabaria revelando um plano secreto de Chapman e DeLorean – e ele não era nada bom.