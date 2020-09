Dilúvio: a verdade por trás do mais universal dos mitos

A Bíblia antes da Bíblia

–

Noé nada mais é do que um Atrahasis moderno. E digo moderno porque, para os escrivães da Bíblia hebraica, os tempos sumérios estavam quase tão distantes deles quanto a Idade Média. É provável que as histórias do Gênesis tenham sido escritas por volta do século 7 ou 6 a.C., 700 anos depois da narrativa de Gilgamesh, que por sua vez vem 500 anos depois de Atrahasis.

Não coincidentemente, os hebreus estavam na Mesopotâmia bem nessa época. O imperador Nabucodonosor 2º escravizou e deportou o povo hebreu para as margens do Tigre e do Eufrates. O território que abrigava Ur, Uruk e Eridu agora não se chamava mais Suméria. Tinha mudado de nome para Babilônia.

“Os antepassados dos hebreus já tinham contato com a cultura e religião da Mesopotâmia antes, mas é provável que eles só tenham fixado as narrativas da Bíblia durante o cativeiro. Os exilados hebreus, afinal, eram uma elite que precisava permanecer unida, ter algo em comum”, diz Pedro Paulo Funari, professor de história antiga e arqueologia na Unicamp.

1200 anos separam o dilúvio de Atrahasis do da Bíblia

A Bíblia não esconde de onde vem a inspiração dos escritos sagrados. Segundo o Velho Testamento, o próprio Abraão, patriarca dos hebreus, nasceu em Ur. O mito da criação do homem a partir do barro também já estava registrado em outra passagem do Épico de Atrahasis. “A inspiração mesopotâmica está presente do início do Gênesis até o dilúvio de Noé. Elas não pretendem ser registros históricos, estão ali como relatos mitológicos que servem como alegoria para passar um ensinamento”, diz o professor.

A presença de relatos diluvianos entre os mesopotâmicos, hebreus, gregos e outros povos não é indicativo histórico de um dilúvio universal – algo que não existiu. Ele foi inspirado em enchentes e inundações recorrentes mesmo, como dos próprios rios Tigre e Eufrates, bem onde estavam aquelas primeiras civilizações. Para as religiões, o importante não é a veracidade da história, e sim a simbologia que a destruição pelas

águas carrega.