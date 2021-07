As precauções

Os oficiais do COI defendem que os Jogos podem ser conduzidos de forma segura levando em conta outros eventos esportivos de grande porte que ocorreram na pandemia. A ideia é criar uma espécie de bolha, a exemplo do que foi feito na NBA, a liga de basquete dos EUA. Em julho de 2020, 1,4 mil pessoas isolaram-se em um complexo de hotéis e arenas da Disney, na Flórida, com testes diários e circulação controlada. Deu certo: nenhum caso de Covid-19 foi detectado.

O problema é que, em Tóquio, a escala é outra. Serão ao menos 15 mil atletas (entre os olímpicos e paralímpicos) de mais de 200 países e territórios, além de milhares de voluntários, membros das delegações, patrocinadores e equipes de imprensa. Enquanto a maioria dos atletas dorme na Vila Olímpica (veja o infográfico abaixo), o resto fica em hotéis credenciados ou em bases de treinamento fora do complexo. Além disso, eles ainda precisam se deslocar para 41 locais de competição dentro e fora da metrópole. Desse jeito, o esquema fica tão frágil quanto uma bolha de sabão.

O COI depende muito mais da colaboração dos participantes em seguir as regras do Playbook, uma espécie de manual de instruções para a Olimpíada pandêmica. Ao chegar ao aeroporto, eles devem ativar o GPS do celular e baixar dois aplicativos: um para monitorar sintomas e outro de rastreamento. Não será permitido fazer turismo no país: os atletas eliminados (ou vitoriosos) devem pegar o voo de volta até 48h após sua competição.

Para entrar no país, os participantes devem apresentar três testes negativos – dois antes de embarcar e um ao chegar ao Japão, feito no aeroporto. Os atletas e outros credenciados ainda farão testes periódicos de antígeno coletados pela saliva ao longo do evento. Se o teste der positivo ou inconclusivo, ele é direcionado para um centro médico para fazer RT-PCR, padrão-ouro para o diagnóstico da doença.

Se o PCR der positivo, a coisa complica – principalmente se for um atleta. A pessoa será transferida para um quarto de hotel (ou hospital, dependendo da gravidade) para fazer a quarentena de 14 dias. Se a competição do atleta for durante aquele período, paciência.

Para diminuir o risco esportivo, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está tomando medidas extras. Nos esportes em grupo, os atletas que forem essenciais para o time devem ficar em quartos separados. É o caso dos dois levantadores da equipe de vôlei – se os dois pegarem Covid, não há como o time jogar de forma competitiva. Também haverá um esforço para que atletas de esportes individuais fiquem sozinhos em seus quartos, principalmente se forem os únicos brasileiros da modalidade.

“Vamos ter casos de Covid-19. São 700 pessoas da delegação brasileira indo para Tóquio. Uma ou outra vai testar positivo. Só tomara que não seja atleta”, diz Ana Carolina Côrte, coordenadora médica do COB. Em condições normais, seriam 850 pessoas viajando, entre costureiros, cozinheiros e outros profissionais. A única equipe que aumentou foi a de saúde: além de Côrte, outros 15 médicos estão indo para o Japão. Já o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que embarca em agosto, é mais enxuto: 400 pessoas, entre atletas, guias e membros da comissão.

Continua após a publicidade

O Brasil terá oito bases de treinamento e aclimatação fora da Vila Olímpica. Em geral, colégios adaptados. As delegações devem chegar antes da abertura da Vila para se acostumar ao fuso horário. São nessas bases que os atletas mais devem treinar – e se alimentar, já que elas servem comida brasileira, o que não acontece na Vila.

Até o começo de julho, a orientação era que os estádios e quadras das competições operassem com 50% da capacidade, sem exceder o número de 10 mil pessoas presentes. Nesse cenário, a cerimônia de abertura, realizada no Estádio Olímpico, que possui 68 mil assentos, seria bem diferente – e mal atingiria 15% de capacidade. Para completar, o público (bem como técnicos e atletas) seriam instruídos a não gritar ou cantar nas competições. Torcer, só batendo palmas.

Mas tudo mudou no último dia 8, quando Tamayo Marukawa, ministra das Olimpíadas, anunciou que, devido a um aumento de casos de Covid-19, os Jogos vão acontecer sem espectadores. Tóquio, inclusive, estará em estado de emergência durante a competição.

Para além da ausência de público, a medida mais importante até agora, de qualquer forma, vem de uma parceria do COI com a Pfizer, que garantiu doses para todas as delegações nacionais que participarão da Olimpíada.

O problema: a vacinação é apenas recomendada, não obrigatória – e grandes comitês olímpicos, como os do Brasil e dos EUA, seguiram nessa linha. Só tem um detalhe. Nos EUA, 18% da população declara que não vai se vacinar de jeito nenhum (por ignorância, basicamente). A proporção entre os atletas talvez seja a mesma.

O próprio COI prevê que 80% das pessoas que passarem pela Vila Olímpica estarão imunizadas. A taxa é a mesma para os profissionais de imprensa que vão trabalhar por lá. Uma pena: pela estatística bruta, dois dos dez atletas da final dos 100 metros rasos, evento mais importante dos Jogos, não estarão vacinados, e por escolha própria. Chega a ser incompreensível.

No Brasil, o índice de ignorância é, felizmente, mais baixo. 93% da população afirma que quer se vacinar. E o COB projeta que o índice de membros da delegação imunizados será parecido (95%). Ainda assim, qualquer proporção abaixo de 100% é polêmica. A ideia de que simplesmente existam atletas que se recusam a tomar vacina já é assustadora por si só.