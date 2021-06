Micronacionalismo: o hobby de quem governa países de mentira

Qual é o sentido?

A verdade é que eu só entendi o sentido do micronacionalismo quando participei de uma reunião do parlamento do Manso. O partido liberal do país propôs um projeto de lei para regulamentar a criação de empresas. Um dos parágrafos definia que as questões judiciais deveriam ser respondidas pelo sócio majoritário. Mas o que define um sócio majoritário? Isso não estava resolvido em nenhuma lei anterior. A discussão em torno do tema se estendeu por uma hora e meia.

Daria para resolver em cinco minutos, se tanto. Mas a graça do negócio para os micronacionalistas é justamente a criação do debate que caracteriza a política da vida real. Isso e mais outros prazeres, que vão desde a produção de jornais micronacionais até a criação de times de futebol ou até novos esportes. O ministro da Cultura do Manso é arquiteto na vida real, e viu no micronacionalismo uma chance de elaborar o design de cédulas, selos e documentos, algo que jamais seria possível fora dali. Porque o macromundo é um tanto limitante mesmo. No micro, não existem fronteiras.

Agradecimentos: Reino do Manso, Reino de Bauru e São Vicente, Reino da Escandinávia, Reino de Belo Horizonte, Sacro Império de Reunião, Império Alemão, Porto Claro, Reino da Itália, Reino da França, Kárnia-Rutênia, Império Deltariano e todas as outras micronações que auxiliaram na produção deste texto.