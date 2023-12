Muito além dos carros: a liberdade de ir para qualquer lugar, como quiser

O uso sem o ônus da propriedade

Há também o outro lado: pessoas que precisam do carro no seu dia a dia. Que o diga quem leva os filhos para a escola antes do trabalho, os busca na hora do almoço e, no fim do dia, ainda passa no supermercado.

Então, diante de uma correria danada no dia a dia, não seria bom não precisar lidar com burocracia e custos adicionais relacionados ao carro? Pois é exatamente isso que faz o KINTO ONE Personal, o serviço de assinatura de carros da Toyota.

O cliente apenas paga um valor mensal e não precisa lidar nem arcar com o custo de seguro, IPVA, licenciamento e revisões – apenas desfruta do uso do carro, sem o ônus da sua propriedade. O serviço está disponível em todas as regiões do Brasil, nas concessionárias Toyota, para modelos novos e seminovos.

O cliente conta com assistência 24 horas, que inclui socorro elétrico, assistência mecânica, meio de transporte alternativo, pane seca, chaveiro e troca de pneu. E conta com carro reserva, quando revisões ou manutenções tiverem previsão superior a 48 horas.