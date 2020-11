Nagorno-Karabakh: 30 anos de guerra no Cáucaso

Pitacos não faltam

Outros atores têm interesses na região. O Irã – que faz fronteira com os dois países – apoia uma resolução pacífica, mas deixa claro que é favorável à integridade territorial do Azerbaijão. Em 1992, durante o primeiro conflito em Nagorno, o Irã propôs um cessar-fogo que não foi respeitado, e perdeu credibilidade como intermediador. Mesmo assim, defende que os países ocidentais não devem intervir no conflito atual.

“Os integrantes internacionais do Grupo de Minsk [formado por França e EUA em 1992 para mediar a disputa] estão longe da região e desconectados dela não apenas politicamente, mas também emocional e eticamente, e não têm uma vontade verdadeira de estabelecer a paz”, declarou o ministro iraniano da Defesa.

Israel, por sua vez, poderia ser um aliado evidente da Armênia: os povos dos dois países, cercados por nações islâmicas, compartilham a herança judaico-cristã e o trauma dos dois maiores genocídios da história. Mas a verdade é que Israel tem uma aliança sólida com o Azerbaijão, um de seus únicos aliados islâmicos: 60% do arsenal militar do azerbaijanos foi adquirido dos israelenses, enquanto 40% do fornecimento de petróleo de Israel vem de reservas no Azerbaijão. Ou seja: trata-se de uma amizade estratégica para Israel, ainda mais pelo fato de o Azerbaijão ficar colado no Irã, um grande inimigo.

Petróleo e gás representam 80% das exportações do Azerbaijão e 37% do PIB. Diversos países europeus apelaram para as reservas do pequeno país islâmico depois que os russos – grandes fornecedores de combustíveis fósseis – passaram a ameaçar cortes no fornecimento como uma forma de chantagem. Os gasodutos passam perto de Nagorno-Karabakh, o que dá uma dimensão maior ao conflito regional.