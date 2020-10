O Gripen brasileiro

Um livro de 33 mil páginas

O Brasil irá pagar R$ 24 bilhões pelos caças. É bastante dinheiro – se aproxima dos R$ 29,5 bilhões que o governo gastou, por exemplo, com o programa Bolsa Família no ano passado. Como somos um país pacífico, que raramente se envolve em conflitos internacionais, você pode pensar que um investimento dessa magnitude não faz sentido. Mas não é bem assim, por vários motivos. A começar por um bem simples: nossos aviões estão obsoletos.

O primeiro caça da Força Aérea Brasileira (FAB) foi o britânico Gloster Meteor, que chegou ao Brasil a preço de banana. Ou melhor, de algodão. Em 1953, o governo brasileiro trocou com os ingleses 15 mil toneladas de algodão por 70 aviões. Nas décadas seguintes vieram modelos como o F-80, o T-37 e o Mirage 2000: aposentado em 2013 e o melhor caça que o Brasil já teve (até o Gripen). Hoje o país conta com apenas dois modelos. O F-5M, principal avião de combate da FAB e nosso único avião supersônico – um projeto americano da década de 1950. E o A-1M (também conhecido como AMX), um projeto dos anos 1980 que foi modernizado pela Embraer, mas voa a apenas 1.053 km/h. Uma frota antiga e limitada. Melhor que a da Argentina, mas pior que a da Venezuela [veja quadro abaixo].

1/6 É o caça mais moderno do arsenal americano. Possui três variantes: F-35A, (“padrão”), F-35B (capaz de decolar em distâncias muito curtas e pousar verticalmente, como um helicóptero) e F-35C (uso em porta-aviões). Não é rápido, mas compensa isso com a aerodinâmica stealth, que dificulta a detecção por radar (e o Gripen não possui). (rancho_runner/Superinteressante) 2/6 Primeiro caça stealth russo, também chama a atenção por ter dois motores e vetorização de empuxo: sistema que redireciona a saída de gases da turbina e torna o avião “supermanobrável”, ou seja, capaz de fazer manobras mais bruscas. Pode carregar mísseis hipersônicos. Começou a ser produzido em 2019, mas ainda não entrou em operação. (bbevren/Getty Images) 3/6 Stealth e com dois motores, está em operação desde 2017. Destaca-se pela aerodinâmica, com asas menores que diminuem o arrasto e podem ajudar a reduzir o consumo de combustível – o que pode explicar sua enorme autonomia. Os chineses estão preparando uma versão com vetorização de empuxo (como o Su-57 russo). (Alert5/Wikimedia Commons) 4/6 Começou a operar em 1996: é de uma geração anterior aos outros. Mas tem dois motores, vetorização de empuxo e capacidade “supermanobrável”, ou seja, continua sendo um rival duro. A Venezuela possui 23 unidades dessa aeronave, o que a coloca em excelente posição militar em relação aos vizinhos da América Latina. (Fepaba/Wikimedia Commons) 5/6 Avião israelense dos anos 1970. É rápido, mas tem autonomia bem restrita e é considerado pouco manobrável (em Israel, foi abandonado já em 1976, em favor de F-15 comprados dos EUA). A Força Aérea Colombiana opera 21 unidades, que foram utilizadas em operações contra as FARC. (US Navy - Defense Visual Information Center/Wikimedia Commons) 6/6 Aeronave bem antiga, baseada num projeto dos anos 1960. Está ultrapassada e sofre dificuldades de manutenção, o que coloca a Argentina em posição vulnerável. O país pretendia substituí-lo com caças coreanos FA-50 (baseados no F-16 americano), mas o negócio foi suspenso devido à pandemia. (Chris Lofting/Wikimedia Commons)

Com a chegada dos Gripen, o Brasil vai ganhar poder de dissuasão, ou seja, a capacidade de desencorajar agressores externos e manter a soberania de um espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados. E esse poder é fundamental. Em 2019, quando as tensões internacionais envolvendo a Venezuela alcançaram seu grau máximo, circularam rumores sobre a possibilidade de uma intervenção brasileira no país. A ideia foi rapidamente desmentida pelo governo, e ainda bem. Isso porque a Aviación Militar Bolivariana (AMB) possui uma frota de 23 caças Sukhoi Su-30 e 20 caças F-16, que muito provavelmente fariam picadinho dos nossos antigos e modestos aviões. Não se sabe ao certo quantos caças venezuelanos estão aptos a operar, já que o país vive uma profunda crise econômica e social. Mas só o fato de eles existirem já funcionou como dissuasão. Quando os Gripen estiverem voando, o Brasil também terá esse poder. Nossos novos caças não estão à altura dos modelos mais avançados dos EUA, da Rússia e da China – mas nos colocarão em boa posição na América Latina.

O outro fator que justifica o investimento bilionário está na transferência de tecnologia. O processo licitatório do chamado “Programa FX-2” colocou três concorrentes no páreo: o caça Rafale, da francesa Dassault, o F/A-18 Super Hornet, da Boeing, e o Gripen, da sueca Saab. Foi um processo extremamente complexo: o Comando da Aeronáutica elaborou um relatório com nada menos que 33 mil páginas de análises. Apesar de o jato da Saab ser o mais barato dos três, não era a escolha mais provável. Havia receio porque o modelo oferecido (Gripen E/F) era um avião inédito, a ser desenvolvido a partir das versões anteriores do Gripen. Logo, ele nunca tinha sido testado em combate. Enquanto isso, o F/A-18 acumulava experiências nas guerras do Iraque e Afeganistão, e o Rafale havia participado de intervenções em Mali, na Líbia e na República Centro-Africana.

1/6 Ainda durante a Guerra Fria, o governo sueco encomenda o caça à Saab. A ideia era utilizá-lo como defesa contra eventuais ameaças dos países do Pacto de Varsóvia (alinhados à URSS). (Felipe Del Rio/Superinteressante) 2/6 Sua característica mais marcante é poder decolar e pousar em pistas muito curtas, de apenas 600 m, e até improvisadas. Isso estava previsto no Bas 90, plano de defesa contra uma possível invasão da Suécia. (Felipe Del Rio/Superinteressante) 3/6 Desenvolvido para exportação e uso nos países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Ganhou melhorias, como sistema de reabastecimento em voo e gerador de oxigênio, que aumentaram sua autonomia. (Felipe Del Rio/Superinteressante) 4/6 Usado em testes, demonstrações e desen-volvimento tecnológico para a Força Aérea Brasileira – que, em abril de 2015, assinou um contrato para a compra de 36 aviões (28 do tipo Gripen E, e oito Gripen F). (Felipe Del Rio/Superinteressante) 5/6 Traz como novidades o sistema Arexis de contramedidas eletrônicas (ECM), cujas antenas emitem sinais falsos para desorientar radares inimigos, e o cockpit com tela multifuncional. (Felipe Del Rio/Superinteressante) 6/6 Igual ao Gripen E, exceto por uma característica: é 70 cm mais comprido, e por isso também comporta um copiloto (o que é útil em treinamentos e em determinados tipos de missão). (Felipe Del Rio/Superinteressante)

Mas um fator virou o jogo: os suecos aceitaram transferir as tecnologias do avião para o Brasil, que se tornará capaz de fabricá-lo. E isso, além de ter óbvias implicações para a soberania do país, também pode ser uma injeção e tanto em seu desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico. Para os suecos, também foi bom negócio – pois, assim, eles conseguiram emplacar um avião que não era o favorito. “As compras de materiais bélicos com razoável nível de tecnologia têm uma equação de decisão bem longa, com várias considerações. Não é só preço e qualidade”, diz o cientista político Ricardo Sennes, da consultoria Prospectiva. De fato: a renovação da frota aérea militar brasileira é uma novela que começou nos anos 1990, esfriou, foi retomada na década seguinte – e só em 2014 o contrato foi assinado.

O acordo prevê 60 projetos obrigatórios, envolvendo pesquisa, tecnologia, treinamentos teóricos e práticos, desenvolvimento e produção. Até 2025, cerca de 350 engenheiros e técnicos brasileiros, de empresas integrantes do projeto, terão passado por Linköping, sede da Saab, onde receberão um total de 600 mil horas em treinamentos. A maioria dos cerca de 200 brasileiros que já passaram pela Escandinávia atua no Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen (GDDN, em inglês), dentro da planta da Embraer em Gavião Peixoto, no interior paulista.

A Saab vai fabricar sozinha 13 unidades do Gripen brasileiro – como é o caso do primeiro deles, que veio da Suécia e deverá ser apresentado em Brasília em 23 de outubro, Dia do Aviador (e data em que Santos Dumont voou com o 14-Bis). Outros oito caças serão construídos na Suécia, mas finalizados no Brasil, e 15 serão montados no GDDN, dentro da Embraer. Algumas partes do Gripen serão produzidas no país: na fábrica de aeroestruturas da Saab, em São Bernardo do Campo, e por outras empresas brasileiras.

Ao apresentar o projeto ao Senado, em 2011, representantes da Saab disseram que a indústria brasileira ficaria responsável por “40% do desenvolvimento e até 80% da produção de estruturas [do avião] com exclusividade mundial”. O mapa atualizado de transferência tecnológica [veja infográfico acima] lista algumas peças, mas também deixa bastante coisa de fora. Questionadas a respeito, Saab e FAB afirmaram que está tudo dentro do cronograma previsto. Mas não cravaram quando, e como, o Brasil estará fabricando 80% da aeronave. “Por não se tratar da compra de um produto já existente, o Gripen ofereceu a oportunidade aos brasileiros de participar no desenvolvimento de estruturas, sistemas, aviônicos, na produção e nos ensaios em voo junto aos suecos, além da capacitação para apoiar, manter e modernizar a frota pelas próximas décadas”, afirmaram.

Em abril deste ano, um anúncio chamou a atenção: a Saab comprou 100% da Atmos Sistemas, uma empresa brasileira que participa do programa Gripen (ela faz a manutenção dos radares do avião, um de seus sistemas mais avançados). A compra acendeu um sinal de alerta em analistas do setor de defesa, que enxergaram nela um freio do processo de transferência de tecnologia para o Brasil. “A aquisição da Atmos pela Saab é especialmente problemática nos sentidos de apropriabilidade tecnológica e dos objetivos dos programas de capacitação fomentados por investimentos públicos”, diz um artigo assinado (1) por dois professores do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica). A Saab diz que comprou a Atmos porque isso facilita a operação do Gripen, permitindo que os radares do avião sejam consertados no Brasil. Mas não revela quando, e se, os segredos tecnológicos desses componentes serão transferidos ao Brasil. Em 2019, os suecos já haviam comprado 40% da Akaer, empresa brasileira que fabrica fuselagens – e também faz parte do projeto Gripen.

O processo de transferência de tecnologia não é tão automático, nem tão simples, quanto pode parecer. “É necessário garantir que quem recebe a tecnologia tenha capacidade de absorvê-la, explorá-la e fazer com que chegue a outros mercados”, diz Thiago Caliari, professor do ITA e um dos autores do artigo que analisa a compra da Atmos pela Saab. Ele não descarta a possibilidade de que os suecos voltem a frear a transferência de tecnologia, ainda que não aposte nisso. “Risco sempre tem.”

Também houve um caso de transferência inversa, em que uma empresa brasileira desenvolveu uma tecnologia que acabou sendo adotada pela Saab. É a Wide Area Display (WAD), uma tela de 19×8 polegadas que reúne todos os dados cruciais de voo – que, nas versões anteriores do Gripen, ficavam espalhados por três monitores. Ela foi desenvolvida pela empresa AEL Sistemas, de Porto Alegre, e passará a equipar todos os Gripen (não só os brasileiros). A AEL também irá fabricar outros dois displays para o avião. Um deles é o Head-up Display (HUD), que projeta dados na linha de visão do piloto, e o Helmet Mounted Display (HMD), um capacete que também exibe informações. “É um visor integrado, que permite visualizar informações críticas de voo e de missão diretamente na viseira do capacete, independentemente para onde o piloto estiver olhando”, diz Saul Bencke, gerente de projetos da empresa.

A chegada do Gripen, por sinal, será um salto e tanto para os pilotos da Força Aérea Brasileira, que terão de aprender a pilotá-lo. E já começaram a fazer isso.

