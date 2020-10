O mistério do “eu”: o que é a consciência?

O problema difícil

Um morcego tem uma espécie de sexto sentido, a ecolocalização. Esse mamífero voador emite sons e calcula a que distância que um objeto está pelo tempo que o som demora para bater no objeto e voltar. Como será que é estar dentro da cabeça dele? Como é ver o mundo usando o som, em vez da luz? Será que o morcego “vê” os sons? Talvez, a representação mental gerada pela ecolocalização não se pareça nem com a audição nem com a visão. Ela pode ser algo que sequer conseguimos imaginar, pois não possuímos esse sentido.

Há muitas coisas inacessíveis a um ser humano. Nunca saberemos qual é a cor de um raio ultravioleta, porque nossos olhos só enxergam ondas eletromagnéticas (isto é, de luz) até o violeta. A caixa de lápis de cor da natureza é bem maior. Cada lápis corresponde a um comprimento de onda eletromagnética, mas só conseguimos enxergar um pedaço da caixa. Da mesma forma, somos incapazes conceber um espaço de quatro dimensões, porque vivemos num Universo limitado a três. Os filósofos chamam essas sensações puras, que não podem ser descritas em termos de outras coisas, de qualia. Explicar a existência dos qualia é o “problema difícil”.

Em princípio, nós poderíamos ser todos zumbis, diz Chalmes. Não zumbis de Walking Dead. Zumbis filosóficos. Vamos explicar esse conceito com o paciente TN, lá do começo do texto. Ele não enxerga conscientemente, mas enxerga. Se você visse TN andar no corredor sem saber que ele é cego, pensaria que ele tem uma visão normal. E ele tem. O que ele não tem é a experiência subjetiva da visão.

Dá para imaginar uma pessoa que seja como TN em todos os aspectos, não só a visão. Que não acessa cheiros, sons, cores ou dores. E você não conseguiria perceber, porque essa pessoa se comportaria normalmente. Ela teria autoconhecimento, imaginação e acesso à informação. A única coisa que faltaria é o que falta a um computador: a experiência subjetiva dessas coisas. Os tais qualia (o plural é quale). Falta a pessoa saber qual é a aparência da cor vermelha, em vez de simplesmente registrá-la como uma onda eletromagnética de um certo comprimento.

“Uma teoria satisfatória da consciência precisa prever sob quais condições um sistema físico particular – sejam os neurônios do seu cérebro, seja um chip de silício – está tendo experiências subjetivas”, escreve Christof Koch, presidente do Instituto Allen para Ciências do Cérebro. Caso contrário, será impossível criar uma inteligência artificial consciente. Filósofos como Chalmers apostam nessa impossibilidade. Ele é um dualista, como Descartes. Embora sua visão não seja religiosa, ele entende os quale como algo desvinculado da biologia.

Entende a consciência usando nosso cérebro é como tentar medir uma régua usando a própria régua.

Outros, como Daniel Dennett, da Universidade Tufts, acreditam que na verdade não há um problema difícil, e Chalmers precisa (com o perdão do trocadilho) colocar a mão na consciência. Quando os cientistas conseguirem mapear toda a rede de interações eletroquímicas entre os neurônios, os quale serão reduzidos a um fenômeno biológico. Isso já aconteceu antes na história da ciência: para os alquimistas, ouro era algo especial. Hoje, porém os químicos sabem que ouro e oxigênio são feitos da mesma coisa, átomos. A diferença é que os átomos de outro tem 79 prótons, os de oxigênio, 8.

Há uma terceira classe de pensadores, porém, cuja opinião é a de que entender os quale (ou reproduzi-los em uma máquina) usando nosso cérebro é como tentar medir uma régua usando a própria régua: algo impossível, além do nosso alcance. A consciência até teria uma explicação perfeitamente lógica, mas que nossa mente de Homo sapiens evoluído no leste da África não é capaz de captar. Exatamente como a cor do infravermelho. Ou a quarta dimensão. Se for isso mesmo nós seremos, para sempre, um mistério para nós mesmos.

Fontes: artigo “Intact navigation skills after bilateral loss of striate cortex”; livros Consciousness Explained, de Daniel Dennett; Matéria e Consciência, de Paul M. Churchland; O Mistério da Consciência, de António Damásio; Como a Mente Funciona, de Steven Pinker; O Gene Egoísta, de Richard Dawkins; vídeos “Dennett’s Quining Qualia Argument” de Matt McCormick e “Como as coisas inconscientes se tornaram conscientes”, do canal Kurzgesagt; verbetes “Consciousness”, de Robert Van Gulick, na Stanford Encyclopedia of Philosophy e “The Hard Problem of Consciousness” de Josh Weisberg na Internet Encyclopedia of Phyilosophy.