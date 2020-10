O misterioso caso de Agatha Christie

A farmacêutica

A

1ª Guerra começou em 1914 e Agatha, com 24 anos, se voluntariou em um hospital – primeiro como enfermeira, depois no setor de distribuição de remédios. Os medicamentos da época não vinham em caixinhas: era preciso misturá-los na hora, como em uma farmácia de manipulação. Agatha fez um curso de química e passou em uma prova que a permitia atuar como farmacêutica. Ali, a futura escritora aprendeu a curar – e também a envenenar com maestria as vítimas de seus livros.

Foi num dia de tédio no trabalho, em 1916, que Agatha teve uma luz. Ela já queria escrever um mistério policial havia algum tempo. Sua irmã Madge a desafiou, dizendo que ela não seria capaz. Estava começando uma era de ouro das histórias de detetive – entre 1920 e 1930, livros que estimulavam o leitor a descobrir a identidade do assassino se tornaram tão populares quanto filmes de super-herói são hoje.

Torquay estava repleta de refugiados belgas por causa da guerra – por que não ter um deles como protagonista? Assim nasceu Hercule Poirot, um baixinho bigodudo famoso por resolver qualquer caso apenas com a massa cinzenta. Inspetor Japp e Capitão Hastings também aparecem em sua estreia, O Misterioso Caso de Styles.

Foi durante a guerra, também, que se casou com Archibald, militar e aviador. Por incentivo dele, Agatha enviou a obra para seis editoras. Quatro anos depois, ela recebeu uma resposta de John Lane, fundador da editora The Bodley Head. Em outubro de 1920, há exatos cem anos, Agatha Christie chegou às livrarias do Canadá.

A obra só foi publicada no Reino Unido depois, em janeiro de 1921. Na época, a autora já teve um reconhecimento considerável. A primeira tiragem, de 2.500 exemplares, vendeu 2.200 em um ano – uma marca que hoje, no Brasil, seria considerada excelente. O Misterioso Caso de Styles foi o primeiro livro de uma escritora estreante a ser divulgado em fascículos em um suplemento semanal do jornal The Times. E a revista The Sketch encomendou uma série de 12 histórias com Poirot para serem publicadas periodicamente (outros trabalhos freelancer logo seguiram).

O segundo livro, O Inimigo Secreto, chegou em 1922, quando Agatha e Archie estavam passando por dificuldades financeiras. Depois que um contrato de cinco livros com Lane acabou, a autora assinou com William Collins, que seria seu editor pelo resto da vida. Lane desejaria nunca tê-la deixado ir embora: apesar do sucesso inicial, foi justamente na sexta tentativa que a autora ganhou o mundo.