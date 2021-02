O renascimento do Mac (e o futuro do PC)

A China, o Brasil e o Windows

Em 2008, a Apple comprou a PA Semi (Palo Alto Semiconductor), uma empresa relativamente pequena que projetava chips para outras fabricantes. Isso começou a dar frutos em 2010, com o nascimento do A4: o primeiro processador criado pela empresa de Steve Jobs. Era o coração do iPhone 4 e do primeiro iPad, lançado naquele mesmo ano. A Apple foi desenvolvendo seus chips até dar outro salto no final de 2015, com o lançamento do iPad Pro – cujo chip, o A9X, era o primeiro com desempenho comparável ao dos processadores tradicionais, da arquitetura x86.

Como o A9X estava dentro de um tablet e rodava o sistema operacional iOS, que é leve e simples, isso não chamou muita atenção. Mas foi ali que, sem alarde, começou a virada de mesa. No começo, os chips da Apple eram fabricados pela Samsung. Mas o A9X era produzido por outra empresa: a chinesa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Foi uma cartada decisiva. A TSMC também faz os processadores da AMD, a arquirrival da Intel, e da nVidia, maior fabricante de placas de vídeo do mundo. Os chips do Xbox, do PlayStation 5 e do iPhone vêm de lá – e, agora, o M1 também.

Isso aconteceu porque, nos últimos anos, a TSMC conseguiu dar um salto tecnológico e dominar o processo de fabricação de cinco nanômetros. Isso permite fazer circuitos menores e mais velozes, que gastam menos energia [veja quadro acima].

Nos Estados Unidos, os novos Macs não são caros. O mini custa US$ 700, o MacBook Air sai por US$ 1.000, e você compra um Pro por US$ 1.300 (mesmo valor do salário mínimo de lá). No Brasil, como você deve ter imaginado, a coisa é diferente. E como. O Mac mini custa R$ 8.700, o Air sai por R$ 13 mil, e o Pro vale R$ 17.300. E esses valores são para as versões com 8 gigabytes de memória RAM. Se você quiser 16 GB de RAM, o que é recomendável (pois a memória fica dentro do chip M1, ou seja, não dá para fazer upgrade depois), pode adicionar mais R$ 2.500 ao preço – nos EUA, são US$ 200. Em suma: no Brasil, os novos Macs são artigos de luxo, a que pouquíssima gente terá acesso. Mesmo assim, eles devem ter enormes consequências por aqui.

Nos últimos 15 anos, que a Apple passou usando chips Intel, os Macs se tornaram parecidos com os PCs (só eram mais bonitos e tinham um sistema operacional diferente). Com o M1, deixa de ser assim. Os MacBooks passam a ter uma enorme vantagem de bateria – e isso irá obrigar a Microsoft a reagir, para evitar que o Windows seja varrido do mercado de laptops. No final de 2020, a agência Bloomberg afirmou que a empresa já está desenvolvendo seus próprios chips, de arquitetura ARM, para servidores e notebooks. Quando eles chegarem, os laptops Windows (que são 90% do mercado) poderão

entrar na nova era – oferecendo benefícios similares aos do Apple M1.

E a gigante Intel, que domina 80% do mercado de notebooks, também já começou a reagir. No segundo semestre, ela irá apresentar uma nova geração de processadores x86, identificados pelo codinome Alder Lake. Eles serão híbridos: terão alguns núcleos de alta potência e outros de baixo consumo de energia, uma estratégia que é usada pelos chips ARM. A Intel já lançou um chip híbrido, o Lakefield, mas ele era pouco potente [veja quadro acima]. O Alder Lake promete resolver esse problema: rumores indicam que ele terá até 16 núcleos, sendo oito de baixo consumo e oito de alta performance, e também será capaz de executar novas instruções x86, que prometem mais desempenho. Segundo a Intel, o resultado disso é um nível inédito de “performance por watt”. Ou seja, o chip poderá rodar o sistema operacional e demais softwares gastando muito menos energia.

Se os esforços da Microsoft e da Intel derem certo, daqui a alguns anos até os notebooks mais básicos, na faixa de R$ 3 mil, serão ultravelozes e aguentarão 18 horas longe da tomada. Hoje isso pode parecer difícil de acreditar, mas algo do tipo já aconteceu. Em 1984, o primeiro Macintosh apresentou ao público o conceito de interface gráfica, com janelas, ícones e um mouse para você clicar nelas (até então só computadores profissionais, criados pela Xerox, tinham isso). No ano seguinte, a Microsoft lançou o Windows, levando essas coisas para os PCs. Ele era inferior ao Mac e tinha lá seus problemas, mas era bom. Bom o suficiente para dominar o mercado, conquistar o mundo e transformar a história.