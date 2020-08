Os 3 melhores filmes sobre o Dia D

O Mais Longo dos Dias

Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki – 1962

Honra ao mérito: Tudo é grandioso nesta superprodução.



Para reconstituir a grandiosidade da Operação Overlord – o codinome da ação realizada no Dia-D – a produção não economizou. Até o lançamento de A Lista de Schindler (1993), este longa passou mais de 30 anos como o filme P&B mais caro da história.

Estiveram em uso 22 navios da Sexta Frota americana, Spitfires (aviões de caça britânicos)… Além de um elenco dream team: John Wayne, Sean Connery, Henry Fonda, Robert Mitchum, Richard Burton, entre outros. Eram tantos núcleos diferentes de filmagens que a superprodução precisou de três diretores.

Mas os méritos não estão só nos números. Feito com a ambição de transmitir a complexidade da operação, O Mais Longo dos Dias mostra as hesitações dos Aliados quanto à data da invasão, as táticas para confundir os alemães – jogando dummies de paraquedas longe do verdadeiro alvo – e também as batalhas posteriores à chegada.

Outro destaque é para a caracterização dos nazistas, sem os estereótipos comuns em tantos filmes de guerra. Um deles se irrita com um fato histórico que pareceria banal, se não tivesse tanta importância: os alemães demoram no envio de seus tanques porque a ordem dependia do aval de Hitler. E ninguém tinha coragem de acordar o führer: ele tinha tomado soníferos.