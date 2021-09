Os 6 grandes mitos da inteligência artificial

Mito 2: Ela descobre remédios e cura doenças

No final de julho, a IBM e a fundação Michael J. Fox, que faz pesquisas sobre a doença de Parkinson (da qual o ator sofre), anunciaram a criação de um software capaz de prever como os sintomas irão progredir em cada pessoa ao longo dos anos – uma resposta importantíssima, e que os médicos não conseguem dar. Segundo a IBM, o software foi treinado com as informações de 1.400 pacientes, e usou inteligência artificial para criar um modelo que permite antever o que irá acontecer em cada caso.

Mas, se você olhar com atenção os resultados do estudo (2), vai descobrir que o robô não é tão esperto quanto dizem. “O tempo médio para alcançar o estado 8 [o estágio mais severo da doença] partindo do estado 5 foi de dois a 25 anos.” Esse é o tempo médio que, segundo a inteligência artificial, o Parkinson leva para progredir. Você pode ficar mal após dois anos, ou só após 25. Ou seja, a previsão não prevê nada.

Esse não é o único exemplo de IA furada na medicina. Desde o começo da pandemia, foram desenvolvidos mais de 200 algoritmos que usam inteligência artificial para tentar prever a evolução da Covid-19 – e saber se um paciente vai desenvolver a forma severa da doença. Um grupo de 47 cientistas de vários países fez uma revisão detalhada de todos esses trabalhos (3) e constatou o seguinte: nenhuma das 232 ferramentas analisadas alcançou um índice aceitável de precisão. A inteligência artificial não consegue nem diagnosticar Covid olhando imagens do pulmão: um segundo estudo (4), que analisou dezenas de algoritmos criados para isso durante a pandemia, constatou que “nenhum tem possível uso clínico”. O melhor que a IA conseguiu fazer em termos clínicos, até hoje, é detectar câncer de mama com precisão ligeiramente superior à de um médico (5), reduzindo os erros em 5% a 10%.

Em 2015, a IBM criou uma divisão chamada Watson Health, com a missão de revolucionar o tratamento de câncer usando inteligência artificial (Watson é o nome do computador inteligente da empresa, que em 2011 venceu um game show de perguntas e respostas na TV americana). Foi um projeto gigantesco: só para comprar bancos de dados com informações de centenas de milhões de pacientes, que foram usados para treinar a IA, a IBM gastou US$ 4 bilhões.

O novo Watson prometia ajudar os médicos em seus pareceres e sugerir tratamentos mais eficientes. Ele iria fazer isso lendo milhares de estudos científicos (algo que nenhum médico, isoladamente, conseguiria fazer) e cruzando as informações deles com seu enorme banco de dados. Na prática, não funcionou: o robô não era competente ao recomendar tratamentos (6) e também não conseguia compreender as informações fornecidas por médicos e hospitais, que foram abandonando a ferramenta. No fim do ano passado, a IBM “descontinuou” o Watson for Oncology e o Watson for Genomics, seus dois softwares do tipo. Ela continua desenvolvendo o Watson for Drug Discovery, que tenta ajudar de outra forma: usando a IA para desenvolver novos medicamentos.

Além da IBM, existem mais de dez startups tentando fazer isso. A ideia é a seguinte: o software analisa as proteínas e os receptores celulares do corpo humano e os compara com o formato molecular de milhares de substâncias, para tentar encontrar drogas que se encaixem a elas. É um conceito interessante, que pode render frutos – mas ainda não é comprovado. E também não é totalmente novo: trata-se de uma evolução do high throughput screening (HTS), um sistema que usa braços robóticos para misturar e testar substâncias de forma automática e existe desde os anos 1980.