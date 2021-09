OVNIs: os avistamentos

O balão e os discos

No dia 14 de junho de 1947, o fazendeiro William Brazel encontrou algo curioso caído em seu rancho, na cidade de Roswell, no Novo México: pedaços de borracha, papelão e papel-alumínio espalhados por uma área de 180 metros. Aquilo chamou a atenção do jornal e das autoridades locais, e a história acabou chegando aos ouvidos da Aeronáutica dos EUA – que, em 8 de julho, divulgou um comunicado afirmando que era um “disco voador”. As autoridades rapidamente mudaram de versão, dizendo tratar-se de um balão meteorológico, mas já era tarde. Nascia ali o mito de Roswell, que atravessaria todo o século 20. Com o tempo, o causo foi ganhando detalhes mais e mais fantasiosos, como o de que os militares teriam levado os destroços do tal veículo para a Área 51, uma base militar no Estado vizinho de Nevada.

Os destroços, na verdade, não tinham nada de alienígena. Eram mesmo pedaços de um balão – mas não meteorológico, e sim militar, que os EUA estavam desenvolvendo para tentar espionar testes nucleares da URSS. Essa confusão, proposital ou não, entre OVNIs e aeronaves militares já foi bem comum. Um relatório confidencial produzido pela CIA (2), que analisa os avistamentos reportados entre 1954 e 1974 (mas só foi liberado ao público em 2013), concluiu que metade dos relatos de OVNIs eram voos de aviões secretos e experimentais, como o U-2 e o SR-71 Blackbird, até hoje o mais veloz já construído (atingia 3,5x a velocidade do som).

Na época, o governo americano não explicou isso ao público; simplesmente deixou as conspirações rolarem. Não é impossível que o relatório publicado em 2021, bem como os vídeos divulgados nos últimos anos, tenham como real objetivo confundir as pessoas – e desviar a atenção de tecnologias secretas que estariam sendo desenvolvidas pelos próprios americanos. Outra hipótese é que os tais OVNIs na verdade sejam aeronaves experimentais de outros países, que estariam invadindo o espaço aéreo americano.

A Federal Aviation Administration (FAA), agência governamental que controla a aviação nos EUA, registrou 23 avistamentos inexplicados entre 2016 e 2020 – e eles se concentram no litoral, que veículos de outras nações teriam mais facilidade de alcançar (veja quadro abaixo).

A FAA também registrou dez avistamentos perto de usinas nucleares nos últimos cinco anos. Em todos esses casos, os objetos voadores não demonstram as habilidades mirabolantes vistas nos vídeos da Marinha. Eles até têm características incomuns, como luzes coloridas piscando, formato cilíndrico ou a capacidade de voar a até 27 mil pés (8 mil metros, muito além dos 500 metros de altura alcançados por um drone comum), mas não fazem manobras fora do normal.

Oito relatórios confidenciais da Marinha dos EUA, produzidos em 2013, 2014 e 2019 e obtidos por dois repórteres do site The Drive (3), estão cheios de informações detalhadas sobre drones de diferentes formatos e balões de reconhecimento – a maior parte voando em altitudes elevadas, e nem todos de origem americana. Em suma, muito do que é apresentado como OVNI talvez não tenha nada de alienígena. Deixar essa possibilidade no ar pode ser uma estratégia dos EUA: assim eles podem informar outros países, como Rússia e China, que estão cientes das invasões no seu espaço aéreo – sem precisar admitir publicamente que elas ocorreram.

Mas isso não significa, por outro lado, que não existam registros de casos bem difíceis de explicar, mesmo considerando todas as possibilidades do jogo geopolítico. E essas histórias são antigas. Em 1978, o Gepan (“grupo de estudos de fenômenos espaciais não identificados”), criado pelo governo francês, produziu um relatório confidencial sobre 11 casos. Na época, a National Security Agency (NSA) americana teve acesso ao documento, e os classificou como de “alta credibilidade e alta estranheza” (4).

“Em dez dos episódios, aparentemente a distância entre a testemunha e os objetos era menor do que 250 metros”, afirmou a NSA em uma análise interna. “A conclusão foi a de que as testemunhas presenciaram um fenômeno material que não poderia ser explicado nem como natural, nem como resultado de um dispositivo produzido por humanos.” Também há referência ali a “uma máquina voadora cujo modo de sustentação e de propulsão está além do nosso conhecimento”. O grupo francês existe até hoje e continua investigando relatos do tipo – já são mais de 2.900 casos, dos quais apenas 23% foram totalmente esclarecidos.

O relatório de 1978 aborda um caso em Teerã, capital do Irã, na madrugada de 19 de setembro de 1976. Após localizar, visualmente e por radar, um OVNI sobre a cidade, dois jatos F-4 Phantom II se aproximaram. Ambos sofreram pane elétrica ao mesmo tempo e perderam a capacidade de se comunicar, entre si e com a base militar. Um dos pilotos tentou disparar um míssil. Não conseguiu. Assim que os aviões regressaram à base, o rádio voltou a funcionar.

Os soviéticos também registraram seus casos intrigantes. Em setembro de 1977, na cidade de Petrozavodsk, dezenas de objetos brilhantes foram vistos em diferentes ocasiões, sempre de madrugada, voando a baixa altitude. Eles também foram detectados, na mesma época, em outros locais, de Copenhague, na Dinamarca, até o extremo leste do território soviético, a 11 mil quilômetros dali. A Academia de Ciências da União Soviética foi convocada e não conseguiu explicar o fenômeno, observado em 85 cidades num período de poucos dias.

Quase uma década depois, houve outro incidente marcante. Às 8h de 29 de janeiro de 1986, no vilarejo de Dalnegorsk, próximo do Mar do Japão, os moradores avistaram uma bola vermelha voando paralela ao chão, a aproximadamente 54 quilômetros por hora e a 800 metros de altitude, sem emitir nenhum som. Ela desceu na direção de uma colina, contra a qual se chocou. Moradores primeiro, e depois pesquisadores, encontraram pedaços de vidro e pequenos objetos metálicos esféricos. Algumas rochas do local ficaram marcadas por gotas de um metal posteriormente identificado como chumbo. Havia também fragmentos compostos por uma mistura de materiais, incluindo ouro, prata e níquel. Em 1989, incidentes semelhantes foram registrados, novamente na colina de Dalnegorsk.

O Brasil tem seu caso clássico de avistamento sem explicação. Trata-se da “noite dos discos voadores”, registrada em São José dos Campos (SP) em 19 de maio de 1986. Vinte e um pontos luminosos surgiram no céu da cidade pouco depois das 23 horas. O coronel Ozires Silva, cofundador da Embraer e então presidente da Petrobras, estava em um avião Xingu naquela região e viu algumas dessas luzes. Então começou uma perseguição aos objetos.

Primeiro um caça partiu do Rio de Janeiro (RJ) em direção à cidade paulista. O piloto viu uma luz branca abaixo da aeronave, que voava a 5 mil metros de altitude. Na sequência o objeto subiu a até 10 mil metros, e o jato não conseguiu acompanhá-lo. Foi substituído por outro caça que partiu de Anápolis (GO) e conseguiu avistar o objeto, mas não mais do que isso: apesar de voar a mais de 1.100 km/h, o piloto não conseguia chegar perto dele. Um terceiro caça partiu do Rio de Janeiro e perseguiu uma luz vermelha, mas ela se apagou. Subitamente, 13 objetos não identificados apareceram no radar, atrás daquele avião – e sumiram. A operação foi encerrada às 3h30 da madrugada.

O relatório da Aeronáutica apontou que os objetos produziam sinais de radar, “variação de velocidade de voo subsônico até supersônico, bem como manutenção de voo pairado, variação de altitudes inferiores a 5.000 pés (1.500 m) até 40.000 pés (12.000 m), emissão de luminosidade nas cores branca, verde, vermelha e outras vezes não apresentando indicação luminosa, capacidade de aceleração e desaceleração de modo brusco, capacidade de efetuar curvas com raios constantes, bem como com raios indefinidos”.

A Aeronáutica brasileira mantém registros de aparições não explicadas desde 1952, somando mais de 2.600 páginas. Documenta, por exemplo, um caso de 15 de novembro de 2010, em Manaus, quando um objeto metálico, grande e escuro, voando mais alto do que aviões de carreira e com o que pareciam duas asas em “V”, permaneceu 15 minutos no céu até sumir, por volta das 22h.

O mais misterioso de todos os avistamentos até hoje, porém, talvez seja outro. Observado não por militares, mas por astrônomos.