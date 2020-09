Miau quântico

penúltimo episódio de Dark começa com uma aula sobre o gato de Schrödinger – um experimento imaginário idealizado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935. Esse felino, que sequer existiu, é o item mais pop e menos compreendido da física do século 20. Para entendê-lo, precisamos mergulhar no mundo das partículas subatômicas, cujo comportamento é previsto pelas equações da mecânica quântica. Ela é bem diferente da relatividade de Einstein – que só funciona no mundo das coisas grandes, como pessoas e planetas, e dá bug quando encontra algo pequenino como um elétron. Prepare-se. Nosso Universo, em escala microscópica, é um lugar bizarro.

Vamos começar: pegue um papel e recorte dois buracos retangulares paralelos nele. Assim: II. Agora, acenda uma luz na frente do papel. A luz só vai passar onde há buracos, certo? Então, a tendência é que, na parede atrás do papel, você veja duas faixas de luz: II. Pois é, o problema é que isso não acontece. A parede lá atrás fica com várias faixas, assim: IIIII.

Tal fenômeno ocorre porque a luz é feita de ondas eletromagnéticas. Quando o feixe de ondas passa pelas fendas, se divide em dois. Ao se reencontrarem do outro lado, as ondas interferem uma na outra, gerando várias faixas em vez de apenas duas. Esse IIIII na parede é chamado pelos físicos de padrão de interferência. O experimento da dupla fenda foi realizado por Thomas Young no século 19 e confirmava as lendárias equações de Maxwell: a luz é uma onda. Até que chegou Einstein, em 1905, e concluiu irrefutavelmente que não: a luz, na verdade, é feita de partículas chamadas fótons. E aí?

Para agonia geral, por volta de 1930 já estava claro que na verdade o comportamento da luz era meio onda, meio partícula, mas não só uma coisa ou outra. Como assim? Vamos explicar modificando o experimento de Young. Pegue um canhão de fótons (as partículas de luz) e atire um por um, ora numa fenda, ora na outra. É de se esperar que cada fóton atravesse só a fenda em que você mirou – e que, na parede lá atrás, você veja algo assim: II.

Mas não. Os danadinhos sabem que precisam se comportar como ondas. Com o tempo, o desenho fica assim: IIIIII. Bizarro. Mas e se você tentar descobrir por qual fenda passou cada fóton – posicionando um detector exatamente na fenda? Aí eles desistem. Ao realizar uma medição, você obriga os fótons a parar de agir como ondas. Eles passam a agir como partículas. E o desenho na parede fica assim: II.

Em 1926, o austríaco Erwin Schrödinger bolou uma equação que descreve esse jeitinho onda de ser das partículas, e que prevê experimentos práticos com muita precisão. Porém, apesar das previsões corretas, ninguém sabia de que forma a equação corresponde à realidade. O que é essa onda? Do que ela é feita? O trabalho do alemão Max Born permitiu concluir que a tal onda não é uma onda como as ondas sonoras ou as ondas do mar. Essa onda, na verdade, indica a probabilidade de se encontrar a partícula em um dado lugar. Onde ela tem picos, é onde um fóton, por exemplo, tem uns 80% de chance de estar. Onde ela tem vales, o fóton com certeza não está.

A partir daí, surgiu a chamada interpretação de Copenhagen. A ideia é, grosso modo, a seguinte: se você tem uma caixinha com um fóton, e a equação diz que há 80% de chance dele estar no canto direito e 20% no canto esquerdo, então, quando você abrir a caixa, a tal onda colapsa e o fóton “escolhe” uma das opções – 4 em 5 vezes, óbvio, ele vai escolher o canto dos 80%. Schrödinger e Einstein consideravam essa interpretação absurda (lembra da citação “Deus não joga dados?”). Afinal, o que conta como um observador? Quais entidades têm autorização para colapsar a função de onda e obrigar o fóton a escolher? Humanos podem? Um contador de fótons, talvez? Uma bactéria, que tal? Não há critério.

É aqui que entra o gato. Imagine o seguinte: dentro de uma caixa com um gato, há um átomo com 50% de chance de emitir radiação. Se ele emitir, um detector aciona um martelo que quebra um pote de veneno, e o gato morre. Caso contrário, o bichano vive. Faz algum sentido dizer que, até você abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Schrödinger sabia que não. O detector acionaria o martelo ou não mesmo que todos os humanos da Terra fossem extintos e ninguém jamais abrisse a caixa. Foi por isso que ele cunhou esse exemplo.

Schrödinger queria dizer que qualquer interação de uma partícula com outra partícula já faz a função de onda colapsar. É por isso que nós, feitos de bilhões de bilhões de bilhões de partículas, estamos sempre em um lugar determinado (e não com 80% de chance de estar um um lugar). “Desde essa época, houve amplas evidências de que o colapso da função de onda não é causado só por observadores conscientes”, escreve Christopher Baird, físico da Universidade Texas A&M.

Agora vem, com o perdão do trocadilho, o pulo do gato. Em 1965, o físico Hugh Everett III propôs algo diferente em sua tese de doutorado: que, na verdade, precisamos esquecer essa história de colapso da função de onda. De maneira muito resumida: quando uma partícula tem uma determinada chance de fazer algo ou não, então formam-se vários universos paralelos – linhas do tempo alternativas em que cada alternativa se concretiza. Que existe um mundo em que o gato vive e um em que ele morre. Essa é a interpretação dos Muitos Mundos, que é bem menos popular que a de Copenhagen, mas não pode ser descartada porque sua matemática é sólida.

Em Dark, o gato de Schrödinger e a interpretação dos Muitos Mundos são citadas para explicar porque vemos diferentes versões de personagens como Martha e Jonas coexistindo. Na última cena da segunda temporada, ilustrada nesta página, a realidade se divide em duas: uma em que Jonas é salvo por uma Marta de franja (a Marta original não tem franja) que provém de um Universo paralelo, e outra em que Jonas se esconde no porão e ela é impedida de salvá-lo.

É como se Jonas e Marta fossem partículas – e quando eles optam por um desfecho, o desfecho alternativo passasse a existir outro cosmos. Se Schrödinger estivesse vivo, talvez ficasse angustiado com cena: seu seu gato ilustra justamente que a mecânica quântica não faz sentido aplicada a coisas grandes, como pessoas. Dark, porém, não é ciência. É ficção científica. Das boas, por sinal. Um quebra-cabeça que você não assiste: você resolve.