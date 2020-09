Sua capacidade de atenção é bem mais limitada do que você imagina. E os ilusionistas sabem bem disso. Agora, neurocientistas usam a mágica para entender como seu cérebro funciona – e por que você cai (e sempre vai cair) nos truques dos mágicos.

Na recpeção de um cassino, uma placa convida: “venha fazer parte de um estudo da National Geographic”. Atrás do balcão, o funcionário recepciona os interessados e pede a eles para assinar uma ficha de participação. Ele se abaixa para encontrar a caneta, volta e entrega o formulário. As pessoas se despedem e agradecem. Quase ninguém percebe, mas o experimento já começou. Quando o rapaz se abaixa, em poucos segundos, surge outro homem na cena, escondido atrás do mesmo balcão. Eles não têm quase nada em comum: as roupas são de cores diferentes; um tem cabelo loiro; o outro, cabelo escuro. O segundo se levanta e entrega a caneta e o papel. Mas poucas pessoas perceberam a mudança.

Talvez você acredite que não cairia em um teste desses. E pode até ser – mas as chances contrárias são grandes. Mais precisamente 50%: só uma a cada duas pessoas percebe essas mudanças. Sua capacidade de captar detalhes é restrita. Tire a prova com as cartas ao lado. Escolha uma delas e, quando terminar de ler esta reportagem, veja se adivinhamos a sua carta e a retiramos do monte.

A neurociência tem um nome para esse fenômeno: cegueira à mudança. Essa falha em detectar mudanças bruscas acontece porque seu cérebro não dá conta de prestar atenção e memorizar todos os detalhes do que acontece às sua volta. “Você não consegue comparar mentalmente as duas coisas – o antes e o depois”, explica Daniel Simons, da Universidade Harvard. Ou seja, uma “falha” na memória impede você de captar essas mudanças.

É que guardar todas essas informações demandaria uma quantidade absurda de energia. É preciso escolher o foco e qual tarefa priorizar – não à toa, seu cérebro não trabalha bem como multitarefa. É aí que alguns acontecimentos podem passar despercebidos. Pense: na vida real, ninguém se transforma em outra pessoa durante uma conversa. Por que, então, o cérebro deveria memorizar as características físicas de um desconhecido, enquanto tenta buscar informações sobre um trajeto? Seria um desperdício de energia – e esse mecanismo é só um dos buracos do cérebro explorados pelos mágicos.

Cegueira por (des)atenção

Não é só por conta da memória que você perde detalhes do mundo – quando você está focado em um ponto, muita coisa acontece sem que você note. Imagine o foco como um holofote em um palco. As luzes se voltam para o palco. Enquanto você assiste à peça, concentrado na história, todo o resto do teatro passa despercebido. “Nossa capacidade de atenção é limitada. O foco restringe as informações absorvidas de uma parte do campo visual. E os mágicos exploram essa característica cerebral”, contam os neurocientistas Stephen Macknik e Susana Martinez-Conde, autores do livro Truques de Mestre. É como se o seu foco de visão se transformasse em um túnel. E fora dele tudo escapasse da sua percepção.

Existe um clássico teste de psicologia que prova como ficamos desligados e alheios quando estamos focados. Participantes assistiram a um vídeo de basquete e precisavam contar quantos passes cada time trocava. Ao final, os pesquisadores perguntaram: quantos de vocês viram um gorila? Em meio à contagem, perderam um detalhe gritante: um homem fantasiado de macaco apareceu por alguns segundos na cena e quase ninguém reparou.

Mesmo que você quisesse, seus olhos não dariam conta de ver todos os detalhes com perfeição. “Os olhos só conseguem discernir detalhes delicados em um círculo do tamanho do buraco de uma fechadura, bem no centro do olhar, que cobre cerca de um décimo de 1% da retina”, explicam Macknik e Martinez-Conde. “A maior parte do campo visual circundante tem uma qualidade chocantemente precária”, completam os neurocientistas.

Os dois até sugerem um teste bem prático e simples: olhe fixamente para um ponto na parede em frente a você, segure uma carta de baralho qualquer, com o braço esticado para o lado. Não mexa os olhos. Comece, então, a levar o braço até o centro do seu olhar. Você só conseguirá distinguir o desenho da carta quando ela chegar a esse ponto. Em outras palavras: nossa visão, principalmente a parte periférica, não presta – e você só não percebe isso por conta dos movimentos oculares, que apagam os borrões e estabilizam as imagens.

E os mágicos, claro, sabem disso, ainda que empiricamente, e usam nossas falhas a favor deles. São mestres em manipular nossa atenção. “Mágicos notaram essas coisas há muito tempo. E ainda que não tenham usado métodos científicos, eles são pessoas inteligentes fazendo, basicamente, análises do cérebro e do comportamento humano”, explica Martinez-Conde. Se você não enxerga um gorila em um jogo de basquete, imagine quantas coisas deixa passar enquanto trabalha duro em uma tarefa.

É por isso que mágicos passam aos voluntários algumas missões – tipo dobrar as páginas de um livro ou escrever nomes em cartas, enfim, qualquer coisa para mantê-los concentrados. E alheios ao truque. Nesse meio tempo de concentração, os mágicos terminam seus números – bem em frente a você. “As ações do mágico intensificam a ativação dos neurônios envolvidos na atenção que você presta [por exemplo] para virar as páginas do livro, enquanto os neurônios que poderiam atentar para as mãos dele são inibidos”, contam os neurocientistas. Na mágica, essa técnica tem um nome: despistamento ativo.

Além disso, existe uma forma inconsciente e automática de manipular seu foco. Um objeto ou som novo ou inesperado (tipo uma pomba voando em um truque de mágica ou uma sirene de ambulância na rua de casa) atrai sua atenção na hora. É inconsciente, instintivo. Seus sentidos primários atendem a esses estímulos automaticamente. Neurocientistas chamam isso de captação sensorial. Para os mágicos, o nome disso é despistamento passivo.

O truque do ladrão

Em Nova York, Apollo Robbin convida um pedestre aleatório para participar de um truque. Ele é o mestre entre os mágicos “trombadinhas” – rouba carteiras, celulares, relógios e outros acessórios sem que o participante perceba. Ele pergunta à vítima o que tem no bolso da calça: uma carteira. Apollo, então, confere se o objeto realmente está lá. “É verdade, está aqui”, diz ao mostrar o objeto e colocá-lo de volta no bolso. “E no paletó?”, pergunta o mágico logo em seguida. O homem volta sua atenção para o paletó (olha e tateia a parte interna da roupa – despistamento ativo). Nesses poucos segundos, Apollo já passou o voluntário para trás. Um a zero para Apollo: a carteira saiu da calça e foi parar no paletó – e o pobre homem ainda nem percebeu.

“Então vamos lá”, diz Apollo. Ele se posiciona ao lado do participante e pede a ele para deixar as duas mãos abertas, com a palma para cima. O mágico coloca uma moeda na mão dele e pede para guardá-la. É Apollo quem fecha a mão do homem. “Por favor, segure bem firme a moeda.” Nesse meio tempo, a mão esquerda do mágico segura o pulso do sujeito, justamente onde está o relógio. “Onde está sua carteira mesmo?”, pergunta. “Porque eu mudei algumas coisas de lugar… dá uma nova olhada lá”, continua o mágico enquanto tira a mão direita do pulso do homem. Lá se foi o relógio.

A vítima bem que tenta não cair – o tempo inteiro olha diretamente nos olhos do mágico. Mas Apollo sabe mantê-lo distraído. Em meio à conversa, ele mal repara onde estão as mãos do mágico. Apollo não segurou o pulso dele sem razão. Enquanto pressiona o relógio contra o pulso com um pouco de força, os neurônios do tato na pele se acostumam ao toque – e ficam menos sensíveis à percepção da presença do objeto. Quando Apollo abre a pulseira e o tira dali, o corpo cria uma pós-imagem tátil, como se o relógio ainda estivesse lá. E o homem não se dá conta de nada.

A brincadeira segue. O sujeito sorri, enquanto procura a carteira, que já não está mais no bolso da calça. Apollo se aproveita da distração para colocar o relógio furtado no próprio pulso. Ele, então, avisa que talvez a carteira esteja no paletó. Com a mão direita, Apollo segura e puxa o bolso do casaco e, com a esquerda, retira algo: um camarão de brinquedo. “Uau! Isso pertence a você?!”. Objeto novo, surpresa – não há como não olhar (despistamento passivo). O homem não sabe de onde saiu aquilo. O mágico sorri, aponta para o novo relógio e diz: “olha, não levou mais do que 60 segundos para eu pegar suas coisas”. Só, então, o sujeito percebe que perdeu o celular e a carteira.

O humor e a boa lábia ajudam na tarefa da distração, por relaxarem a parte de atenção e concentração do cérebro. Com uma boa história e uma dose de risada, qualquer truque simples pode parecer incrível. O americano Magic Tony se apresenta pelos Estados Unidos com números fáceis e bem-humorados – uma espécie de stand-up de mágica. Em um dos truques, pega um saco de papel com uma garrafa de catchup dentro. Ele promete fazer o produto desaparecer. “Vou fazer um gesto mágico e…”. Olha para dentro. Lá está o catchup. “Então: outro gesto e, tcharam, o catchup reapareceu”. A plateia se diverte, mas ele parece decepcionado. Faz outro gesto, segura a parte de baixo do pacote e o vira para baixo. É claro que nada sumiu. Ele faz o gesto mágico e “tcharam, a embalagem reapareceu”. Mais risos. Ele parece constrangido. “Ok, desisto, vocês não vão cair nessa”, diz enquanto amassa o saco de papel – que vira uma bolinha. O catchup, enfim, sumiu. A plateia, surpresa, aplaude de pé.

Não há nada demais nesse truque. O catchup não é de verdade – é só uma imitação vendida em lojas de mágica. A embalagem é feita de um material flexível. Quando o mágico amassa o papel, acontece o mesmo com o catchup. Simples assim. Esse e outros truques só funcionam porque ilusionistas dominam todas essas táticas de manipulação de atenção e comportamento humano – sem elas (sem uma boa dose de humor, despistamento e papo furado), um truque não passa de movimento de mãos sem graça e bem fácil de ser desmascarado pelo público.

