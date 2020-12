Quem foi Alexander von Humboldt, o mais famoso desconhecido da ciência

Terra, uma coisa só

Em 1807, já de volta à Europa, Humboldt resumiu sua epifania no Chimborazo em um famoso infográfico – uma aparição pioneira, no mercado editorial, desse tipo de ilustração explicativa.

Era um pôster dobrável de 90 cm de largura, que vinha como encarte no livro Ensaio sobre a Geografia das Plantas. Veja abaixo a recriação da Super. Foi um fenômeno: um diagrama com design futurista que descrevia uma terra desconhecida dos europeus. É como se o cara tivesse visitado a Lua com a roupa do corpo, voltado vivo e postado um vídeo da façanha em HD no YouTube.

O infográfico é uma visão em corte dos Andes aproximadamente na latitude zero, a linha do equador. Há dois picos: o da esquerda, mais arredondado, é o Chimborazo. O pico da direita, mais pontudo e exalando fumaça, é o Cotopaxi, que entrou em erupção pela última vez em 2015.

Pense na ilustração como uma caricatura do relevo real: ela representa todo o país Equador, de Leste a Oeste, mas as subidas de verdade não são tão íngremes. Por cima do desenho, Humboldt distribuiu os nomes de centenas de espécies, domesticadas e selvagens, da forma como as encontrou em diferentes altitudes (selecionamos apenas algumas em nossa ilustração). Ele queria demonstrar que os Andes são um microcosmo: uma maquete da Terra, com vários ecossistemas convivendo no mesmo ponto do planeta.

A outra face da moeda, a latitude, está em seus mapas-múndi – os primeiros a mostrar as correspondências entre ecossistemas de continentes diferentes. O Deserto do Atacama fica na mesma latitude do Deserto de Kalahari. A savana africana e o cerrado brasileiro formam pares, bem como a Amazônia e as florestas do Congo, no centro da África. A mensagem é que o mundo é um só: se dois lugares têm clima, relevo e coordenadas parecidas, terão fauna e flora similares. (Essa busca por padrões globais o levou a sugerir corretamente que a América do Sul e a África foram conectados no passado – mais de um século antes da ideia de placas tectônicas ser levada a sério.)

Isso foi revolucionário. Na época de Humboldt, o mais comum era pensar nas plantas não como reflexo da geografia de seus habitats, mas de acordo com suas funções para os seres humanos.