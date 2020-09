Safed, a cidade sagrada da cabala

Para os cabalistas, não há lugar mais especial do que Safed, em Israel. Foi ali que um grupo de sábios decidiu se estabelecer no século 16, após a expulsão dos judeus da Espanha durante a Inquisição.

Texto: Cláudia Proushan | Edição de Arte: Alessandra Kalko | Design: Andy Faria

Hoje, a cabala é celebrada em festas e rituais que lembram os mestres do misticismo judaico.

A história da cabala está presente em cada canto.

A história da cabala está presente nas sinagogas, nas ruas e nas festas da região. Para quem chega à cidade, a primeira surpresa é descobrir que ela tem vários nomes: Safed, Zefat e Tzfat são apenas alguns deles. A segunda é perceber que, num lugar tão pequeno, convivem lado a lado cristãos, árabes, muçulmanos e judeus.

Em Safed, uma das 4 cidades sagradas de Israel (as outras são Jerusalém, Hebron e Tibérias), você respira história: cada pedra no caminho conta a trajetória dos sábios judeus que se refugiaram na cidade no século 16, transformando-a na capital mundial da cabala.

Um programa obrigatório é ir até o Cemitério de Sefat e visitar o túmulo de Isaac Luria, o mestre cabalista que renovou o misticismo judeu. Também é fundamental conhecer as duas sinagogas dedicadas a Luria: Ari Ashkenazi, no centro velho, e Sepharadic, ao lado do cemitério.

Continua após a publicidade

Por fim, vale a pena subir o monte Meron, onde foi enterrado o rabino Shimon bar Yochai, sábio do século 2 a quem é atribuída a autoria do Zohar, obra mais importante da cabala. Lá acontece uma vez por ano, em maio, a festa de Lag Baomer: milhares de pessoas cantam e dançam para celebrar o aniversário da morte do mestre.

Beleza e tradição

Jovens cabalistas, ateliês e galerias de arte conferem um clima vibrante à cidade.

Engana-se quem acha que apenas os mais velhos dedicam seu tempo aos antigos ensinamentos da cabala. Andando pelas ruas de Safed, você encontra desde homens vestidos com paletós pretos compridos e barbas enormes até grupos de jovens vestidos com túnicas brancas – estes últimos são os seguidores do rabino Nachman de Breslev (1772-1810), bisneto de Baal Shem Tov, fundador do hassidismo – variante ortodoxa do judaísmo que ensina uma versão simplificada da cabala. Alegres e festivos, esses jovens complementam a meditação e as longas horas de estudo com celebrações regadas a canto e dança.

Quem quer mergulhar ainda mais na cultura da cabala deve circular pelas vielas de paredes brancas, onde estão instaladas dezenas de galerias de arte e ateliês – um dos mais bacanas é o do artista plástico David Friedman, que tem lindas aquarelas com motivos cabalísticos.

Também vale a pena dar uma garimpada nas lojinhas, que vendem desde Árvores da Vida coloridas até joias com letras hebraicas. Para mais informações turísticas sobre a cidade, vale a pena consultar o site safed.co.il.

Este texto faz parte de um dossiê sobre a cabala publicado em 2010, que você pode conferir aqui.