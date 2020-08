Sonho – Uma máquina de disfarçar desejos

I Have a Dream

Se alguém lhe perguntar na lata qual é a teoria de Freud a respeito dos sonhos, uma resposta curta e precisa seria esta: o sonho é uma manifestação do nosso inconsciente que, se interpretada, revelará uma tentativa mental de realizar um desejo reprimido. (Não seria à toa que chamamos de sonhos as coisas que desejamos intensamente – e que nos parecem distantes.)

Curta e grossa, a resposta está certíssima. O problema é que vai gerar um monte de outras perguntas. Isso porque nossos pesadelos parecem ser a antítese exata dessa afirmação. Como é que todo sonho expressa um desejo? E o que dizer dos meus sonhos angustiantes nos quais estou sendo assaltado ou devorado por um tiranossauro do Jurassic Park, ou estou caindo do topo do Edifício Itália? Como eu poderia desejar essas tragédias? Calma. Freud explica tudo isso. No livro A Interpretação dos Sonhos, as explicações rendem coisa de 700 páginas. Mas nós vamos direto aos conceitos principais dessa teoria.

Em 1896, pouco antes do lançamento do livro de Freud, duas pesquisadoras americanas, Sarah Weed e Florence Hallam, realizaram um estudo com a análise de 381 sonhos. A conclusão foi de que 57,2% deles eram desagradáveis, com sentimentos negativos como medo, desamparo, vergonha, raiva, desapontamento, desconforto e perplexidade. E os sonhos cor-de-rosa, daqueles que te acordam com vontade de continuar o sonho? Apenas 28,6%.

Sendo assim, como é que os sonhos poderiam ser realizações de desejos, como Freud afirmou? A questão, segundo ele, é que o sonho do qual você se lembra quando abre os olhos de manhã é uma construção simbólica, uma tradução toda distorcida, mas menos chocante, do que a sua mente queria manifestar de verdade – e que era originalmente um desejo sendo realizado. Afinal, nossos desejos às vezes podem ser menos digeríveis que os pesadelos mais arrepiantes. Vamos a um exemplo.

Um chefe de família, homem de princípios conservadores, tem um pesadelo de que é perseguido por uma gangue de bandidos – homenzarrões brutos, musculosos e… cheirosos. Hum… Para a mente consciente desse indivíduo, que só se aceita como heterossexual convicto, não há dúvida de que a noite foi agitada por um pesadelo dos mais terríveis. Mas algumas sessões com um psicanalista poderiam chegar à tentativa inconsciente de realização de um desejo: assumir uma homossexualidade reprimida. Ou não. Depende. Talvez o homem quisesse, secretamente, tomar o lugar do pai na loja de perfumes da família – uma ambição que ele poderia considerar condenável.

Diferentemente do que sugere o astrólogo João Bidu, para Freud o mesmo tipo de sonho tem significados distintos de pessoa para pessoa. Esse mecanismo que transforma nossos desejos em histórias malucas quando dormimos é o que Freud chama de “trabalho do sonho”: um processo que retira o material cru de um pensamento inconsciente e, a partir dele, como um Salvador Dalí, monta a sequência surrealista que é o produto final dessa engrenagem. O ponto inicial do processo, Freud chama de conteúdo latente, e o final, de conteúdo manifesto – que é o mais familiar a todos nós.

Conteúdo manifesto é exatamente o que você costuma chamar de sonho: aquilo que a sua consciência percebeu, a historinha de que você se lembrou de manhã. Geralmente, são sequências sem muito sentido aparente – ou sem nenhum sentido. Já o conteúdo latente – oculto – é a origem e o verdadeiro significado desse filme surrealista. É onde está a tal tentativa inconsciente de realizar um desejo. Para chegar à sua consciência – e assim se transformar em conteúdo manifesto –, esse desejo escondido passa por distorções que a sua mente cria para torná-lo mais palatável para você mesmo. Como no caso do homem que não aceitava a própria homossexualidade, o desejo guardado nos cafundós da mente é tão insuportável para a consciência que ela o reprime. (Daí tanta gente ser chamada de reprimida – pessoas que lidariam mal com a própria personalidade porque têm dificuldade de se aceitar como são.)

A repressão no caso do sonho é uma autocensura que impede que nossos desejos mais incômodos cheguem claramente à nossa consciência. Há, portanto, duas forças opostas atuando no trabalho do sonho: de um lado, um desejo inconsciente que quer, sim, se manifestar; do outro, uma censura que quer poupar a consciência dos problemas que essa manifestação traria.

O sonho nasce, assim, de um dos conceitos essenciais da psicanálise, que é o conflito psíquico. Mas não que esse conflito seja ruim. Porque ele também é a maneira que a nossa mente encontra para deixar o resultado dessa briga satisfatório para ambas as partes. A censura prevalece – o homossexual latente achou que estava tendo um pesadelo em que provavelmente seria assaltado pelo bando de fortões. Mas o desejo reprimido também encontra, graças às maluquices desse mecanismo de transformação, um jeito de driblar a censura – e ver a luz da consciência, por meio do perfume agradável que os bandidões emanavam.

Essa maquiagem que o trabalho do sonho aplica no conteúdo latente – e que eu acabei de chamar bem toscamente de maluquices – tem modos diversos de operar, mas é sempre o que Freud chama de uma distorção.

O sonho é um mestre dos disfarces

As duas principais distorções que agem sobre os seus desejos inconscientes, no âmbito dos sonhos, são o deslocamento e a condensação. O deslocamento é quando o sonho transforma em outra coisa o verdadeiro elemento que o inconsciente quer manifestar. Ou seja, ele desloca o motivo da sua emoção reprimida para outro elemento, de forma a não abrir o jogo sobre com quem – ou com o quê – o seu desejo está lidando. Um exemplo: um paciente de Freud tinha raiva de sua cunhada e costumava referir-se a ela como uma cadela. Um belo dia, esse indivíduo sonhou que estava estrangulando um cachorrinho branco. O deslocamento operado pelo sonho fez com que o homem acordasse levemente incomodado por ter sonhado que matava um animalzinho. Mas o livrou de uma culpa maior: o desejo inconsciente de assassinar a própria cunhada.

Essa distorção acontece também quando estamos despertos. Alguém tem um dia desgraçado no trabalho, terminando com uma discussão com o chefe, que considera um tirano sem coração. Aí chega em casa e dá um chute no gato. Para a pessoa, foi mais fácil dar um pontapé no bichano que no emprego – ou, literalmente, no chefe. Além disso, a filhinha que testemunhou o golpe no animal pode passar a ter fobia de felinos, deslocando seu medo original do ato violento – mais fácil evitar gatos que temer o pai para o resto da vida.

Já o processo de condensação é juntar no sonho – condensar – duas ou mais ideias em uma só. Por exemplo, você tem diversas preocupações relacionadas a segurança: a da sua mãe, que já é idosa e mora sozinha; a do seu dinheiro, que anda curto; a do seu carro, que passa a noite toda estacionado na rua, à mercê dos bandidos. Então você sonha com um castelo. Talvez um castelo que o proteja no sonho do ataque de um dragão saído de Game of Thrones. Mas esse castelo – talvez você descubra na psicanálise – foi o elemento que a distorção achou para condensar uma série de desejos de ter mais segurança – para diversos aspectos ou pessoas da sua vida.

Outro exemplo: alguém pode descobrir, pelo processo psicanalítico, que, ao sonhar que estava dirigindo uma Ferrari vermelha, não tinha o óbvio e universal desejo de ter esse carrão na garagem. Mas, sim, um desejo inconsciente de que sua irmã, seu irmão e sua mãe – todos ruivos – tivessem uma situação financeira melhor. Os elementos originais do conteúdo latente, portanto, são três pessoas da sua família, que o sonho condensou no conteúdo manifesto em um único elemento: um carro esportivo caro, que exige uma situação financeira confortável do proprietário – e que é da cor do cabelo dos seus familiares.

Interpretando sonhos

Como já vimos, Freud foi um adepto da autoanálise e, sendo ele o inventor da coisa toda, julgava-se capaz de interpretar os próprios sonhos. Mas a recomendação é que a pessoa conte com um analista para chegar aos significados. A interpretação dos sonhos na psicoterapia, segundo o método freudiano, também se dá por meio da associação livre, que vimos no capítulo anterior.

No relato para o psicanalista, o paciente é encorajado a dizer qualquer coisa que os elementos do sonho despertem em sua mente. Se ele tiver sonhado com um pastel, poderá dizer algo como “havia uma feira na rua em que eu morava na adolescência”. O analista, então, poderá estimulá-lo a falar dessa rua, e a primeira coisa que virá à mente dele poderá ser “na esquina morava uma menina que eu achava linda, mas nunca tive coragem de falar com ela”… Talvez o processo chegue à conclusão de que o sonho do rapaz tinha na origem um desejo muito mais romântico do que deixaria supor a visão de um pastel de palmito encharcado de óleo. Mas por que essa história de amor sem final feliz seria reprimida pelo trabalho do sonho? Talvez porque lembrasse que a abordagem à moça só não aconteceu por conta de uma timidez que ainda é uma tortura na vida do sonhador.

Freud também explica que pode haver muita pegadinha nesse processo. “A interpretação depende da forma como o sonho foi contado.” Sim, para o pai da psicanálise, não é exatamente o que você lembra do sonho que vai expressar o conteúdo latente. E sim a forma como você o relata – porque ao longo das associações livres o sonho se transforma, vai daquela lembrança estática para uma narração, um trabalho em movimento. Daí a importância da sessão no divã.

Você pode ter sonhado com Mickey Mouse beijando seu tio João, aos pés do Cristo Redentor, enquanto nevava dentes-de-leão no Rio de Janeiro. Mas o que você enfatiza no relato desse sonho durante a análise são os olhos do Cristo, que estavam puxados como os de um japonês. Talvez seja esse detalhe – o menos absurdo da cena toda – que vá levar o analista a conduzir as associações que você fará para chegar ao significado.

Essa interpretação, na psicanálise, funciona na direção contrária do trabalho do sonho. O sonho parte de um desejo inconsciente – conteúdo latente – que passa por uma distorção para aparecer, de modo meio amalucado, na consciência. Já o trabalho de análise faz o caminho inverso. Ele parte desse conteúdo manifesto destrambelhado, que é o relato que você apresentou, para desfazer a distorção por meio da associação livre, e assim chegar ao início do processo: seu desejo inconsciente e reprimido.

Cada um é cada um

Se tinha algo que tirava Freud do sério era alguém mencionar uma coisa lida num desses “dicionários de sonhos” (cujas versões modernas você pode consultar livremente no Google). Como o pai da psicanálise também ficou famoso por dar significados sexuais a grande parte dos pensamentos inconscientes, uma paciente certa vez lhe disse que havia sonhado com um peixe que não parava de se mexer e, antes que Freud tivesse chance de dizer qualquer coisa, a mulher tratou de fazer sua própria interpretação: devia ser um pênis!

Só que não. Pelo método da associação livre, Freud descobriu que a mãe da mulher era apaixonada por astrologia, e que era do signo de Peixes. Achou plausível que essa mãe devesse andar pela cabeça da paciente porque ela desaprovava o fato de a filha estar se tratando com Freud. Por isso, segundo ele, era muito mais provável que o peixe fosse um deslocamento por trás do qual estivesse a mãe da paciente… e não um pênis.

Fosse tão simples assim, todo quiabo, peixe-espada, pepino, foguete, arranha-céu, berinjela representariam pintos nos nossos sonhos. Mas, para Freud, nada é tão simples. Segundo ele, o sonho e seus significados são um conjunto sob medida: só servem para aquele indivíduo. E isso desautoriza a ideia de que dente significa morte ou que matar uma cobra num sonho é sinal de que você vai ter uma vitória sobre pessoas que estão atrapalhando o seu sucesso (ver João Bidu). Para cada um, dente, cachorro e cobra podem significar coisas totalmente diferentes.

Freud e o Surrealismo

Durante a Primeira Guerra Mundial, quando tratava de soldados num hospital neurológico, o francês André Breton teve um primeiro contato com a obra de Freud. Esse escritor, que publicaria o Primeiro Manifesto Surrealista, em 1924, ficou fascinado pelas teorias sobre o inconsciente, que influenciariam muito o seu trabalho. Os postulados freudianos sobre os sonhos pareciam encaixar-se perfeitamente nas ideias dos jovens expoentes do surrealismo, para quem esse conteúdo, desprovido das limitações da realidade, era matéria-prima para a arte. Uma empolgação enorme por Freud que nunca foi recíproca. O pai da psicanálise não gostava das obras dos surrealistas e achava que eles nunca entenderam o seu trabalho.

Breton fez arranjos para visitar seu ídolo em 1921, em Viena, mas saiu tão decepcionado do encontro que se recusou a falar do assunto, mesmo com sua esposa. Mais de duas décadas depois desse encontro, foi a vez de Salvador Dalí se encontrar com o mestre do inconsciente – já em Londres, pouco antes da morte de Freud. Na ocasião, Dalí mostrou ao austríaco seu quadro A Metamorfose de Narciso – bem ao seu estilo onírico, incorporando uma flor que brota de uma rachadura na casca de um ovo, o que representaria a cura simbólica para os males do narcisismo. Freud, no entanto, não se impressionou. Disse a um amigo, o escritor vienense Stefan Zweig, que gostaria de estudar psicanaliticamente como um quadro daqueles poderia ter sido pintado. E, para o próprio autor da obra, Freud foi direto também: “Na pintura clássica, eu procuro o inconsciente. Na pintura surrealista, preciso achar a consciência”. Dalí recebeu esse comentário como uma sentença de morte do surrealismo.