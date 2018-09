Conheça mais de 60 dubladores brasileiros de personagens famosos

3 /69 Dublador: Carlos Campanile. Fez a voz de Thor de Phecda (Cavaleiros do Zodíaco), Freeza (Dragon Ball Z), Super-Homem (série de TV), entre vários outros personagens.

5 /69 Dublador: Carlos Seidl. Deu voz ao Seu Madruga, do seriado Chaves; dublou o palhaço Krusty (Os Simpsons), Lionel Luthor (Smalville), C-3PO (Star Wars), entre outros.

6 /69 Dublador: Carlos Takeshi. Interpretou a voz de Jaspion, Tremi de Sagita (Cavaleiros do Zodíaco) e personagens de Jackie Chan.

8 /69 Dublador: Alfredo Rollo. Deu voz ao Vegeta (Dragon Ball Z e a personagens do Heath Ledger (como O Segredo de Brokeback Mountain).

9 /69 Dublador: Carlos Galvan. É o dublador oficial do Pato Donald. Já deu voz a Hurley (Lost) e ao Ursinho Pooh.

10 /69 Dublador: Clécio Souto. É o dono da voz do Capitão América e de outros personagens do ator Chris Evans.

12 /69 Dublador: Guilene Conte. Deu voz à personagem Hilary Banks de Um Maluco no Pedaço e a socialite/atriz Paris Hilton em Casa de Cera.

17 /69 Dubladora: Letícia Quinto. Ficou conhecida pela voz de Saori/Athena (Cavaleiros do Zodíaco). Também dublou Claire (Lost) e Mai (Dragon Ball).

18 /69 Dublador: Walter Breda. Deu voz a Bilbo Bolseiro (O Senhor dos Anéis) e a Shion de Áries (Cavaleiros do Zodíaco).

23 /69 Dubladora: Marisa Leal. É dona da famosa voz do Baby (Família Dinossauro). Também dublou Ariel em A Pequena Sereia, Lucy (Charlie Brown) e a vilã Soraya Montenegro da novela mexicana Maria do Bairro.

30 /69 Dublador: Marcelo Pissardini. Deu voz a Hades (Cavaleiros do Zodíaco), Lula Molusco (Bob Esponja), Benjamin Linus (Lost) e Mestre Karin (Dragon Ball).

34 /69 Dublador: Nizo Neto. É dono da famosa voz de Presto (Caverna do Dragão). Também dublou Keanu Reeves, Ben Affleck e Johnny Depp.

38 /69 Dublador: Ricardo Schnetzer. Fez a dublagem de vários personagens de Tom Cruise, Al Pacino, Richard Gere, Nicholas Cage e Jackie Chan. É dono da voz de Jaime Lannister (Game of Thrones), Hank (Caverna do Dragão) e Capitão Planeta.

40 /69 Dubladora: Fernanda Baronne. Fez a dublagem da Viúva Negra em Os Vingadores, da Vampira de X-Men e Penny (The Big Bang Theory).

41 /69 Dubladora: Márcio Simões. Deu voz ao Frajola e a a vários personagens de Will Smith.

43 /69 Dublador: Marcelo Campos. Gravou a voz de Greg Sanders (CSI), Mu de Áries e Dante de Cérbero (Cavaleiros do Zodíaco), Trunks (Dragon Ball) e Charlie (Lost).

45/69 Dublador: Isaac Bardavid. É o dono da voz de Freddy Krugger na série A Hora do Pesadelo e do prefeito de As Meninas Superpoderosas.