Conheça os 40 castelos e palácios mais famosos do mundo

1. Foto: Domínio Público zoom_out_map 1/40 O Palácio de Schönbrunn é uma das principais atrações turísticas da Áustria. A construção barroca está localizada no distrito de Hietzing, em Viena, e foi construída em meados de 1640, para servir de residência à imperatriz Eleonora Gonzaga. Tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade em 1996. O castelo tem 1141 quartos, um jardim com 1,6 km² e um zoológico.

2. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 2/40 O Castelo de Alnwick é a residência do Duque de Northumberland. Localizada na Inglaterra, a construção medieval do ano 1096 já serviu como cenário para vários filmes, como Robin Hood e Harry Potter (já reparou nos detalhes de Hogwarts?). Ao redor do castelo, há um jardim com 170 km² de área e milhares de espécies de plantas. Lá, é possível encontrar de grama a pés de maconha.

3. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 3/40 O Castelo de Arundel, localizado na Inglaterra, foi fundado em 1067 e pertence à família do Duque de Norfolk. Devido à Guerra Civil Inglesa, a construção foi restaurada nos séculos 18 e 19. Por isso, é possível encontrar detalhes góticos em seu interior, como a sala da biblioteca - que possui um incrível acervo histórico e religioso.

4. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 4/40 O Castelo de Dover é uma construção medieval que começou a ser construída em 1180 pelo rei Henry 2. Nos séculos seguintes, serviu como fortaleza para proteção da costa inglesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os túneis secretos do castelo foram usados como um hospital militar.

5. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 5/40 O Castelo Howard, localizado em North Yorkshire (Inglaterra), foi construído no início do século 18 e tem 145 quartos. É a residência da família Howard há mais de 300 anos e está aberto ao público desde 1952.

6. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 6/40 A Torre de Londres é um castelo localizado no centro de Londres, na Inglaterra. A construção de 1077 já serviu como fortaleza, palácio real, prisão, local de torturas e execuções, depósito de armas, depósito de tesouros, zoológico, casa da moeda, escritório de arquivos públicos e observatório. Desde 1303 é o lar das Joias da Coroa do Reino Unido. De acordo com a cultura popular, a Torre é mal-assombrada. Algumas pessoas afirmam ter visto o fantasma de Ana Bolena vagando pela capela que fica no interior da muralha interna.

7. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 7/40 O Castelo de Windsor, localizado em Berkshire (Inglaterra) é o mais antigo e mais extenso castelo ocupado do mundo. Foi construído no início do século 11 e, atualmente, é a residência oficial da Rainha Elizabeth. Tem 5 hectares de área e parte da construção é aberta à visitação do público.

8. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 8/40 O Château Comtal é uma fortaleza medieval que serve de residência aos viscondes de Carcassonne - a maior c (França) idade europeia a manter suas muralhas intactas. Desde 1997, a Unesco o considera Patrimônio Histórico da Humanidade.

9. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 9/40 O Château Gaillard é um castelo medieval em ruínas, localizado na região da Normândia, na França. Foi construído no fim do século 12, pelo estrategista militar Ricardo Coração de Leão. Fica 95 km ao noroeste de Paris.

10. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 10/40 O Castelo de Montségur é uma fortaleza medieval localizada na região do Midi-Pyrénées, na França. Ele foi construído em 1206, no topo de uma montanha, que está a 1.207 metros acima do nível do mar. O castelo era um reduto do Catarismo - um movimento religioso dissidente da Igreja Católica e ligado aos Cavaleiros Templários. Em 1.244, o local foi sitiado e destruído pela Inquisição, que matou mais de 200 cátaros. Atualmente, existem muitos mistérios sobre Montségur. De acordo com uma lenda, a fortaleza foi o último a guardar o Santo Graal. Outra lenda afirma que o castelo é um local de adoração do sol.

11. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 11/40 O Palácio de Versalhes é um castelo real localizado no subúrbio de Paris. Foi construído em 1682 e funcionava como o centro do poder do Antigo Regime na França. Tem 700 quartos, 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 1.250 lareiras e um parque com 700 hectares. Em 1.837, o castelo foi transformado em museu de história.

12. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 12/40 O Château de Chambord é um palácio renascentista localizado em Loir-et-Cher, na França. Foi construído durante 1519 e 1547. Durante a Segunda Guerra, serviu de abrigo para coleções de arte dos museus do Louvre e de Compiègne. Atualmente, a construção é uma das principais atrações turísticas da França, e é administrada pelo governo do país.

13. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 13/40 O Monte Saint-Michel é um santuário em homenagem ao arcanjo Miguel, construído no século 13, em uma ilha de Mancha, na França. Era usado como ponto de encontro de Cruzados que iam à Terra Santa. Após a revolução francesa, serviu como prisão até 1863. É Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1987.

14. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 14/40 O Castelo de Neuschwanstein é um palácio alemão construído no fim do século 19, perto das cidades de Hohenschawangau e Füssen. O estilo fantástico do prédio, idealizado por Luís 2 da Baviera, serviu de inspiração para o ‘Castelo da Cinderela’, símbolo dos estúdios Disney; e também para o castelo de Hades, do anime Cavaleiros do Zodíaco. O local recebe mais de 1 milhão de visitantes todos os anos.

15. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 15/40 O Castelo de Santo Ângelo, conhecido como Mausoléu de Adriano, localiza-se em Roma, na Itália. Sua estrutura foi erguida entre os anos 135 e 139. Durante a Idade Média, tornou-se a mais importante fortaleza pertencente aos Papas. Desde 1901, funciona como museu. O castelo é um dos cenários do filme ‘Anjos e Demônios’, baseado no livro Dan Brown; e também aparece na série de games ‘Assassin’s Creed’.

16. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 16/40 O Palácio Carignano está localizado no centro de Turim, na Itália. O castelo barroco foi construído no ano 1679, pelo arquiteto Guarino Guarini. Em 1861, quando Turim foi nomeada capital do país, o palácio serviu de sede do parlamento. Atualmente, abriga a Biblioteca Nacional, com uma sala de leitura para mais de 500 pessoas.

17. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 17/40 O Castelo Borgo está situado dentro do Parque Regional Della Mandria, perto de Turim, no norte da Itália. A estrutura foi construída em 1713 para servir como centro de reprodução de cavalos (usados pela família real).

18. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 18/40 O Castelo de Racconigi é um palácio italiano, localizado na Província de Cuneo. Os primeiros registros da construção datam do ano 1000, quando era apenas um solar. Com o passar do tempo, o prédio recebeu várias reformas e restaurações. Uma das mais importantes ocorreu no século 17, quando o arquiteto Guarino Guarini planejou um teto sobre o pátio central. Desde 1997, é considerado Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco.

19. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 19/40 O Palácio Real de Turim, localizado no norte da Itália, foi construído no século 17 para servir como residência episcopal. Em 1562, tornou-se a residência pessoal do Duque de Sabóia. Devido às reformas, possui elementos da arquitetura barroca, rococó e neoclássica.

20. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 20/40 Villa della Regina é um palácio da cidade de Turim, na Itália. Originalmente, foi construído pela Casa de Sabóia, no século 17. A edificação também serviu de residência para a Rainha de Sardenha, Maria Antonietta Ferdinanda. Foi aberto ao público após a Segunda Guerra Mundial.

21. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 21/40 O Palácio de Caça de Stupinigi foi construído em meados do século 15 por uma dissidência da Casa de Sabóia, e está localizado na periferia de Turim, na Itália. O prédio foi reformado pelo arquiteto Filippo Juvarra no início do século 18.

22. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 22/40 O Castelo de Valentino está localizado na região noroeste de Turim, na Itália. Construído no século 16, era uma das residências da Casa de Sabóia. No século 19, foi abandonado após ser saqueado por tropas francesas. Foi restaurado a partir de 1860, quando tornou-se sede da Faculdade de Engenharia de Turim. Atualmente, é o edifício central da Faculdade de Arquitetura da Universidade Politécnica de Turim.

23. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 23/40 A Reggia di Venaria Reale é um palácio construído em 1679, em Piemonte, Itália. É uma das principais residências da Casa de Sabóia, com dimensões comparáveis ao Palácio de Versalhes (França). Durante o domínio de Napoleão, os jardins do palácio foram destruídos para dar lugar a uma praça de armas.

24. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 24/40 O Castelo de Moncalieri é um palácio italiano, construído em meados do ano 1000 e reformado no século 18. Localizado em Piedmont, é uma das residências da Casa de Sabóia. Desde 1921, o castelo é sede do 1º Batalhão do Exército dos Carabinieri. Parte do prédio é aberta à visitação.

25. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 25/40 O Castelo de São Jorge é uma construção moura, conquistada pelos cristãos durante as Cruzadas. Foi construído em meados no ano 2 d.C. e reformado com o passar do tempo, principalmente após os sucessivos terremotos dos séculos 14, 16 e 18. Em 1255, quando Lisboa tornou-se a capital do reino, o castelo serviu como residência do clero, albergue para a nobreza e também como uma fortaleza militar.

26. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 26/40 O Palácio Nacional da Pena, localizado em Lisboa, começou a ser construído no século 15, durante o reinado de João 2. Em 19=838, Fernando 2 reformou o edifício (que era um convento) para transformá-lo em sua futura residência de Veraõ. Com a proclamação da República Portuguesa, o palácio tornou-se um museu.

27. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 27/40 O Castelo de Bran, mais conhecido como o ‘Castelo do Drácula’, está localizado na Transilvânia, Romênia. Construído em meados do século 14, foi usado como defesa contra o Império Otomano e tornou-se uma aduana para mercadores. O príncipe Vlad Tepes, ‘O Empalador’, que inspirou o romance vampiresco de Bram Stoker, teria utilizado o castelo como fortaleza militar durante seu reinado, no século 15. A partir de 1920, a construção tornou-se residência real do Reino da Romênia. Após a Segunda Guerra Mundial, a família real foi expulsa e o castelo foi ocupado pelo regime comunista e transformado em um museu. Em 2006, o governo romeno devolveu o castelo para seu legítimo proprietário, Dominic von Habsburg, o Príncipe da Toscânia e Arquiduque da Áustria.

28. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 28/40 O Castelo de Edimburgo é uma antiga fortaleza, construída em meados do século 12, embora povos tenham ocupado esta região da Escócia desde o século 9 a.C. A construção foi usada em muitos conflitos históricos, como as Guerras de Independência da Escócia no século 14, e os Levantes Jacobitas de 1745. Atualmente, o castelo é usado para fins militares, mas também é aberto à visitação e recebe mais de 1 milhão de turistas todos os anos. Algumas áreas podem ser alugadas para cerimônias de casamento.

29. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 29/40 O Castelo de Glamis está localizado em Angus, leste da Escócia. Pertence à família Bowes-Lyon desde o século 14 e é residência do Conde e da Condessa de Strathmore. É conhecido como o castelo mais mal-assombrado do mundo. O personagem principal da peça Macbeth de Shakespeare reside na construção. Está aberto à visitação.

30. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 30/40 O Castelo de Eilean Donan está localizado na ilha de Loch Duich, na Escócia. Foi construído no início do século 13, como uma fortaleza contra os vikings. Em 1719, foi destruído na batalha de Glen Shiel, contra tropas espanholas. A restauração ocorreu entre 1919 e 1932, pelo tenente-coronel John Macrae-Gilstrap. Atualmente é a residência do clã Macrae. Já foi usado como locação para dezenas de filmes, como Highlander (1985) e O Melhor Amigo da Noiva (2008).

31. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 31/40 O Castelo Floors, localizado em Kelso, na Escócia, é uma construção do século 18. Foi planejado para servir como casa de campo para o Duque de Roxburghe. É aberto ao público. Já serviu de locação para o filme ‘Greystoke - A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva’.

32. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 32/40 O Krak dos Cavaleiros, localiza-se na cidade de Homs, na Síria. Foi erguido nos séculos 17 e 18 pelos Cruzados, para servir de fortaleza aos ‘Reinos Latinos do Oriente’. Foi classificado como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2006. É aberto à visitação.

33. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 33/40 O Castelo de Caernafon foi construído em 1283 pelo rei Eduardo 1 da Inglaterra. Está localizado em Gwynedd, no noroeste do País de Glaes. Atualmente aloja o Museu dos Fusileiros Reais Galeses. É classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

34. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 34/40 O Castelo de Conwy, localizado na costa norte do País de Gales, foi construído pelo Rei Eduardo 1 entre 1283 e 1289. Atualmente está aberto à visitação.

35. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 35/40 O Castelo de Praga, fundado no século 9, era habitado pelos reis da Boêmia. Hoje serve como residência presidencial. É considerado o maior castelo de mundo pelo Guiness Book.

36. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 36/40 O Castelo de Leeds é um palácio rural da Inglaterra, construído em 1119. Fica localizado a sudeste de Maidstone, em Kent. O castelo foi aberto ao público em 1976, e desde então também serve como local de eventos. Possui um aviário, um labirinto, uma gruta, um campo de golfe e um museu de coleiras de cachorro.

37. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 37/40 O Castelo de Alhambra, localizado em Granada na Espanha, é uma fortaleza construída no século 10, por conquistadores mulçumanos. Foi tomado por monarcas católicos em 1492, por isso a arquitetura tipicamente islâmica sofreu várias intervenções.

38. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 38/40 O Alcázar de Segóvia é um palácio fortificado da Espanha, construído no início do século 12. Durante a história, serviu como fortaleza, palácio real, prisão, escola e academia militar. Está aberto à visitação.

39. Foto: Wikimedia Commons zoom_out_map 39/40 O Castelo Matsumoto, localizado na província de Nagano, no Japão, foi construído no século 16. Após ter sido controlado por vários clãs do país, foi vendido em um leilão no ano de 1872. Em 2011, teve suas estruturas abaladas por um terremoto.