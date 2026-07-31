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História

“A Odisseia” teve uma continuação na Grécia Antiga – e ela é bizarra

O poema perdido "Telegonia" narra a trágica morte de Odisseu, assassinado por engano pelo próprio filho.

Por Bruno Carbinatto 31 jul 2026, 10h00
Três homens com armaduras e capacetes de guerreiros antigos, com penachos vermelhos, estão em uma paisagem desértica. O homem do centro tem barba e uma espada na cintura. O da direita segura uma adaga. Tendas e figuras ao fundo sugerem um acampamento militar
 (Universal Pictures/Divulgação)
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No final de A Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan, Odisseu (Matt Damon) é exilado de Ítaca junto com sua esposa, Penélope (Anne Hathaway), após matar os pretendentes que ocupavam seu palácio. É um desfecho diferente do poema épico original de Homero, em que o herói permanece no trono e a deusa Atena estabelece paz no local.

Se você fosse um grego antigo, porém, talvez conhecesse um outro fim para a história de Odisseu. Existiu um outro poema épico que narra o que aconteceu com o herói após seu retorno à Ítaca – incluindo sua morte trágica. A obra também apresenta um novo personagem central para a trama: Telégono, filho esquecido de Odisseu com a feiticeira Circe.

Essa é a chamada Telegonia. Ela não foi escrita por Homero (se é que ele existiu); seu autor é possivelmente Cinaetón de Esparta ou Eugâmon de Cirene. Há incerteza também sobre a data de escrita do poema: ele pode ter sido consolidado no século 8 a.C. (ou seja, logo após os épicos de Homero) ou no século 6 a.C., cem ou duzentos anos depois.

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Telegonia faz parte do chamado Ciclo Épico de Troia (que já explicamos aqui), um conjunto de oito histórias sobre a Guerra de Troia escritas na Grécia Antiga. Ela é, cronologicamente, o último capítulo dessa saga e, assim como todas as outras, provavelmente se baseou em lendas que circulavam oralmente naquela sociedade.

Dos oito poemas do Ciclo Épico, só os dois de Homero – A Ilíada e A Odisseia – sobreviveram integralmente. Os outros seis foram perdidos, incluindo Telegonia (só conhecemos dois versos originais do texto).

Sabemos um pouco sobre eles, porém, graças a citações que outros autores fizeram do texto original e resumos deixados por outros estudiosos, o mais importante deles sendo um homem chamado Proclo.

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O que acontece na Telegonia?

O poema parece ser dividido em duas partes. Uma delas conta as aventuras de Odisseu após seu retorno à Ítaca. Ele viaja para uma região conhecida como Tesprócia; lá, se casa com a rainha local, Calídice, e tem um filho com ela, Polipetes. (Sua esposa Penélope e seu primeiro filho Telêmaco, interpretado no filme por Tom Holland, permanecem vivos em Ítaca.)

Depois, ele luta em uma guerra do lado de Tesprócia contra um reino vizinho hostil. Quando sua nova esposa morre, Odisseu deixa seu jovem filho como rei da região e retorna à Ítaca.

A parte mais interessante do poema, porém, é a que apresenta um novo personagem: Telégono.

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Em A Odisseia, o guerreiro passa um ano na ilha da feiticeira Circe (que, no filme, é interpretada por Samantha Morton, embora a personagem seja bastante diferente da descrita por Homero). Lá, ele tem um relacionamento amoroso com a bruxa antes de seguir sua viagem.

Em Telegonia, é revelado que Circe ficou grávida de Odisseu e deu à luz a Telégono. O menino cresceu na ilha da feiticeira sem saber da sua paternidade. Quando cresceu, sua mãe contou a verdadeira identidade de seu pai. Telégono então decide partir para o oceano em busca de Odisseu. Antes de partir, Circe presenteia o filho com uma lança mágica, cuja ponta é feita com o ferrão envenenado de uma arraia. 

O clímax do poema acontece quando uma tempestade faz o barco de Telégono chegar a uma ilha desconhecida. Lá, ele rouba o gado local para se alimentar. Um homem, dono dos bois, aparece para defender sua propriedade, e começa uma batalha. 

Só depois de ferir o oponente é que Telégono percebe que a ilha em questão é Ítaca e o homem, seu pai Odisseu. Ele se arrepende do seu ato enquanto o herói morre tragicamente por causa do veneno.

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Uma história bastante trágica, sem dúvidas. Mas o mais bizarro acontece depois.

Telégono viaja com o corpo do seu pai para a ilha de Circe, sua mãe. Ele é acompanhado de Penélope, agora viúva de Odisseu, e de Telêmaco, seu meio-irmão.

Na ilha, a feiticeira concede imortalidade aos três. Daí, Penélope se casa com Telégono, o filho do seu falecido esposo, e Circe se casa com Telêmaco, o filho de seu falecido amante.

Pois é. Isso significa que Penélope e Circe são, ao mesmo tempo, sogra e nora uma da outra. Já Telêmaco e Telégono são, simultaneamente, meio-irmãos e padastros um do outro. E você achando que sua família era complicada… 

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