Anel do Pescador: entenda por que o anel usado pelo Papa é destruído

Na última segunda-feira, 21, faleceu Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, aos 88 anos. Agora, a Igreja Católica está focada nos preparativos do funeral do pontífice, que já reformulou algumas tradições luxuosas envolvendo o velório papal, como trocar os tradicionais três caixões dos bispos de Roma por um só.

Mas outras tradições continuam iguais. Todo Papa usa um Anel do Pescador, parte oficial do guarda-roupa de um pontífice. O anel representa a sucessão de São Pedro, considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica – ele era um pescador, e por isso a joia tem esse nome. Geralmente, o anel retrata o apóstolo pescando ou a figura de um peixe (a gravura muda dependendo do Papa). Mas o objeto não passa de um bispo de Roma para o outro: assim que o Papa morre, o Anel do Pescador é destruído.

É uma das primeiras coisas que acontece depois de constatar a morte de um Papa: o camerlengo, cardeal responsável por administrar a Santa Sé, deve destruir ou desfigurar o Anel do Pescador, que até poucos séculos atrás ainda era usado pelos pontífices para assinar documentos oficiais.

Desde a Idade Média, o anel não é só um anel decorativo: os fiéis mostram sua devoção beijando a joia na mão do Papa. Francisco não gostava muito dessa tradição, que já havia sido oficialmente abolida, sem muito efeito, pelo Papa Bento XVI. Eles se preocupavam com as implicações monárquicas do gesto, e Francisco até falava que tentava reduzir os beijos para não espalhar germes.

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Destruir ou desfigurar?

A destruição do anel tem raízes práticas: até 1842, a joia papal era usada para assinar documentos oficiais (pressionando a figura em cera). Um novo anel era forjado e dado a todo novo Papa para prevenir que documentos falsos fossem forjados depois da morte de um pontífice. Por isso, o Anel do Pescador era esmagado com um martelo.

Essa tradição ocorreu intocada de 1521 até 2013 (o anel já era usado desde o século 13, mas sem o sentido de selo oficial), com a eleição do Papa Francisco. Naquele ano, porém, a história mudou: seu predecessor, Bento XVI, renunciou ao cargo antes de morrer – o primeiro Papa a fazer isso em quase 600 anos.

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Para inutilizar o anel do Papa emérito, então, os católicos criaram uma nova tradição: em vez de destruir a joia, ela deveria ser desfigurada, esculpindo uma cruz com um cinzel. Eles perceberam que era um pouco desnecessário destruir completamente o anel de alguém que ainda estava vivo, já que se passar pelo Papa hoje em dia é um pouco difícil.

O responsável por quebrar o anel de ouro do Papa Francisco foi o camerlengo irlandês Kevin Joseph Farrell, depois que seus aposentos foram selados na tarde de segunda-feira. O pontífice argentino usava o Anel do Pescador em cerimônias oficiais, mas no dia a dia trocava por um anel de prata simples, da época que era cardeal.

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