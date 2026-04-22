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Introdução Arqueólogos da Universidade de Barcelona revelaram uma descoberta inédita em Oxirrinco, Egito: um fragmento da Ilíada de Homero encontrado dentro de uma múmia. Pela primeira vez, um texto literário grego faz parte do processo de mumificação, evidenciando a rica mistura cultural da região.

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Fragmento da Ilíada de Homero é encontrado dentro de uma múmia egípcia. É a primeira vez que um texto literário grego é parte do processo de mumificação. A descoberta ocorreu em Oxirrinco, famoso por seus papiros e achados históricos. O achado destaca a intensa mistura cultural greco-romana no Egito Antigo. Outras descobertas incluem múmias com línguas de ouro, simbolizando a vida após a morte.

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O sítio arqueológico de Oxyrhynchus (também chamado de Oxirrinco), no Egito, é investigado pela Universidade de Barcelona desde 1992. A instituição realiza missões arqueológicas ao local de tempos em tempos. Localizada a 190 quilômetros ao sul do Cairo, a cidade hoje se chama Al-Bahnasa. As escavações já renderam diversos achados de valor imensurável, que ajudam na compreensão das práticas sociais do Antigo Egito. Entre eles, estão uma série de múmias, objetos religiosos e papiros.

Oxirrinco é especialmente conhecido por seus manuscritos. Lá já foi encontrada uma ampla variedade de documentos sobre a vida cotidiana, textos literários e até fragmentos do Antigo e do Novo Testamentos. Somente a coleção da Biblioteca de Arte, Arqueologia e Mundo Antigo, da Universidade de Oxford, abriga milhares de papiros que vieram de Oxirrinco.

O que não é comum é encontrar esses papiros dentro de múmias. Os pesquisadores da Universidade de Barcelona se depararam com um desses documentos sob o abdômen de uma pessoa embalsamada. Não se tratava de um papel qualquer, mas de um fragmento da famosa Ilíada, poema épico escrito por Homero na Grécia Antiga.

Segundo os pesquisadores, a múmia data de 1.600 anos atrás, quando o Egito estava sob domínio romano.

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Essa é a primeira vez na história em que um texto literário grego é identificado como parte do processo de mumificação. A arqueologia já conhecia papiros escritos em grego presentes no embalsamamento das múmias (muitos, inclusive, em Oxirrinco), mas eram sempre de conteúdo ritualístico e mágico – nunca literário.

A equipe que participou da missão, que ocorreu entre novembro e dezembro de 2025, localizou um complexo funerário composto por três câmaras feitas de calcário, contendo múmias e sarcófagos. Na tumba 65 do setor 22 de Oxirrinco estava a múmia alimentada com o poema. Ela é datada de cerca de 1.600 anos atrás, do período romano.

O papiro foi analisado com cuidado por um grupo de profissionais – entre papirologistas, filólogos, professores e conservadores – em 2026. Eles identificaram que se tratava do livro 2 da Ilíada, especificamente da passagem que lista os navios gregos enviados à Guerra de Troia, conhecido como o “Catálogo dos Navios”.

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Europeus comiam múmias na Idade Média

Mas o que os gregos têm a ver com os egípcios? Tudo. O Egito era marcado por intensa mistura cultural, e os papiros de Oxirrinco continham diferentes línguas, como grego, árabe, latim, demótico (um tipo de escrita cotidiana do Antigo Egito) e copta, estágio final da língua egípcia clássica.

Assim, o achado indica que essa influência greco-romana também poderia se estender ao âmbito ritualístico.

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Em 2024, os pesquisadores da Universidade de Barcelona também identificaram no local 13 múmias com línguas de ouro na boca, que simbolizavam uma preparação para a vida após a morte, e pequenas placas de ouro sobre as unhas. Leia mais neste texto da Super.

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