1 – Meu Pé Esquerdo – 1989, Reino Unido/Irlanda, Jim Sheridan

A paralisia cerebral não impediu que o irlandês Christy Brown (Daniel Day-Lewis) se expressasse. Com a ajuda da mãe e dos irmãos, ele aprende a escrever e pintar com seu único membro funcional, o pé esquerdo.

2 – Uma mente brilhante – 2001, EUA, Ron Howard

John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21, trouxe uma contribuição pioneira para a teoria dos jogos. Mas começa a sofrer delírios e em pouco tempo é diagnosticado com esquizofrenia. Ainda assim, sua genialidade foi reconhecida – em 1999, recebeu o Nobel de Economia por seu teorema.

3 – À Procura da Felicidade – 2006, EUA, Gabriele Muccino

Chris Gardner (Will Smith) é um vendedor que passa por dificuldades financeiras. Com um filho de 5 anos para criar, vira estagiário numa corretora de ações. Enquanto isso, dorme na rua. Mas com perseverança ele cresce na carreira até abrir sua empresa e se tornar milionário.

4 – Mar Adentro – 2004, Espanha/França/Itália, Alejandro Amenábar

Depois de um acidente de mergulho que o deixou tetraplégico, Ramon Sampedro (Javier Bardem) passa 30 anos de sua vida lutando pelo direito à eutanásia.

5 – Homem cinderela – Jeremy Schaap, Objetiva, 2007

Uma série de derrotas e a mão quebrada fazem o boxeador J. Braddock trabalhar nas docas para sustentar a família após o crash de 1929. Mas seu agente crê que ele pode ser um campeão.

6 – A História de Minha Vida – Helen Keller, José Olympio, 2008

Aos 18 meses de idade, Helen Keller (1880-1968) ficou cega e surda. Aos 6 anos, comunicava-se com a família com apenas 60 sinais – até conhecer uma professora que a ensinou a simular letras na mão. E se graduou em filosofia.

7 – Zeitoun – Dave Eggers, Cia. das Letras, 2011

Depois de o furacão Katrina atingir Nova Orleans, o sírio-americano Abdulrahman Zeitoun pegou um bote de alumínio na garagem e saiu para ajudar quem encontrasse pelas ruas inundadas. Até que foi preso. Passou 23 dias na cadeia suspeito de terrorismo.

8 – Olhe nos Meus Olhos – John Elder Robison, Larousse, 2008

John Robinson só descobriu aos 40 anos que sua dificuldade de interagir com os outros era sintoma da síndrome de Asperger. Em sua autobiografia, conta como cresceu com um transtorno que na época não tinha diagnóstico.

9 – Muito Longe de Casa – Ishmael Beah, Ediouro, 2007

Com uma K-47 na mão e anfetaminas na cabeça, o pré-adolescente Ishmael Beah serviu por dois anos no exército da Serra Leoa, até ser resgatado pela Unicef. Em seguida, estarreceu o mundo ao testemunhar na ONU sobre os meninos-soldados.