Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Bento Teixeira: como a Inquisição perseguiu e matou o primeiro poeta brasileiro

Ele escreveu o poema que fundou o Barroco no Brasil. Mas foi preso pela heresia de "judaizar".

Por Bruno Carbinatto 22 jun 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Ilustração, colorida, de um rabino lendo o Torá e segurando um castiçal judaico.
 (Malu Menezes/Superinteressante)
Continua após publicidade
Bento Teixeira: como a Inquisição perseguiu e matou o primeiro poeta brasileiro Priorizar nos meus resultados Google

Você talvez se lembrar das aulas de literatura na escola: a primeira “escola literária” do Brasil foi o chamado Quinhentismo, um movimento marcado pela produção de textos religiosos e informativos, como cartas e relatos de viagens, bem no comecinho da colonização. A Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro relato dos portugueses contando da nova terra, é a obra mais conhecida desta época.

O primeiro movimento realmente artístico e laico, porém, foi o Barroco, inaugurado com o poema épico Prosopopeia, publicado em 1601.

O que você talvez não saiba é que o autor da obra, Bento Teixeira, foi perseguido e preso pelo Tribunal do Santo Ofício, o órgão português responsável pela Inquisição. Por quase três séculos, o tribunal religioso perseguiu os chamados “hereges”, com foco em oprimir os que mantinham tradições judaicas.

Continua após a publicidade

Bento Teixeira nasceu em Portugal, migrou do Porto para o Brasil ainda na infância e passou a viver em Pernambuco. Ele era um “cristão-novo”, ou seja, de família que era judaica, mas foi obrigada a se converter ao cristianismo pelo governo português, que proibiu o judaísmo no país em 1497. Os cristãos-novos eram perseguidos pela Inquisição sob a acusação de “judaizar”, ou seja, secretamente continuar com a religião judaica na vida privada, o que era uma heresia grave para a Igreja Católica.

Siga

Na primeira visita da Inquisição ao

Continua após a publicidade

País, que começou em 1591, o professor Teixeira foi denunciado ao tribunal por ser judeu, zombar da Igreja Católica, traduzir a Bíblia e outras heresias. 

A principal denunciante foi sua própria esposa, a cristã-velha Felippa Raposa. Em 1594, provavelmente após saber da denúncia, o poeta matou a mulher a facadas, acusando-a de infidelidade reiterada com vários amantes.

Continua após a publicidade

Foi capturado em 1595 pela Inquisição e levado a Lisboa para ser julgado – não pelo feminicídio, que passou impune, mas sim por ser judeu. Ficou preso por quatro anos. Para escapar da morte pela fogueira, confessou seus crimes e reafirmou sua fé católica. Morreu no cárcere em 1600, de tuberculose (as prisões, vale lembrar, tinham condições péssimas de higiene e saúde). Prosopopeia foi publicado postumamente, um ano depois.

Essa é apenas uma das histórias que marcam a atuação da Inquisição no Brasil; leia a reportagem completa sobre o tema aqui

Continua após a publicidade

Náufrago & Propsopopeia

Náufrago & Propsopopeia

Compre agora: Amazon - R$ 40
Publicidade
TAGS:
Amazon
Inquisição
Literatura brasileira
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).