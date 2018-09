Bond, James Bond

Marcel Plasse

Coleção James Bond

Inglaterra, 1962 – 2002, Vários diretores

Os 20 filmes oficiais do espião mais famoso da ficção ganham uma nova coleção em uma “pasta 007”, com todos os bônus, documentários, cenas excluídas, entrevistas e até testes dos atores. Os filmes de James Bond são a 2ª maior franquia do cinema, atrás apenas da arrecadação dos 6 Star Wars. Além dos filmes oficiais, existem duas produções americanas e uma novelinha estrelada por Bond.

Bastidores: Os livros de Iam Fleming sobre James Bond apareceram em 1952, mas o espião só caiu no gosto dos leitores quase 10 anos depois, quando o presidente John Kennedy disse, durante uma entrevista, que seus livros preferidos eram os sobre James Bond.