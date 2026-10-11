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Introdução A crescente pesquisa reacende o interesse por possíveis câmaras ocultas na tumba de Tutancâmon. A hipótese de que Nefertiti possa estar sepultada lá impulsiona novas investigações geofísicas. Cientistas debatem a interpretação dos dados e a possibilidade de perfurações com câmeras para confirmar as anomalias detectadas.

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Novas pesquisas sugerem câmaras secretas na tumba de Tutancâmon. Arqueólogos especulam que Nefertiti possa estar sepultada ali. Investigações geofísicas recentes identificaram anomalias. Debate científico sobre a interpretação das evidências. Decisão sobre perfurar a parede e usar câmeras em miniatura é iminente.

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Jay Silverstein é professor sênior do Departamento de Química e Ciência Forense na Nottingham Trent University, no Reino Unido. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Um crescente número de pesquisas está gerando um interesse renovado em possíveis câmaras ocultas além das paredes decoradas da câmara funerária do faraó Tutancâmon, no Egito.

Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que essas câmaras ocultas — caso existam — possam conter o local de sepultamento de Nefertiti, madrasta e sogra de Tutancâmon. Nefertiti ficou famosa por um notável busto pintado de sua cabeça encontrado em Tell-el Amarna, Egito, em 1912.

A hipótese sobre as câmaras ocultas foi proposta pela primeira vez há mais de uma década. Um dos principais defensores da ideia, o arqueólogo Nicholas Reeves, menciona pistas que, segundo ele, podem indicar que o túmulo de Nefertiti esteja nas proximidades. Entre elas estão hieróglifos “ocultos” que foram pintados por cima na parede norte do túmulo de Tutancâmon.

Uma equipe de cientistas publicou recentemente uma revisão das investigações arqueológicas e geofísicas realizadas na câmara funerária de Tutancâmon (também conhecida como KV62), incluindo os resultados de um levantamento realizado entre 2023 e 2024.

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O pesquisador-chefe Mamdouh Eldamaty disse à revista científica Nature que os resultados sugeriam a existência de estruturas ocultas além da KV62. Uma decisão sobre a possibilidade de perfurar cuidadosamente a parede norte e introduzir câmeras em miniatura poderá ser tomada nos próximos meses. Outros especialistas, no entanto, se mostram cautelosos em relação às novas descobertas.

Existe um equilíbrio delicado entre especulação, teste de hipóteses e descoberta. Alguns dos maiores avanços científicos e arqueológicos vieram de pesquisadores dispostos a desafiar paradigmas e a investigar ideias extraídas de pistas históricas vagas e improváveis.

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Mas evidências limitadas combinadas com grandes expectativas podem levar a conclusões que se antecipam aos dados. A possibilidade de câmaras ocultas além do túmulo de Tutancâmon situa-se precisamente nessa interseção.

Diante disso, a distinção e separação entre as evidências de espaços inexplorados e as evidências do sepultamento de Nefertiti continua sendo substancial. O desafio não é decidir o que esperamos encontrar, mas avaliar objetivamente o que as evidências disponíveis comprovam — e o que não comprovam.

A mídia tende a se inclinar prontamente para as conclusões mais espetaculares. A busca pelo túmulo de Cleópatra em Taposiris Magna é um exemplo que deve nos servir de lição.

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Túmulos saqueados anteriormente, artefatos e até mesmo a reinvestigação de um túnel hidráulico subterrâneo eram frequentemente apresentados como indícios de que a descoberta do túmulo de Cleópatra era iminente. A existência de um aqueduto compatível com a infraestrutura urbana helenística (de influência grega), no entanto, não constitui evidência de um sepultamento real.

Uma abordagem mais ponderada pode ser observada no trabalho da arqueóloga grega Calliope Papakosta em Alexandria, no Egito. Durante uma visita às suas escavações, ela me mostrou evidências que sugerem que o túmulo de Alexandre, o Grande, poderia estar nas proximidades. O objeto mais convincente era uma estátua de mármore de um jovem guerreiro que, segundo ela — e eu concordo —, poderia retratar Alexandre.

O estilo era consistente com a escola de Lisipo, o escultor da corte de Alexandre. Infelizmente, a escultura havia sido descartada em uma camada de aterro romano e, portanto, removida de seu contexto original.

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Papakosta reconheceu tanto o potencial quanto as limitações das evidências. Embora esperasse que seu trabalho pudesse esclarecer o destino do túmulo de Alexandre, ela sempre situou suas descobertas dentro dos limites do que os dados demonstravam.

O debate em torno do túmulo de Tutancâmon levanta questões semelhantes. O local de sepultamento é excepcionalmente pequeno para abrigar um faraó, e Nicholas Reeves argumentou que ele representa apenas a parte externa de um complexo funerário real maior do período de Amarna (aproximadamente 1350–1325 a.C.).

A anomalia da tumba é amplamente aceita, e presume-se que se trate de uma pequena tumba privada que foi adaptada às pressas para o rei devido à sua morte prematura.

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A sugestão da existência de juntas de porta na parede norte decorada da câmara funerária estimulou a teoria de um complexo funerário mais extenso, mas danificar a parede para investigá-la estaria fora de questão. O avanço dependeria, portanto, da geofísica fornecer um meio de examinar a parede sem danificá-la.

As primeiras investigações empregaram um radar de penetração no solo (GPR) de frequência relativamente baixa, principalmente na faixa de 400 a 900 megahertz (MHz). Tais frequências proporcionam maior penetração no calcário circundante do que radares de frequência mais alta. Isso, porém, ocorre em detrimento da resolução espacial. Investigações posteriores ampliaram essa faixa e incluíram frequências de até 3 gigahertz (GHz).

Minha inclinação pessoal teria sido dar ênfase especial às antenas de radar de frequência mais alta (as partes do sistema GPR que transmitem e recebem pulsos eletromagnéticos), pois determinar se a parede norte contém indícios de uma junta de porta é um primeiro passo importante para responder a outras questões-chave.

Os sistemas de alta frequência oferecem menor penetração, mas geralmente são mais adequados para detectar sutis descontinuidades estruturais imediatamente atrás da superfície da parede.

Investigações mais recentes incluíram levantamentos de microgravidade realizados acima do complexo hipotético. Esses levantamentos medem variações mínimas no campo gravitacional da Terra causadas por diferenças de densidade no subsolo. O GPR de alta frequência também foi adicionado ao conjunto de ferramentas da equipe.

Essa foi uma evolução sensata da estratégia de pesquisa. O problema era que, para proteger as pinturas nas paredes, as antenas do GPR não podiam ser colocadas diretamente contra as superfícies decoradas.

O espaço de ar resultante enfraqueceu o acoplamento entre a antena e a parede, reduzindo a qualidade do sinal e complicando a interpretação. No caso do GPR, quanto mais distante a antena estiver da superfície, mais difícil se torna identificar características arquitetônicas sutis.

Os levantamentos por microgravidade não sofrem dessa limitação. Eles são capazes de identificar anomalias no calcário abaixo do sensor. O desafio enfrentado por ambos os tipos de investigação é que eles não produziram evidências inequívocas da existência de uma grande câmara aberta imediatamente além da parede.

Para explicar isso, os defensores da hipótese da câmara oculta sugeriram que quaisquer passagens possam ter sido deliberadamente preenchidas com entulho, ocultando os sinais de vazios que os investigadores originalmente esperavam detectar. Isso é plausível e merece testes adicionais, mas continua sendo uma interpretação, não um fato.

Alguns pesquisadores argumentaram que as evidências geofísicas atualmente disponíveis não demonstram a presença de câmaras ocultas.

Isso levou ao próximo passo lógico no processo científico: o teste direto. A proposta atual de fazer um pequeno furo e inserir câmeras em miniatura em uma das anomalias identificadas tem o potencial de levar a discussão da inferência para a observação.

Seja qual for o resultado, as investigações realizadas por Eldamaty e seus colegas representam a avaliação científica mais abrangente da questão até o momento.

Atualmente, a teoria da câmara oculta continua sendo exatamente o que uma boa hipótese científica deve ser: intrigante, testável e digna de investigação. O que ela não é, pelo menos ainda, é uma descoberta.

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