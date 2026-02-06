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História

Cartografia: a importância das mulheres na elaboração de mapas ao longo da História

As contribuições femininas para a área foram ignoradas por séculos, apesar de sua relevância.

Por Melinda Laituri 6 fev 2026, 12h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Imagem mostrando Gladys West e Sam Smith olhando dados do sistema de posicionamento global.
 (U.S. Navy/Wikimedia Commons)
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Melinda Laituri é professora emérita de ciência de ecossistemas e sustentabilidade da Universidade Estadual do Colorado. O artigo a seguir saiu no site The Conversation.

Embora as mulheres sempre tenham feito parte do panorama cartográfico, suas contribuições para a cartografia foram negligenciadas por muito tempo.

A elaboração de mapas tem sido tradicionalmente associada aos homens, desde a projeção do mundo de Mercator no século XVI até agrimensores como George Washington e Thomas Jefferson, que mapeavam propriedades no século XVIII, e o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica por Roger Tomlinson na década de 1960. A cartografia e os campos relacionados às tecnologias geoespaciais continuam sendo dominados pelos homens.

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Mas, como geógrafa e especialista em sistemas de informação geográfica, tenho observado como as oportunidades para as mulheres como cartógrafas mudaram nas últimas cinco décadas. O advento de tecnologias como os sistemas de informação geográfica aumentou as oportunidades de educação, emprego e pesquisa para as mulheres, tornando a cartografia mais acessível.

A paisagem feminina

As mulheres têm sido essenciais para a forma como as pessoas veem e compreendem o mundo. O conceito da “Mãe Terra” ou da “Mãe Natureza” como o centro do Universo e fonte de toda a vida está presente em culturas indígenas de todo o mundo.

No século XX, a comunidade científica e os ativistas ambientais adotaram o termo Gaia — a deusa grega que personifica a Terra, mãe de todas as divindades — para refletir a noção da Terra como um sistema vivo. Gaia é representada como feminina e entendida como uma força orientadora na manutenção da atmosfera, dos oceanos e do clima.

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A representação da Terra como mulher foi reformulada com o surgimento do nacionalismo, quando os termos “pátria” e “terra natal” adquiriram significados distintos. Pátria implicava herança e tradição, enquanto terra natal sugere local de nascimento e senso de pertencimento. Essas construções de gênero aparecem em todas as culturas.

Outro aspecto da natureza de gênero da cartografia é a maneira como os mapas usavam formas femininas para retratar características. Mapas antropomórficos do século XVI ao XIX demonstram como os cartógrafos usavam figuras femininas para retratar países europeus. Por exemplo, o mapa “Europa Regina” do cartógrafo Johannes Putsch, originalmente desenhado em 1537, estabeleceu o modelo para mapas posteriores nos quais as nações são representadas como mulheres em várias poses e diferentes estados de vestimenta — ou sem vestimenta —, embora não correspondam exatamente às formas reais dos relevos.

Ilustração do mapa da Europa no formato de uma rainha de Sebastian Münster.
Europa Regina (1570). Sebastian Münster/Wikimedia Commons (Sebastian Münster/Wikimedia Commons)

Esses mapas refletem as mudanças nos significados culturais e políticos associados ao território e ao poder. A paisagem feminina, ou a mulher como mapa, é frequentemente usada para retratar países como ativos, agressivos ou passivos, dependendo do status do Estado-nação em relação à guerra e à paz e dos estereótipos de um país.

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Tecnologia e o papel das mulheres na cartografia

Embora as contribuições técnicas das mulheres abranjam toda a história da cartografia, elas são difíceis de identificar e documentar. Mas um olhar mais atento revela a variedade de papéis que as mulheres desempenharam na cartografia.

Um dos primeiros exemplos conhecidos de um mapa feito por uma mulher data do século IV, quando a irmã do primeiro-ministro da dinastia Han na China bordou um mapa em seda.

Durante os séculos XV e XVI, as mulheres eram contratadas para colorir mapas e contribuir com detalhes artísticos nas bordas. Muitas cartógrafas usavam apenas a inicial do primeiro nome e o sobrenome, ocultando seu gênero e tornando seu trabalho difícil de rastrear.

O século XVIII trouxe o advento da impressão, o que abriu novos caminhos para as mulheres participarem como gravadoras de placas de cobre, editoras de mapas e fabricantes de globos.

No século XIX, a cartografia tornou-se parte da educação formal para mulheres na América do Norte, onde a interseção entre bordado e geografia produziu globos de tecido e mapas de linho. Mais tarde, com o acesso a papel e lápis, seguiu-se o desenho e a coloração de mapas.

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A Segunda Guerra Mundial deu início a uma nova era de oportunidades para as mulheres nos Estados Unidos, pois elas foram recrutadas para preencher funções críticas no desenvolvimento cartográfico enquanto os homens eram enviados para a batalha. Conhecidas como “Millie, a cartógrafa”, ou as “donzelas do mapeamento militar”, mulheres produziam mapas topográficos, interpretavam fotografias aéreas e ajudavam a avançar a fotogrametria, o uso de fotos para criar modelos 3D da topografia da Terra.

Imagem de mulheres durante a Segunda Guerra Mundial posicionando torres de cubos em um mapa.
As ‘donzelas do mapeamento militar’ criaram dezenas de milhares de mapas durante a Segunda Guerra Mundial. Alfred T Palmer/Escritório de Informação de Guerra via Biblioteca do Congresso (Alfred T. Palmer/Library of Congress/Reprodução)

Com base no papel cada vez mais importante das mulheres na cartografia, na década de 1950, Evelyn Pruitt, do Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, criou o termo sensoriamento remoto, referindo-se ao uso de imagens de satélite para observar, medir e mapear a Terra. No mesmo período, a matemática Gladys West desenvolveu os modelos matemáticos para sistemas de posicionamento global, conhecidos como GPS.

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Mulheres criando mapas

As mulheres também supervisionaram a criação de mapas de várias maneiras.

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As sociedades matriarcais indígenas expressavam informações espaciais por meio de diferentes formas de cartografia. Isso inclui canções, danças e rituais que identificavam recursos comunitários importantes, como nascentes, bosques sagrados e rotas de migração.

O desenvolvimento da cartografia europeia foi impulsionado pela Era dos Descobrimentos, do século XV ao XVII, e pelas atividades empreendedoras associadas à reprodução e venda de mapas. As mulheres frequentemente assumiam essas funções após a morte de seus maridos, garantindo a continuidade dos negócios familiares.

Não apenas os reis, mas também as rainhas determinavam quais mapas eram necessários. Por exemplo, a Rainha Elizabeth I encomendou o Atlas da Inglaterra e do País de Gales de 1579, um dos primeiros atlas nacionais. Ele apresentava um mapa de todo o país, acessível de casa ou de uma sala de leitura.

Mulheres definindo a direção dos mapas

Enquanto os primeiros mapas posicionavam as mulheres principalmente como figuras simbólicas para projetar significado político ou como apoiadoras de grandes empreendimentos cartográficos, a cartografia contemporânea revela uma dinâmica diferente entre gênero e mapas: há uma falta de dados geográficos sobre questões que afetam as mulheres, incluindo saúde, segurança e planejamento para o futuro.

Por exemplo, as mulheres são desproporcionalmente afetadas por desastres, inclusive por meio de um risco elevado de sofrer violência de gênero. Análises geográficas revelam uma disparidade de gênero persistente nos conjuntos de dados, que muitas vezes carecem de informações sobre a saúde e as necessidades diárias das mulheres, serviços reprodutivos ou creches.

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Estudos demonstraram que o desenvolvimento de tecnologias geoespaciais e plataformas de mapeamento aberto é dominado por homens. Em situações como desastres, ter uma diversidade de perspectivas na elaboração de mapas é essencial para atender às necessidades da comunidade.

Milhões de pessoas estão ausentes dos mapas.

A criação de mapas que reflitam especificamente as necessidades das mulheres é fundamental para que elas participem plenamente da cartografia do século XXI. Na última década, vários programas e organizações têm trabalhado para refletir as contribuições das mulheres à cartografia e demonstrar como a ação coletiva pode fazer a diferença.

Por exemplo, a African Women in GIS organiza workshops para elevar as perspectivas e as necessidades de mapeamento das mulheres, colocando a tecnologia de mapeamento móvel nas mãos de mulheres. A GeoChicas e a YouthMappers’ Let Girls Map capacitam as mulheres a fazer mapas por meio de treinamento e educação que abordam a exclusão digital. Women in GIS e Women+ in Geospatial constroem uma comunidade de criação de mapas por meio de redes profissionais. A Equipe Humanitária OpenStreetMap amplifica as vozes das mulheres para informar abordagens geoespaciais para a criação de mapas e empoderar as contribuições das mulheres na criação de mapas.

Nunca houve tantas oportunidades para as mulheres participarem na criação de mapas, e nunca o papel das mulheres na criação de mapas foi tão importante para abordar as questões difíceis que sociedades enfrentam em todo o mundo.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original.

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