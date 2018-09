Choque de capitalismo para chegar ao céu

Depois de passar mais de 60 anos como uma pedra nuclear no sapato do capitalismo, os russos estão se tornando mais capitalistas que os próprios americanos. Foi graças a um anúncio da Pizza Hut que eles conseguiram colocar em órbita, em julho, o módulo central da Estação Espacial Internacional, atualmente em construção a 240 quilômetros de altitude. A publicidade, estampada na fuselagem do foguete Próton, rendeu aos comunistas convertidos 1,2 milhão de dólares. Foi o suficiente para pagar os custos da decolagem, motivo de um longo atraso no cronograma da estação espacial. Espera-se agora que ela fique pronta em setembro, conforme previsto, e receba os primeiros astronautas a bordo. Será que o primeiro ato da tripulação vai ser pedir uma pizza?…