Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Cientistas encontram ferramentas de 1,5 milhão de anos feitas com ossos de elefantes e hipopótamos

As peças vêm da Tanzânia e datam de antes do surgimento da nossa espécie. Até então, achava-se que essa tecnologia havia sido criada há no máximo 400 mil anos.

Por Bela Lobato 6 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia da ferramenta de osso moldada no úmero de um elefante de 1,5 milhão de anos.
 (CSIC/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas encontram ferramentas de 1,5 milhão de anos feitas com ossos de elefantes e hipopótamos Priorizar nos meus resultados Google

À primeira vista, parecem apenas pedaços aleatórios de ossos. Mas, para paleontólogos e arqueólogos, os artefatos recém-encontradaos na Tanzânia, na África Oriental, e descritas na última quarta (5) em um artigo na revista Nature, são a prova das notáveis habilidades cognitivas de nossos ancestrais distantes, que criaram ferramentas feitas de ossos para a caça.

Escavações na região, conhecida como Garganta de Olduvai, revelaram 27 fragmentos de ossos de animais (a maioria de elefantes e hipopótamos) que foram adaptados para ferramentas.

A datação por radiocarbono aponta que as peças foram feitas há cerca de 1,5 milhão de anos – quando a nossa espécie, Homo sapiens, ainda não existia.

A descoberta “lança nova luz sobre o mundo quase desconhecido da tecnologia óssea dos primeiros hominídeos”, escreveram os autores do estudo.

Siga
Continua após a publicidade

As ferramentas devem ter sido feitas por humanos ancestrais de espécies que já foram extintas, também chamados de hominíneos (sim, com “n” mesmo. O grupo dos hominídeos, do qual você pode já ter ouvido falar, inclui todos os hominíneos e também os grandes primatas, como gorilas, chimpanzés e orangotangos). 

Continua após a publicidade

O desenvolvimento de ferramentas é considerado um passo fundamental na evolução humana. Acredita-se que as pedras esculpidas tenham surgido em culturas mais antigas do que o nosso próprio gênero Homo para retirar mais tutano e carne das caças. A consequente melhora na nutrição pode ter desempenhado um papel importante no sucesso evolutivo.

Até então, as evidências mais antigas de ferramentas feitas de ossos eram muito escassas, restritas a locais específicos na Europa, entre 400 mil e 250 mil anos atrás. As ferramentas encontradas variam entre 20 e 40 centímetros de comprimento, algumas pesando até um quilo.

Continua após a publicidade
Imagem A) Diáfise de osso longo de elefante. Imagem B) Diáfise de osso longo de mamífero tamanho 5/6. C) Diáfise de tíbia de mamífero tamanho 5/6. Imagem D) Diáfise de úmero de hipopótamo. Cada segmento da barra de escala, 1 cm.
(De la Torre, I., Doyon, L., Benito-Calvo, A. et al. Produção sistemática de ferramentas ósseas há 1,5 milhão de anos. Nature (2025)./Reprodução)

“Há um desejo claro de mudar a forma do osso para transformá-lo em ferramentas muito pesadas e longas”, disse à agência

Continua após a publicidade

AFP Francesco d’Errico, arqueólogo da Universidade de Bordeaux, na França, e coautor do estudo. “Em alguns casos, há até mesmo entalhes no meio do osso, possivelmente para que eles pudessem segurá-lo melhor em suas mãos.”

“Essa inovação pode ter tido um impacto significativo na complexificação dos repertórios comportamentais de nossos ancestrais, incluindo melhorias na cognição e nos modelos mentais, na curadoria de artefatos e na aquisição de matéria-prima”, afirmou Ignacio de la Torre, principal autor do estudo, em

Continua após a publicidade

comunicado.

Não se sabe exatamente qual era o uso das ferramentas. A equipe de pesquisa sugeriu que elas podem ter sido empregadas para o abate de animais, e depois foram substituídas por ferramentas de pedra mais eficazes e pesadas à medida que a tecnologia continuou a se desenvolver.

Não se sabe o que aconteceu nos 1 milhão de anos que separam o registro recém-encontrado e os outros que eram considerados os mais antigos anteriormente. A tecnologia de ferramentas de ossos pode ter se transformado, se espalhado ou até mesmo ter morrido antes de ser reinventada em outra parte do mundo.

Publicidade
TAGS:
ANTROPOLOGIA
arqueologia
evolução
ferramenta
HOMO SAPIENS
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).