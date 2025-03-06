Cientistas encontram ferramentas de 1,5 milhão de anos feitas com ossos de elefantes e hipopótamos
As peças vêm da Tanzânia e datam de antes do surgimento da nossa espécie. Até então, achava-se que essa tecnologia havia sido criada há no máximo 400 mil anos.
À primeira vista, parecem apenas pedaços aleatórios de ossos. Mas, para paleontólogos e arqueólogos, os artefatos recém-encontradaos na Tanzânia, na África Oriental, e descritas na última quarta (5) em um artigo na revista Nature, são a prova das notáveis habilidades cognitivas de nossos ancestrais distantes, que criaram ferramentas feitas de ossos para a caça.
Escavações na região, conhecida como Garganta de Olduvai, revelaram 27 fragmentos de ossos de animais (a maioria de elefantes e hipopótamos) que foram adaptados para ferramentas.
A datação por radiocarbono aponta que as peças foram feitas há cerca de 1,5 milhão de anos – quando a nossa espécie, Homo sapiens, ainda não existia.
A descoberta “lança nova luz sobre o mundo quase desconhecido da tecnologia óssea dos primeiros hominídeos”, escreveram os autores do estudo.
As ferramentas devem ter sido feitas por humanos ancestrais de espécies que já foram extintas, também chamados de hominíneos (sim, com “n” mesmo. O grupo dos hominídeos, do qual você pode já ter ouvido falar, inclui todos os hominíneos e também os grandes primatas, como gorilas, chimpanzés e orangotangos).
O desenvolvimento de ferramentas é considerado um passo fundamental na evolução humana. Acredita-se que as pedras esculpidas tenham surgido em culturas mais antigas do que o nosso próprio gênero Homo para retirar mais tutano e carne das caças. A consequente melhora na nutrição pode ter desempenhado um papel importante no sucesso evolutivo.
Até então, as evidências mais antigas de ferramentas feitas de ossos eram muito escassas, restritas a locais específicos na Europa, entre 400 mil e 250 mil anos atrás. As ferramentas encontradas variam entre 20 e 40 centímetros de comprimento, algumas pesando até um quilo.
“Há um desejo claro de mudar a forma do osso para transformá-lo em ferramentas muito pesadas e longas”, disse à agência
AFP Francesco d’Errico, arqueólogo da Universidade de Bordeaux, na França, e coautor do estudo. “Em alguns casos, há até mesmo entalhes no meio do osso, possivelmente para que eles pudessem segurá-lo melhor em suas mãos.”
“Essa inovação pode ter tido um impacto significativo na complexificação dos repertórios comportamentais de nossos ancestrais, incluindo melhorias na cognição e nos modelos mentais, na curadoria de artefatos e na aquisição de matéria-prima”, afirmou Ignacio de la Torre, principal autor do estudo, em
Não se sabe exatamente qual era o uso das ferramentas. A equipe de pesquisa sugeriu que elas podem ter sido empregadas para o abate de animais, e depois foram substituídas por ferramentas de pedra mais eficazes e pesadas à medida que a tecnologia continuou a se desenvolver.
Não se sabe o que aconteceu nos 1 milhão de anos que separam o registro recém-encontrado e os outros que eram considerados os mais antigos anteriormente. A tecnologia de ferramentas de ossos pode ter se transformado, se espalhado ou até mesmo ter morrido antes de ser reinventada em outra parte do mundo.