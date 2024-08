Cientistas encontram ruínas de observatório astronômico egípcio de 2,6 mil anos

Na cidade de Cafrel Xeique, no Egito, pesquisadores descobriram que um prédio abandonado escondia um segredo de 2,6 mil anos: as ruínas de um observatório astronômico. Até onde se sabe, o prédio foi o maior observatório astronômico no Egito no século VI a.C. Ali, os primeiros astrônomos acompanhavam assiduamente os movimentos do Sol e das estrelas, um serviço primordial para aquela civilização.

Chamado de Observatório de Buto, a construção tem uma área de 850 metros quadrados em formato de L e feito de tijolos de barro. O monumento tinha a entrada virada para leste, na direção do nascer do sol, e era sustentado por enormes pilastras. Dentro, foram descobertas salas de armazenamento de ferramentas, torres de observação e um salão decorado com murais e inscrições astronômicas.

Os egípcios mapearam completamente o céu noturno e tinham suas próprias constelações e zodíaco. A astronomia era utilizada para marcar o tempo, realizar rituais religiosos e políticos, e para acompanhar a agricultura e navegação. Os egípcios também foram responsáveis por desenvolver o calendário de 365 dias e o dia dividido em 24 horas.

De acordo com o relatório do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, o interior do edifício consiste em um conjunto regular e reto de ladrilhos de calcário, com cinco blocos de calcário dispostos ao redor de uma grande sala. Esses blocos provavelmente eram usados para rastrear a inclinação do Sol e monitorar seu movimento ao longo do dia.

Dentro do Observatório foram encontrados diversos artefatos e instrumentos ligados ao estudo dos céus. Um destaque foi um relógio de sol de quase cinco metros, usado para marcar o tempo com base na sombra projetada pelo sol. Segundo os pesquisadores, a peça, juntamente com outras ferramentas de medição descobertas no local, ressalta a capacidade dos antigos egípcios de determinar o calendário solar e marcar datas importantes, como cerimônias religiosas e o ano agrícola.

A missão arqueológica também descobriu uma estátua de granito cinza da época de Wah Ib Ra, um faraó da 26ª Dinastia que governou no delta do Nilo, entre 664 e 610 a.C.. Essa estátua, pertencente ao sacerdote Bismatic Samman, retrata o deus Osíris e traz o título do selo real, simbolizando o alto status do sacerdote e o significado religioso do observatório.

Outros artefatos incluem ferramentas de medição, um colar e símbolos religiosos de faiança (cerâmica branca), uma estátua de faiança do deus Ptah, artefatos de cerâmica, tampas de ânfora feitas de argamassa e mesas de oferendas.

A escavação também revelou uma figura de bronze de Osíris com uma serpente, uma estátua de terracota e um colar da deusa Vênus Minnet. Esses artefatos, juntamente com uma série de itens de cerâmica usados em rituais religiosos, refletem o papel do observatório não apenas nos esforços científicos, mas também na vida espiritual e ritualística dos antigos egípcios.

O observatório também foi associado à medição de mudanças de estações: no chão de um salão circular dentro do observatório, os cientistas encontraram ilustrações retratando o nascer e o pôr do sol nas três estações do ano. Essas gravuras sugerem que o observatório desempenhou um papel crucial nos esforços dos antigos egípcios para entender e sincronizar seu calendário com os ciclos celestes.

