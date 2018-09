Construir é uma arte

Veronica Stigger

A arte ocidental, de suas origens até o final do século XIX, se fundamentou na imitação da realidade. Em pinturas e esculturas, representavam-se pessoas, animais, objetos, paisagens. O construtivismo – um dos movimentos de vanguarda do início do século XX – rompeu com essa tradição ao privilegiar a representação de figuras geométricas sem referente imediato na natureza. É a história desse movimento que o artista americano George Rickey conta, de maneira abrangente, acessível e agradável, no livro Construtivismo (Cosac & Naify).