Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Dentistas pré-históricos? Neandertais podem ter removido cáries com ferramentas de pedra

Fóssil de dente neandertal sugere que procedimentos odontológicos começaram milhares de anos antes do que se imaginava.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 20 Maio 2026, 10h00 | Atualizado em 28 Maio 2026, 13h24
Dente fóssil marrom-escuro com rachaduras e manchas pretas, exibido em cinco ângulos diferentes, incluindo uma vista superior com uma área destacada por um retângulo branco e uma escala de 5 mm
 (Zubova AV, Zotkina LV, Olsen JW, Kulkov AM, Moiseyev VG, Malyutina AA, et al./Divulgação)
Continua após publicidade
Dentistas pré-históricos? Neandertais podem ter removido cáries com ferramentas de pedra Priorizar nos meus resultados Google

Os neandertais fazem parte da longa lista de hominídeos que são “primos” dos humanos modernos. Surgidos há cerca de 400 mil anos, eles são um dos parentes mais próximos dos Homo sapiens e chegaram a conviver com a nossa espécie. Eles desapareceram há aproximadamente 40 mil anos, mas esse contato fez com que muitos humanos modernos carreguem, em seu DNA, vestígios neandertais.

Por serem relativamente recentes na história evolutiva, os neandertais estão entre os hominídeos mais estudados pela ciência e oferecem pistas valiosas sobre o modo de vida pré-histórico e a evolução humana. Estudos anteriores já indicavam que eles utilizavam palitos para remover restos de comida dos dentes e recorriam a plantas medicinais para aliviar problemas dentários. O que a ciência ainda sabia, porém, é que os neandertais eram capazes de realizar procedimentos dentários relativamente complexos.

Pesquisadores do Museu de Antropologia e Etnografia Pedro, o Grande (conhecido como Kunstkamera), na Rússia, investigaram um molar encontrado na Caverna Chagyrskaya, na Sibéria. O dente pertencia a um indivíduo adulto, mas o sexo não pôde ser identificado. A caverna era um espaço de convivência doméstica dos neandertais, utilizado para alimentação e criação de crianças.

Siga
Mapa da região da Caverna Chagyrskaya na Rússia e foto de um perfil estratigráfico com camadas de solo numeradas e linhas verdes demarcando as profundidades
(Zubova AV, Zotkina LV, Olsen JW, Kulkov AM, Moiseyev VG, Malyutina AA, et al./Divulgação)

O fóssil, datado em cerca de 59 mil anos, tinha um detalhe incomum: um grande “buraco” bem no centro do dente, que alcançava a polpa dentária.

Continua após a publicidade

Na mesma caverna, os arqueólogos também encontraram pequenas ferramentas de pedra pontiagudas. Coincidência? Os cientistas acreditam que não. A hipótese é que essas pedras eram usadas para perfurar dentes afetados por cárie e remover a lesão. As análises do molar revelaram alterações minerais compatíveis com uma lesão cariosa severa, que ainda deixou alguns vestígios no dente.

Para testar essa possibilidade, os pesquisadores realizaram experimentos em três dentes de Homo sapiens: um moderno e dois pertencentes a uma coleção arqueológica do Holoceno, nosso atual período geológico, iniciado há cerca de 11 mil anos. Utilizando pontas de pedra semelhantes às encontradas na caverna (feitas de jaspe, um tipo de quartzo), eles perfuraram os dentes.

Os resultados foram positivos: eles conseguiram produzir cavidades muito parecidas com a observada no dente neandertal. O experimento também foi analisado no microscópio, que confirmou a semelhança entre os padrões de desgaste.

Continua após a publicidade

A descoberta representa a evidência mais antiga já encontrada de cuidados dentários complexos na história humana. Até então, os registros mais antigos desse tipo de procedimento estavam associados apenas ao Homo sapiens, sendo o mais antigo datado de cerca de 14 mil anos atrás. Os resultados foram detalhados em um estudo publicado na semana passada no periódico científico PLOS One.

A técnica é diferente tanto da utilizada atualmente pela odontologia moderna quanto dos procedimentos dentários primitivos já identificados em fósseis. Por isso, a cavidade do dente possui um formato único, o que levou os cientistas a investigar se ela era resultado de um processo natural ou de uma intervenção intencional. 

“Arranhões claramente visíveis sugeriam que a concavidade não era resultado de danos naturais, mas de ações intencionais”, explica Alisa Zubova, uma das autoras do estudo, em comunicado.

Continua após a publicidade
Textura rugosa de uma superfície com tons de marrom claro e preto, apresentando rachaduras e um buraco escuro na parte inferior esquerda
(Zubova AV, Zotkina LV, Olsen JW, Kulkov AM, Moiseyev VG, Malyutina AA, et al./Divulgação)

Além de revelar mais sobre os hábitos desses hominídeos, a descoberta sugere que os neandertais possuíam um conhecimento muito mais sofisticado do que se imaginava. Eles eram capazes de identificar a origem da dor no dente, compreender que o problema estava concentrado na lesão da cárie e realizar uma intervenção para aliviar o incômodo – algo que exige habilidade manual e conhecimento dos materiais utilizados.

Tudo isso sem anestesia, com uma dor imensa. Isso indica, justamente, que eles tinham o raciocínio de entender que a dor do procedimento valeria a pena, pois resultava em alívio posterior.

Continua após a publicidade

“Os danos documentados no dente neandertal da Caverna Chagyrskaya, na Sibéria, apontam não apenas para a remoção intencional da polpa, mas também para o desgaste antemortem – um desgaste que só poderia ter ocorrido se o indivíduo continuasse a usar o dente enquanto vivo”, explica os pesquisadores em comunicado.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
Dentes
fóssil
ODONTOLOGIA
Pré-história
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).