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História

Derretimento de geleira na Antártida revela corpo de cientista que morreu há 66 anos

Dennis Bell caiu em uma fenda enquanto participava de uma expedição britânica em 1959.

Por Bruno Carbinatto 13 ago 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia de Dennis 'Tink' Bell, no meio do inverno de 1959, com seu adorado husky.
 (British Antarctic Survey/Reprodução)
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Os restos mortais de um meteorologista britânico que morreu em julho de 1959 na Antártida foram identificados nesta semana, após o derretimento de uma geleira revelar fragmentos de ossos e objetos pessoais.

Dennis Bell, conhecido como “Tink Bell”, morreu há 66 anos enquanto participava de uma expedição científica de dois anos do British Antarctic Survey, o instituto de pesquisas antárticas do Reino Unido. O pesquisador, que tinha apenas 25 anos, caiu numa enorme fenda enquanto escalava uma geleira com outros três homens na Ilha do Rei George, a 120 km da costa do continente gelado. 

Ele sobreviveu à queda e quase foi resgatado por seus companheiros com uma corda, mas, quando estava quase voltando à superfície, seu cinto (onde a corda estava amarrada) estourou e ele voltou a cair, dessa vez fatalmente. Por conta do ambiente hostil, seu corpo não foi recuperado.

Em janeiro de 2025, cientistas da Polônia encontraram restos mortais humanos entre pedras recém-expostas após o derretimento de uma geleira. No local também havia muitos objetos pessoais que permitiram a identificação da vítima, incluindo uma lanterna, uma faca, um rádio e um relógio.

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Os restos mortais foram levados para as Ilhas Falklands (ou Ilhas Malvinas) e, depois, para Londres. Lá, um teste de DNA foi feito e comparado com um irmão e uma irmã de Bell, ainda vivos. Nesta segunda-feira (11), o British Antarctic Survey confirmou que o corpo realmente era do cientista.

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“Dennis foi um dos muitos corajosos pesquisadores que contribuíram para a ciência e para o início da exploração da Antártida sob condições extremamente adversas”, diz Jane Francis, atual diretora do British Antarctic Survey.  

“Quando minha irmã Valerie e eu fomos notificadas de que nosso irmão Dennis havia sido encontrado depois de 66 anos, ficamos chocados e surpresos”, diz David Bell, irmão do cientista. “Dennis era o mais velho de três irmãos e era meu herói.”

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Uma região da Ilha do Rei George é atualmente nomeada “Ponto Bell” em homenagem ao meteorologista. 

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TAGS:
Antártica
antartida
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