Os restos mortais de um meteorologista britânico que morreu em julho de 1959 na Antártida foram identificados nesta semana, após o derretimento de uma geleira revelar fragmentos de ossos e objetos pessoais.

Dennis Bell, conhecido como “Tink Bell”, morreu há 66 anos enquanto participava de uma expedição científica de dois anos do British Antarctic Survey, o instituto de pesquisas antárticas do Reino Unido. O pesquisador, que tinha apenas 25 anos, caiu numa enorme fenda enquanto escalava uma geleira com outros três homens na Ilha do Rei George, a 120 km da costa do continente gelado.

Ele sobreviveu à queda e quase foi resgatado por seus companheiros com uma corda, mas, quando estava quase voltando à superfície, seu cinto (onde a corda estava amarrada) estourou e ele voltou a cair, dessa vez fatalmente. Por conta do ambiente hostil, seu corpo não foi recuperado.

Em janeiro de 2025, cientistas da Polônia encontraram restos mortais humanos entre pedras recém-expostas após o derretimento de uma geleira. No local também havia muitos objetos pessoais que permitiram a identificação da vítima, incluindo uma lanterna, uma faca, um rádio e um relógio.

Os restos mortais foram levados para as Ilhas Falklands (ou Ilhas Malvinas) e, depois, para Londres. Lá, um teste de DNA foi feito e comparado com um irmão e uma irmã de Bell, ainda vivos. Nesta segunda-feira (11), o British Antarctic Survey confirmou que o corpo realmente era do cientista.

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“Dennis foi um dos muitos corajosos pesquisadores que contribuíram para a ciência e para o início da exploração da Antártida sob condições extremamente adversas”, diz Jane Francis, atual diretora do British Antarctic Survey.

“Quando minha irmã Valerie e eu fomos notificadas de que nosso irmão Dennis havia sido encontrado depois de 66 anos, ficamos chocados e surpresos”, diz David Bell, irmão do cientista. “Dennis era o mais velho de três irmãos e era meu herói.”

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Uma região da Ilha do Rei George é atualmente nomeada “Ponto Bell” em homenagem ao meteorologista.

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