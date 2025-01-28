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História

Escavação arqueológica em Pompeia encontrou spa luxuoso para ricaços

As três piscinas, com temperaturas de água diferentes, comportavam até 30 pessoas, num spa que servia de comício político.

Por Eduardo Lima 28 jan 2025, 08h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia do spa residencial de Pompéia é um dos maiores descobertos no parque arqueológico da Itália.
 (SV_Pap_Pompeii/Parque arqueológico de Pompéia/Reprodução)
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Escavação arqueológica em Pompeia encontrou spa luxuoso para ricaços Priorizar nos meus resultados Google

Antes da erupção do monte Vesúvio, Pompeia era uma cidade viva, com boa infraestrutura – cortesia da República Romana – e uma cultura pujante que pode ser observada pelos afrescos que sobreviveram à devastação e ao tempo até hoje. A cidade foi reencontrada em 1748, e suas ruínas são estudadas por arqueólogos até hoje.

Numa escavação recente, arqueólogos encontraram mais um exemplo de boa infraestrutura e cultura viva em Pompeia: um grande e sofisticado complexo de banhos termais, um baita spa luxuoso para impressionar hóspedes ricaços.

O spa privado foi encontrado debaixo de uma casa na rua Via di Nola, no bairro Regio IX, um distrito rico da cidade antes da destruição, em 79 d.C. Esses banhos termais privativos estão entre os maiores já encontrados no sítio arqueológico de Pompeia.

Esse super-spa era conectado a um impressionante salão para banquetes, cheio de afrescos que mostram figuras inspiradas nos personagens da lendária guerra de Troia. Tudo isso indica que o dono da casa pertencia à elite de Pompeia, e toda a casa servia para reafirmar seu status social – e até organizar sua candidatura para as eleições locais.

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Casa de moradia e de cultura

A tradicional domus romana, a casa tradicional do Império Romano, servia como moradia e como um espaço de cultura e de arte. De acordo com Gabriel Zuchtriegel, o diretor do parque arqueológico de Pompeia, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o lado cultural da domus servia como uma forma do dono ganhar votos numa campanha política ou só se dar bem com seus convidados.

O spa podia comportar até 30 pessoas, com três piscinas diferentes: a caldarium, de águas quentes, a tepidarium, que era morna, e a frigidarium, para acordar com um banho de água fria. A sala da piscina fria era especialmente impressionante para a época, com um pátio com um pórtico.

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Fotografia do complexo de spa foi equipado para atender até 30 pessoas.
(SV_Pap_Pompeii/Parque arqueológico de Pompéia/Reprodução)

Os convidados provavelmente curtiam as banheiras depois do banquete, contrariando a regra universal das avós de esperar a digestão para entrar na piscina. Toda a arquitetura parece apontar para o centro do show, que é o próprio dono da casa.

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O spa tem um pátio com uma escada que liga o primeiro piso da casa aos banhos termais subterrâneos. Na parede ao lado da escada, há um desenho de dois gladiadores romanos e um enorme pênis estilizado. Devia ajudar com alguns votos na Pompeia antiga.

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Império Romano
pompeia
roma antiga
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