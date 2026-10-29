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Introdução Descubra a história por trás do Halloween! O que hoje é festa nos EUA tem raízes profundas no Samhain, um antigo festival celta de 2.500 anos. Entenda como essa celebração pagã, de conexão com espíritos, evoluiu até as fantasias e doces atuais, impulsionada pela imigração irlandesa.

Principais Tópicos





A conexão do Halloween com o antigo festival celta Samhain. Como os celtas celebravam o Samhain e a crença nos espíritos. A influência da Igreja Católica na data original do Samhain. A imigração irlandesa levou o Samhain para os Estados Unidos. A evolução do Samhain para o Halloween moderno com suas tradições.

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Fantasias, doces e abóboras esculpidas fazem parte do imaginário do Halloween, mas a festa que hoje movimenta os Estados Unidos tem raízes bem mais antigas e distantes. Entre as várias histórias e lendas sobre sua origem, a mais conhecida liga a celebração ao Samhain, antigo festival celta realizado há pelo menos 2,5 mil anos, no que hoje corresponde à Irlanda, à Escócia e ao País de Gales.

Para os celtas, o Samhain era um dos festivais mais importantes do calendário. Celebrado entre o fim de outubro e o início de novembro, marcava a transição entre a metade mais iluminada do ano (primavera e verão) e a chegada do inverno, período associado à escuridão e à morte. Segundo a tradição, na noite de 31 de outubro, a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fraca, e os espíritos podiam circular livremente.

Alguns escritos antigos indicam que os celtas acreditavam que as pessoas mortas ao longo do ano passavam para outro plano, ao mesmo tempo em que seus espíritos podiam voltar para visitar os vivos. Além disso, uma pessoa poderia, acidentalmente, acabar entrando nesse outro plano. Segundo as crenças da época, fadas surgiam de montes de terra e pregavam peças nos vivos.

Para se proteger, as comunidades acendiam fogueiras contra seres sobrenaturais, como fadas, bruxas e duendes. De acordo com alguns relatos, eles também usavam disfarces para afastar essas entidades indesejadas. É possível ainda que existissem banquetes, jogos, histórias e consumo de álcool como parte das festividades de Samhain – com o objetivo de servir os falecidos que voltavam ao mundo dos vivos.

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No entanto, não se sabe ao certo a veracidade dessas informações. Os antigos celtas deixaram poucos registros sobre o Samhain, e grande parte do que se sabe vem ou de escritores cristãos – de um período em que o cristianismo já havia se tornado predominante –, ou de observações de práticas locais feitas em séculos mais recentes.

Há indícios de que a Igreja Católica tenha interferido na celebração. Em meados do século 8, o papa Gregório 3º mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro, quando era celebrado o Samhain. Para alguns especialistas, é possível que a mudança tenha sido intencional, na tentativa de “cristianizar” o Samhain, já que os celtas eram um povo pagão – ou seja, acreditavam em diferentes divindades.

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Por que abóboras são símbolo do Halloween?

E como o Samhain virou o Halloween?

Entre 1845 e 1852, acontecia uma das maiores catástrofes humanitárias da história da Europa. Na Irlanda, um fungo chamado Phytophthora infestans destruiu as plantações de batata, que eram a fonte exclusiva de sustento de um terço da população. Com a morte de cerca de um milhão de pessoas, além da economia destruída, muitos irlandeses foram forçados a imigrar para os Estados Unidos.

Assim, levaram sua história e suas tradições – o que também incluía o Samhain. Não à toa, as primeiras referências ao Halloween apareceram na América do Norte pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista americana publicou uma reportagem em que o descrevia como feriado “inglês”, segundo a BBC.

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O novo nome, “Halloween”, é uma mescla de dois termos: “Hallow”, um termo antigo para “santo”, e “eve”, em inglês, “véspera”. O termo designava, até o século 16, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Com o tempo, as pessoas passaram a se referir à noite de Todos os Santos (All Hallows’ Even) como “Hallowe’en”, que mais tarde virou simplesmente “Halloween”.

A celebração teve suas modificações, claro. Várias práticas hoje associadas ao Halloween nasceram na cultura americana. É o caso de “doces ou travessuras”, da escultura de abóboras, do uso de fantasias e do costume de pregar sustos. Atualmente, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos.

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Para os praticantes de religiões pagãs, a celebração do Samhain continua viva. Ele foi adotado e adaptado em religiões como a Wicca e o Druidismo, e virou uma festividade importante. Além de honrar os ancestrais, o Samhain é visto como um momento de “morte simbólica”. As pessoas escrevem em papéis aquilo que desejam deixar para trás e os queimam em fogueiras para abrir espaço para o novo ciclo.

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