Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
História

Halloween não nasceu nos EUA: a festa celta de 2 mil anos que virou o Dia das Bruxas

Para os antigos celtas, a noite de 31 de outubro era o momento em que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais tênue.

Por Amanda Nascimento 29 out 2026, 19h00
Multidão noturna em procissão, com pessoas segurando tochas flamejantes que iluminam o ambiente e criam fumaça. Algumas pessoas vestem roupas claras, outras escuras, e uma mulher usa um colete laranja com um símbolo espiral.
 (Beltane1/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Halloween não nasceu nos EUA: a festa celta de 2 mil anos que virou o Dia das Bruxas Priorizar nos meus resultados Google

Fantasias, doces e abóboras esculpidas fazem parte do imaginário do Halloween, mas a festa que hoje movimenta os Estados Unidos tem raízes bem mais antigas e distantes. Entre as várias histórias e lendas sobre sua origem, a mais conhecida liga a celebração ao Samhain, antigo festival celta realizado há pelo menos 2,5 mil anos, no que hoje corresponde à Irlanda, à Escócia e ao País de Gales. 

Para os celtas, o Samhain era um dos festivais mais importantes do calendário. Celebrado entre o fim de outubro e o início de novembro, marcava a transição entre a metade mais iluminada do ano (primavera e verão) e a chegada do inverno, período associado à escuridão e à morte. Segundo a tradição, na noite de 31 de outubro, a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fraca, e os espíritos podiam circular livremente.

Alguns escritos antigos indicam que os celtas acreditavam que as pessoas mortas ao longo do ano passavam para outro plano, ao mesmo tempo em que seus espíritos podiam voltar para visitar os vivos. Além disso, uma pessoa poderia, acidentalmente, acabar entrando nesse outro plano. Segundo as crenças da época, fadas surgiam de montes de terra e pregavam peças nos vivos.

Siga

Para se proteger, as comunidades acendiam fogueiras contra seres sobrenaturais, como fadas, bruxas e duendes. De acordo com alguns relatos, eles também usavam disfarces para afastar essas entidades indesejadas. É possível ainda que existissem banquetes, jogos, histórias e consumo de álcool como parte das festividades de Samhain – com o objetivo de servir os falecidos que voltavam ao mundo dos vivos. 

Continua após a publicidade

No entanto, não se sabe ao certo a veracidade dessas informações. Os antigos celtas deixaram poucos registros sobre o Samhain, e grande parte do que se sabe vem ou de escritores cristãos – de um período em que o cristianismo já havia se tornado predominante –, ou de observações de práticas locais feitas em séculos mais recentes. 

Há indícios de que a Igreja Católica tenha interferido na celebração. Em meados do século 8, o papa Gregório 3º mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro, quando era celebrado o Samhain. Para alguns especialistas, é possível que a mudança tenha sido intencional, na tentativa  de “cristianizar” o Samhain, já que os celtas eram um povo pagão – ou seja, acreditavam em diferentes divindades. 

Continua após a publicidade

Por que abóboras são símbolo do Halloween?

E como o Samhain virou o Halloween?

Entre 1845 e 1852, acontecia uma das maiores catástrofes humanitárias da história da Europa. Na Irlanda, um fungo chamado Phytophthora infestans destruiu as plantações de batata, que eram a fonte exclusiva de sustento de um terço da população. Com a morte de cerca de um milhão de pessoas, além da economia destruída, muitos irlandeses foram forçados a imigrar para os Estados Unidos.

Assim, levaram sua história e suas tradições – o que também incluía o Samhain. Não à toa, as primeiras referências ao Halloween apareceram na América do Norte pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista americana publicou uma reportagem em que o descrevia como feriado “inglês”, segundo a BBC. 

Continua após a publicidade

O novo nome, “Halloween”, é uma mescla de dois termos: “Hallow”, um termo antigo para “santo”, e “eve”, em inglês, “véspera”. O termo designava, até o século 16, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Com o tempo, as pessoas passaram a se referir à noite de Todos os Santos (All Hallows’ Even) como “Hallowe’en”, que mais tarde virou simplesmente “Halloween”.

A celebração teve suas modificações, claro. Várias práticas hoje associadas ao Halloween nasceram na cultura americana. É o caso de “doces ou travessuras”, da escultura de abóboras, do uso de fantasias e do costume de pregar sustos. Atualmente, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Para os praticantes de religiões pagãs, a celebração do Samhain continua viva. Ele foi adotado e adaptado em religiões como a Wicca e o Druidismo, e virou uma festividade importante. Além de honrar os ancestrais, o Samhain é visto como um momento de “morte simbólica”. As pessoas escrevem em papéis aquilo que desejam deixar para trás e os queimam em fogueiras para abrir espaço para o novo ciclo. 

Publicidade
TAGS:
celtas
Dia das Bruxas
halloween
irlanda
tradiçao
trends
Vida após a morte
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).