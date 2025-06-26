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História

“Homem-dragão”: crânio revela aparência dos denisovanos, primos extintos dos humanos

Proteínas e DNA extraídos de um fóssil misterioso preenchem uma lacuna que intriga cientistas há 15 anos; entenda.

Por Bruno Carbinatto 26 jun 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de um crânio encontrado em Harbin, China, em 1933, continha DNA e proteína denisovanos.
Crânio de um denisovano encontrado em Harbin, na China. (Qiaomei Fu/Divulgação)
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“Homem-dragão”: crânio revela aparência dos denisovanos, primos extintos dos humanos Priorizar nos meus resultados Google

Um crânio misterioso de 146 mil anos descoberto na China em 1933 gerou uma discussão intensa na comunidade científica: a que espécie de hominídeo o fóssil pertence? Várias hipóteses foram levantadas, sem consenso. Agora, finalmente temos uma resposta para esse impasse centenário – e ela resolve também outro enigma que dura há 15 anos: qual era a aparência dos denisovanos, nossos primos perdidos?

Dois novos estudos identificaram o “crânio de Harbin”, também apelidado de “crânio do homem-dragão”, como sendo um denisovano, contrariando a ideia anterior de que ele pertencia a uma espécie inédita e desconhecida. Com isso, pela primeira vez sabemos como eram as feições faciais deste nosso parente extinto.

Os denisovanos foram hominídeos do gênero

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Homo que habitaram principalmente a Ásia e conviveram com os sapiens – e procriaram com eles, já que muitos humanos modernos possuem um pouquinho de DNA denisovano, especialmente na Ásia e na Oceania.

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Diferentemente dos neandertais, que também coexistiram espacialmente e temporalmente com humanos e possuem um amplo registro fóssil e arqueológico, os denisovanos são bem misteriosos. A espécie só foi descoberta em 2010, a partir de alguns poucos ossos encontrados na caverna de Denisova, na Rússia (daí o nome). 

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Por muito tempo, tudo que se sabia sobre eles consistia em quatro fragmentos ósseos isolados. Desde 2019, porém, pesquisadores chineses começaram a identificar novos fósseis de denisovanos no país asiático – alguns tinham sido encontrados muito tempo antes, mas pouco estudados. E, agora, essa história ganhou um novo capítulo.

O homem dragão

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Em 1933, operários que construíam uma ponte perto da cidade de Harbin, no nordeste da China, encontraram um crânio quase completo. Ele acabou esquecido, mas foi entregue a pesquisadores em 2018, e então o osso foi estudado e datado de, pelo menos, 146 mil anos atrás. Mas ninguém sabia exatamente a qual espécie o fóssil pertencia.

A hipótese mais convincente saiu só em 2021, quando pesquisadores chineses concluíram que o mais provável era que o crânio vinha de uma espécie de hominídeo inédita, chamada de

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Homo longi e apelidado de “homem-dragão” (porque a região onde o fóssil foi encontrada significa, em chinês, “rio do dragão”).

A identificação, porém, foi feita sem análise de DNA envolvida (é difícil extrair material genético de fósseis antigos, diga-se). Por isso, conforme noticiamos na época, os próprios autores reforçaram que ainda havia uma outra possibilidade: do crânio pertencer a um denisovano, que sabemos que habitavam a Ásia nesta época. Isso, porém, era impossível de concluir apenas com características morfológicas, porque simplesmente não sabemos qual era a aparência dos nossos primos perdidos. Seria preciso, então, encontrar DNA.

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Uma resposta

O debate chegou ao fim, finalmente, em junho de 2025. Dois estudos feitos por cientistas chineses concluíram que o crânio de Harbin é de fato um denisovano. Um deles, publicado na revista Science, chegou a essa conclusão com base na análise das proteínas encontradas no fóssil; o outro, da revista Cell, finalmente conseguiu extrair DNA mitocondrial do osso.

Mais especificamente, a equipe liderada pela paleontóloga Qiaomei Fu analisou um dente do crânio. Por sorte, o molar possuía um pouco de tártaro dentário fossilizado (também conhecido como placa dental), que acabou servindo como uma camada dura e preservou material orgânico dentro dela.

Fotografia de um amostras de um dente no crânio de Harbin e do osso que envolve o ouvido interno.
Dente do crânio Harbin que preserva tártaro fossilizado com material denisovano. (Qiaomei Fu/Divulgação)

A equipe conseguiu extrair míseros 0,3 mg de tártaro fossilizado do dente, mas isso bastou: usando técnicas avançadas e inovadoras, os cientistas conseguiram extrair DNA mitocondrial de lá e amostras de várias proteínas.

O primeiro artigo focou em estudar as proteínas – que são moléculas grandes construídas por bloquinhos menores, os aminoácidos. A análise encontrou pelo menos três variações específicas de aminoácidos características dos denisovanos, encontrados inclusive nos fósseis “originais” da caverna de Denisova.

O segundo artigo atingiu uma proeza ainda maior: confirmação por DNA. No caso, foi usado o DNA mitocondrial, que é diferente do DNA presente no núcleo da célula – ele fica dentro da organela mitocôndria, é passado de mãe para os filhos e é bem mais curto e simples.  Os resultados também mostram que o indivíduo é, de fato, um denisovano, compartilhando características genéticas com os fósseis da Rússia.

Ou seja: com duas confirmações independentes, dá para dizer com bastante confiança que o “homem-dragão” é um denisovano – ainda que, para cravar de vez, seria bom incluir DNA nuclear na análise. Isso é interessantíssimo porque, pela primeira vez, sabemos como era o rosto desse nosso primo perdido. Há, inclusive, reconstruções artísticas de como ele se parecia, como a que você vê abaixo (ainda que haja um grau de incerteza nelas, pois não sabemos exatamente como eram os olhos, cabelos e cor da pele deles):

Reconstituição do Homo longi.
Reconstituição do Homo longi, o “homem-dragão”. (Innovation DOI: (10.1016/j.xinn.2021.100130)/Reprodução)

Isso significa também que vai ser mais fácil identificar outros fósseis que estão espalhados em museus e universidades mundo afora e que talvez sejam denisovanos. Antes, só tínhamos pedacinhos de ossos deste hominídeo, então não dava para fazer uma comparação visual. Agora, o trabalho ficou bem mais fácil.

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