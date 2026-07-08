Hominídeo “hobbit” comia carne deixada por dragões-de-komodo

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Introdução Um novo estudo desafia o que sabíamos sobre os Homo floresiensis, os “hobbits”. A pesquisa sugere que esses hominídeos não caçavam grandes animais nem usavam fogo, mas sim se alimentavam de carcaças deixadas por dragões-de-komodo. Uma reviravolta na história desses fascinantes ancestrais.

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Novas evidências revelam que os “hobbits” (Homo floresiensis) podem não ter caçado grandes animais. Estudo sugere que a dieta dos Homo floresiensis consistia em restos de presas dos dragões-de-komodo. Análise de ossos de elefantes-anões mostra marcas de mordidas de répteis, não de ferramentas humanas. A hipótese de que os “hobbits” dominavam o fogo é questionada por novas análises. Descobertas podem mudar nossa compreensão sobre a linhagem ancestral e as habilidades desses hominídeos.

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Um novo estudo, publicado em 3 de julho na revista científica Science Advances, acaba de levantar uma nova hipótese sobre o estilo de vida dos Homo floresiensis: eles se alimentavam dos restos deixados pelos dragões-de-komodo.

Os Homo floresiensis foram hominídeos que habitaram a Terra há milhares de anos. O período exato entre seu surgimento e sua extinção ainda é discutido, já que alguns fósseis foram datados em cerca de 700 mil anos, enquanto outros têm aproximadamente 50 mil anos.

Seu porte físico particularmente pequeno, com cerca de um metro de altura, rendeu o apelido carinhoso de “hobbit”, em referência às criaturas da saga O Senhor dos Anéis. No passado, ossos de elefantes, restos de animais carbonizados e ferramenta levaram os arqueólogos a acreditar que o H. floresiensis era capaz de caçar grandes animais e usar o fogo. A teoria parecia improvável diante do cérebro pequeno deles, do tamanho de uma laranja.

A nova pesquisa sugere que os ossos de elefantes encontrados em sítios de H. floresiensis anteriormente não foram caçados pelos próprios hominídeos, e sim por dragões-de-komodo – répteis venenosos que podem atingir até três metros de comprimento e também habitavam a ilha de Flores, o único local em que vestígios dos “hobbits” já foram encontrados.

Os dragões-de-komodo caçavam animais de grande porte, como elefantes (não os que conhecemos hoje, mas o Stegodon florensis insularis, uma espécie de elefante-anão com cerca de 1,5 metro de altura) e deixavam para trás restos como ossos, pele e alguns órgãos. Essa carniça, por sua vez, virava a janta dos “hobbits”.

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Isso muda a forma como enxergávamos o nível de desenvolvimento desses hominídeos. Para testar essa hipótese, a pesquisa analisou mais de 3 mil fragmentos de ossos de Liang Bua, datados de aproximadamente 190 mil a 50 mil anos atrás. Os pesquisadores perceberam que as marcas presentes nos ossos dos elefantes pré-históricos não se pareciam com cortes feitos por ferramentas humanas, tampouco apresentavam perfurações típicas de lanças de pedra.

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Para confirmar, os cientistas realizaram um experimento no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos. Eles ofereceram uma cabra ao dragão-de-komodo Rinca e, depois, analisaram em imagens tridimensionais as marcas deixadas em seus ossos. O resultado foi surpreendente: as mordidas eram muito semelhantes às dos fósseis dos antigos elefantes.

De fato, alguns cortes presentes nos fósseis parecem ter sido feitos por ferramentas humanas. Mas eles eram minoria. A maior parte das marcas era compatível com mordidas de dragões-de-komodo e aparecia justamente nas regiões mais carnudas do corpo, como ombros e quadris, que costumam ser consumidas primeiro pelos predadores. Já os cortes atribuídos a ferramentas estavam concentrados em partes com menos carne, como as costelas.

Nesta ilustração, os pesquisadores mapearam o esqueleto do elefante e indicaram os ossos com mais marcas de corte (em azul) e de dentes (em vermelho):

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Já em relação aos ossos queimados, as análises químicas mostraram que, dos 3.155 fragmentos examinados, apenas um apresentava sinais de carbonização. Tratava-se de uma costela do Stegodon. No entanto, esse osso estava próximo da camada geológica associada aos Homo sapiens e justaposto a vestígios mais recentes. Confira:

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Por isso, os pesquisadores acreditam que o fragmento acabou ficando exposto na superfície da caverna durante a ocupação pelos Homo sapiens, que então o queimaram. Ou seja: os “hobbits” provavelmente não dominavam o uso do fogo.

Eles tinham habilidades menos sofisticadas do que imaginávamos, mas encontraram uma forma eficiente de sobreviver em uma ilha repleta de animais gigantes competindo por alimento.

Estudos anteriores sugeriam que os Homo floresiensis descendiam dos Homo erectus, nossos parentes evolutivos que já dominavam o fogo. A nova hipótese, porém, aponta para outra linhagem ancestral, formada por hominídeos que ainda não possuíam essa habilidade.

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