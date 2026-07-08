Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
História

Hominídeo “hobbit” comia carne deixada por dragões-de-komodo

Novo estudo mostra que os pequenos hominídeos "hobbits" talvez não caçassem e nem dominassem o fogo como se acreditava anteriormente

Por Ana Clara Caielli Barreiro 8 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 9 jul 2026, 11h44
Duas representações digitais de um hominídeo, lado a lado. À esquerda, em tons de cinza, uma cabeça e ombros lisos. À direita, a mesma figura com pele marrom, cabelo escuro e barba rala, olhando para cima com expressão séria
 (Cicero Moraes/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Hominídeo “hobbit” comia carne deixada por dragões-de-komodo Priorizar nos meus resultados Google

Um novo estudo, publicado em 3 de julho na revista científica Science Advances, acaba de levantar uma nova hipótese sobre o estilo de vida dos Homo floresiensis: eles se alimentavam dos restos deixados pelos dragões-de-komodo.

Os Homo floresiensis foram hominídeos que habitaram a Terra há milhares de anos. O período exato entre seu surgimento e sua extinção ainda é discutido, já que alguns fósseis foram datados em cerca de 700 mil anos, enquanto outros têm aproximadamente 50 mil anos. 

Seu porte físico particularmente pequeno, com cerca de um metro de altura, rendeu o apelido carinhoso de “hobbit”, em referência às criaturas da saga O Senhor dos Anéis. No passado, ossos de elefantes, restos de animais carbonizados e ferramenta levaram os arqueólogos a acreditar que o H. floresiensis era capaz de caçar grandes animais e usar o fogo. A teoria parecia improvável diante do cérebro pequeno deles, do tamanho de uma laranja. 

Siga

A nova pesquisa sugere que os ossos de elefantes encontrados em sítios de H. floresiensis anteriormente não foram caçados pelos próprios hominídeos, e sim por  dragões-de-komodo – répteis venenosos que podem atingir até três metros de comprimento e também habitavam a ilha de Flores, o único local em que vestígios dos “hobbits” já foram encontrados. 

Os dragões-de-komodo caçavam animais de grande porte, como elefantes (não os que conhecemos hoje, mas o Stegodon florensis insularis, uma espécie de elefante-anão com cerca de 1,5 metro de altura) e deixavam para trás restos como ossos, pele e alguns órgãos. Essa carniça, por sua vez, virava a janta dos “hobbits”.

Continua após a publicidade
Interior de uma caverna ampla e escura, com teto e paredes rochosas irregulares, cheias de estalactites. No fundo, um grupo de arqueólogos trabalha em escavações, com a luz do dia e vegetação exuberante visíveis na entrada da caverna
(Rosino/Wikimedia Commons)

Isso muda a forma como enxergávamos o nível de desenvolvimento desses hominídeos. Para testar essa hipótese, a pesquisa analisou mais de 3 mil fragmentos de ossos de Liang Bua, datados de aproximadamente 190 mil a 50 mil anos atrás. Os pesquisadores perceberam que as marcas presentes nos ossos dos elefantes pré-históricos não se pareciam com cortes feitos por ferramentas humanas, tampouco apresentavam perfurações típicas de lanças de pedra.

Evolução dos humanos acelerou nos últimos 10 mil anos

Continua após a publicidade

Para confirmar, os cientistas realizaram um experimento no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos. Eles ofereceram uma cabra ao dragão-de-komodo Rinca e, depois, analisaram em imagens tridimensionais as marcas deixadas em seus ossos. O resultado foi surpreendente: as mordidas eram muito semelhantes às dos fósseis dos antigos elefantes.

De fato, alguns cortes presentes nos fósseis parecem ter sido feitos por ferramentas humanas. Mas eles eram minoria. A maior parte das marcas era compatível com mordidas de dragões-de-komodo e aparecia justamente nas regiões mais carnudas do corpo, como ombros e quadris, que costumam ser consumidas primeiro pelos predadores. Já os cortes atribuídos a ferramentas estavam concentrados em partes com menos carne, como as costelas.

Nesta ilustração, os pesquisadores mapearam o esqueleto do elefante e indicaram os ossos com mais marcas de corte (em azul) e de dentes (em vermelho):

Continua após a publicidade
Esqueleto de Stegodon com ossos coloridos indicando marcas de corte e dente. A legenda mostra que azul representa marcas de corte e vermelho, marcas de dente, com gradientes de intensidade. Uma caixa de fragmentos exibe ossos longos, vértebras e indeterminados
(E. Grace Veatch et al. via Science Advances/Divulgação)

Já em relação aos ossos queimados, as análises químicas mostraram que, dos 3.155 fragmentos examinados, apenas um apresentava sinais de carbonização. Tratava-se de uma costela do Stegodon. No entanto, esse osso estava próximo da camada geológica associada aos Homo sapiens e justaposto a vestígios mais recentes. Confira:

Quatro imagens ilustram achados arqueológicos. A mostra um fragmento de osso curvo, esbranquiçado e com manchas escuras, com uma régua de 1 cm. B e C são fotos aéreas de uma escavação retangular no solo, com terra marrom e alguns objetos marcados com setas e etiquetas. D é um mapa da escavação, com pontos pretos, roxos e azuis representando carvão, estegodonte e artefatos de pedra, respectivamente, e uma legenda explicativa
(E. Grace Veatch et al. via Science Advances/Divulgação)
Continua após a publicidade

Por isso, os pesquisadores acreditam que o fragmento acabou ficando exposto na superfície da caverna durante a ocupação pelos Homo sapiens, que então o queimaram. Ou seja: os “hobbits” provavelmente não dominavam o uso do fogo.

Eles tinham habilidades menos sofisticadas do que imaginávamos, mas encontraram uma forma eficiente de sobreviver em uma ilha repleta de animais gigantes competindo por alimento. 

Estudos anteriores sugeriam que os Homo floresiensis descendiam dos Homo erectus, nossos parentes evolutivos que já dominavam o fogo. A nova hipótese, porém, aponta para outra linhagem ancestral, formada por hominídeos que ainda não possuíam essa habilidade.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
fóssil
hominídeos
homo erectus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).