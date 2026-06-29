Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
História

Japão: qual o significado do corvo-de-três-pernas no escudo da seleção?

No xintoísmo, Yatagarasu é o animal enviado pela deusa Amaterasu para ajudar o primeiro imperador do país. Saiba como ele foi parar na camisa do time.

Por Diego Facundini 29 jun 2026, 19h31 | Atualizado em 29 jun 2026, 19h35
Rocha cinza com o emblema da Associação Japonesa de Futebol (JFA) esculpido em preto, um corvo de três pernas. No canto inferior direito, o escudo da JFA com a palavra JAPAN no topo e JFA na base, sobre um fundo branco, vermelho e preto. A rocha está sobre pedras pequenas, com uma cerca de bambu ao fundo
 (Yuriko Nakao/Getty Images)
Continua após publicidade
Japão: qual o significado do corvo-de-três-pernas no escudo da seleção? Priorizar nos meus resultados Google

Marcando dois gols no segundo tempo, a seleção brasileira ganhou de virada contra o Japão na partida que aconteceu nesta segunda-feira (29) pela fase eliminatória da Copa do Mundo 2026. O placar final foi de 2 a 1, a primeira derrota do Japão na atual edição do torneio.

Na partida, a seleção japonesa deixou sua marcante camiseta azul de lado e entrou em campo usando um uniforme reserva, em cor branca com finas listras pretas e coloridas. O traje é outro, mas o brasão continua o mesmo: um corvo-de-três-pernas segurando uma bola vermelha em uma de suas patas, como o sol nascente que estampa a bandeira japonesa.

O mascote foi adotado pela Associação de Futebol do Japão em 1931, mas precede a seleção por alguns bons milênios. Trata-se de Yatagarasu, um mensageiro da deusa do sol Amaterasu Omikami. No xintoísmo, a espiritualidade tradicional do Japão, serve como símbolo da orientação.

6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

Em algumas interpretações, o corvo é, em si, uma encarnação do Sol. A lenda conta que Yatagarasu teria sido enviado por Amaterasu para auxiliar Jimmu, o primeiro imperador do Japão, durante suas investidas militares ao leste. Do céu, a criatura teria guiado as tropas imperiais pelas regiões montanhosas de Kumano, numa jornada de conquista que, na mitologia, representou a fundação do Japão.

Siga
Continua após a publicidade

(Essa é a versão mitológica. Não existe quase nenhuma evidência de que o imperador Jimmu de fato existiu, então ele, assim como o corvo, são considerados lendas.)

A figura mítica do corvo-de-três-patas teve suas primeiras representações na arte da cultura Yangshao, uma cultura neolítica do Norte da China que existiu entre 5.000 e 3.000 a.C. Lá, ele recebia o nome de sanzuwu ou yangwu, e já marcava presença nas vestes imperiais.

A versão propriamente japonesa, porém, só foi aparecer depois, no século 8 d.C., já no contexto do xintoísmo. Mais especificamente, como um kami, um tipo de espírito ou deidade que toma a forma de seres, forças da natureza, paisagens ou mesmo de pessoas mortas.

Continua após a publicidade

Foi essa criatura, a partir de então nomeada Yatagarasu, que veio a ser incorporada pelo emblema da seleção japonesa.

A primeira versão do escudo da Associação de Futebol do Japão a conter o corvo foi adotada em 1931. O desenho era de autoria do Jitsuzo Hinago, mas quem deu a ideia do mascote foi o técnico Tairei Uchino, um dos fundadores da Associação. Desde então, o emblema passou por alguns redesigns (no mais recente, em 2017, foram tiradas as linhas que separavam os gomos da bola de futebol, que ficou ainda mais parecida com o sol da bandeira), mas o corvo mítico e sua bola vermelha apareceram em todas as versões.

O contexto histórico também foi um fator importante na adoção do emblema. Em 1931, o Império Japonês invadiu a região da Manchúria, na China. Isso porque, no decorrer dos anos 1930, o governo Japão passava por uma transição de um modelo de democracia parlamentar em direção a um regime militar centrado na figura do imperador, com a ascensão de ideologias ultranacionalistas e expansionistas. Nessa época, a mitologia do xintoísmo, então religião oficial do país, era usada para legitimar a autoridade do imperador e a expansão do império. Muito por isso, figuras como o corvo-de-três-pernas estavam em alta.

Publicidade
TAGS:
Copa do mundo
corvo
Futebol
Japão
Xintoísmo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).