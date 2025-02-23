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História

Descobertas estradas indígenas de mil anos nos EUA que se alinham ao solstício de inverno

O conjunto de estradas paralelas podia ser usado para locomoção, mas provavelmente seu maior propósito era compor uma paisagem ritualística.

Por Eduardo Lima 23 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem das estradas do sítio Gasco.
 (Weiner et al. Antiquity Publications Ltd./Reprodução)
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Uma estrada indígena de mais de mil anos foi encontrada próxima ao Parque Histórico Nacional da Cultura Chaco, no Novo México, nos Estados Unidos. Agora, uma nova análise com laser da região descobriu uma segunda estrada, em paralelo à primeira, e concluiu que as duas foram construídas de forma pensada para se alinhar à luz do nascer do Sol no solstício de inverno.

Essas estradas, que provavelmente eram sagradas para os indígenas da região, faziam parte de uma paisagem ritualística. Os caminhos não só guiavam as pessoas até fontes de água, mas também tinham um papel cosmológico importante para a população da região.

Quando o Sol nasce no solstício de inverno e ascende sobre o Monte Taylor um vulcão adormecido que ainda hoje é tratado como montanha sagrada por povos nativos da região –, sua luz se alinha perfeitamente com as estradas.

O estudo mostra como as estradas da cultura Chaco não serviam só para a locomoção, mas também a propósitos ritualísticos. O artigo foi publicado pelo periódico Antiquity. Para coletar mais dados sobre as estradas, os pesquisadores dos Estados Unidos usaram a técnica de LiDAR (sigla em inglês que significa “detecção de luz e alcance”), um sensor que usa lasers para avaliar a topografia de uma área.

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Quem fez parte da cultura Chaco?

Com o aparelho de LiDAR acoplado a um avião ou helicóptero, milhões de pulsos de laser são enviados para o solo. O sensor calcula quanto tempo leva para os feixes de luz atingirem o chão – ou alguma estrutura, como as estradas – e voltarem até a aeronave. Assim, um mapa da profundidade e altura do solo é projetado.

A primeira estrada já era conhecida pelos arqueólogos, mas só uma parte minúscula dela, com menos de 100 metros. Agora, com a ajudinha do LiDAR, os pesquisadores descobriram que ela tem 6 km de extensão, e confirmaram as descobertas com o laser por meio de trabalho de campo na área em 2021 e 2022.

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As estradas foram construídas por pessoas da cultura Chaco, que prosperou na região do Novo México entre 850 d.C. e 1250 d.C. É possível que essa concentração de pueblos (comunidades de nativos americanos no sudoeste dos Estados Unidos) tenha surgido por causa de um movimento religioso, mas não se sabe muito sobre as crenças dos indígenas da área.

Estradas duplas como essas já foram encontradas em outros sítios arqueológicos da cultura Chaco. Como elas tinham propósitos ritualísticos, é possível que revelem um princípio dualístico na cosmologia desse grupo de nativos.

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As estradas tinham cerca de 9 metros de largura, bem largas para uma sociedade que se transportava na maioria das vezes a pé, sem veículos com rodas. Isso também reforça a hipótese de que, mais do que servir como facilitador de transporte, as estradas tinham um significado ritualístico e cerimonial para os habitantes da região.

Mais estudos são necessários para entender a relação entre as estradas e a espiritualidade dos indígenas no sudoeste dos Estados Unidos, mas o trabalho dos pesquisadores pode ser dificultado por projetos de geração de energia em terras públicas, que talvez afetem os sítios arqueológicos da região.

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arqueologia
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