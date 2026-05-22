Menino de 6 anos encontra espada viking de 1.300 anos durante excursão escolar

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Introdução Um passeio escolar comum na Noruega virou uma aventura histórica para Henrik, um menino de 6 anos. Ele encontrou uma espada de 1.300 anos, possivelmente da Era Viking, que estava enterrada. O achado surpreendente está agora em um museu, onde será estudado e restaurado. Descubra os detalhes dessa incrível descoberta!

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Menino de 6 anos encontra espada de 1.300 anos em excursão na Noruega. Artefato de 95,5 cm é da Era Merovíngia ou início da Era Viking. Arqueólogos estudam a peça, que passará por restauração no museu de Oslo. Hipótese sugere que a espada foi depositada em uma antiga sepultura. Descoberta contribui para reconstruir o modo de vida das populações nórdicas.

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Um menino de seis anos encontrou, por acaso, uma espada da Era Viking durante um passeio escolar na Noruega.

Henrik Refnes Mertvedt passeava com sua turma pela vila de Brandbu, localizada no condado de Innlandet. A região é conhecida por suas paisagens montanhosas e pela beleza natural.

Ele avistou, em um gramado, um pedaço de metal estranho saindo do chão. Como toda criança curiosa, decidiu investigar e acabou encontrando uma espada de metal com 95,5 centímetros de comprimento.

Os professores perceberam rapidamente que o objeto poderia ter valor histórico e acionaram a equipe arqueológica da região. Eles também marcaram o local exato onde Henrik encontrou a espada.

Segundo as análises iniciais realizadas pelo Kulturarv i Innlandet (departamento de arqueologia de Innlandet), estima-se que a espada pertença à Era Merovíngia ou ao início da Era Viking, datada de cerca de 1.300 anos atrás. Os especialistas também identificaram que se trata de uma espada de um único gume, ou seja, afiada apenas de um lado.

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O Período Merovíngio, também conhecido como Idade do Ferro Germânica, compreende aproximadamente os anos de 550 d.C. a 800 d.C. Além do avanço da metalurgia, essa fase também marcou a intensificação das trocas comerciais na região. Na época, as espadas de um gume eram as mais comuns – algo que permaneceu no início da Era Viking, até que elas gradualmente perderam espaço para as espadas de dois gumes, afiadas em ambos os lados.

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O objeto foi levado para o Museu de História Cultural de Oslo, que continuará as investigações sobre a peça, considerada incrivelmente bem preservada. Os próximos passos provavelmente incluem exames de radiografia e processos de restauração para aumentar sua conservação.

Segundo o Museu dos Barcos Vikings (Vikingtidsmuseet), que integra o Museu de História Cultural, a principal hipótese é que a espada tenha sido produzida localmente e depositada em uma sepultura. A ponta do objeto teria sido dobrada durante um ritual e já estaria nesse estado no momento do enterro. Os pesquisadores também acreditam que a espada foi parar tão próxima da superfície após a escavação de uma vala para passagem de cabos na região, que danificou a antiga sepultura.

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Eles também afirmam que Henrik irá receber uma recompensa do museu pelo achado.

Descobertas de artefatos da Era Viking são frequentes nos países escandinavos, inclusive em áreas próximas à vila de Brandbu. Esses achados ajudam pesquisadores a reconstruir, pouco a pouco, o modo de vida das antigas populações nórdicas. Em abril, por exemplo, dois exploradores encontraram cerca de 3 mil moedas vikings em uma área rural da Noruega utilizando um detector de metal.

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