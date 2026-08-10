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História

Mergulhadores encontram naufrágio romano com mais de 2 mil anos na costa da Sicília

Destroços foram localizados a 46 metros de profundidade, com centenas de ânforas. Descoberta pode revelar detalhes de antigas rotas comerciais do Mediterrâneo.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 10 ago 2026, 18h00
Ânforas e objetos antigos cobertos por incrustações marinhas e uma rede de pesca, submersos em águas azuis escuras
 (Ministério da Cultura da Itália/Reprodução)
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Mergulhadores encontram naufrágio romano com mais de 2 mil anos na costa da Sicília Priorizar nos meus resultados Google

Os pescadores subaquáticos Igor Bisulli e Giacomo De Mola realizavam uma sondagem de rotina na costa de Mazara del Vallo, no oeste da Sicília, no sul da Itália. Igor estava no barco enquanto Giacomo mergulhava, equipado com a tecnologia de sonar marinho StructureScan. Em meio às águas cristalinas e à vida marinha, o aparelho detectou algo no fundo do mar.

Inicialmente, parecia ser uma simples rocha. Mas Giacomo decidiu investigar. Quando chegou perto, percebeu que se tratava de um naufrágio com centenas de ânforas, recipientes de cerâmica usados na Antiguidade. “Esta é, sem dúvida, a descoberta mais incrível da minha vida. Meu coração parou”, escreveu ele em suas redes sociais.

Mergulhador com roupa de neoprene preta e luvas azuis, usando máscara e equipamento de mergulho, segura uma câmera subaquática com luz acesa, iluminando a água turva. O emblema dos Carabinieri aparece no canto inferior esquerdo
(Ministério da Cultura da Itália/Reprodução)
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A dupla acionou a Superintendência Regional do Mar da Sicília, que enviou a Unidade de Proteção do Patrimônio Cultural (TPC) para uma inspeção no local. As autoridades confirmaram que se tratava de um naufrágio nunca antes documentado. Mas não só isso: era um navio da época romana, datado entre os séculos 2 e 1 a.C., com mais de 2 mil anos.

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O navio estava a 46 metros de profundidade. Após a análise, as autoridades italianas concluíram que ele tem cerca de 21 metros de comprimento, 6 metros de largura e quase 2 metros de altura. 

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Sob a embarcação, havia uma pilha de ânforas, a maioria do tipo Dressel 1A. Os recipientes provavelmente eram usados para transportar vinho ou azeite. Além deles, também foram identificadas âncoras e outros objetos de chumbo.

Fundo do mar turquesa com areia e rochas cobertas por algas, revelando fragmentos de ânforas e outros artefatos antigos submersos. No canto inferior esquerdo, o logo dos Carabinieri.
(Ministério da Cultura da Itália/Reprodução)
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Algumas das ânforas tinham o formato Lamboglia 2, comum no norte da África, enquanto outras eram neopúnicas. Por isso, as pesquisas iniciais apontam que provavelmente se tratava de um navio comercial do Mediterrâneo. O achado pode ajudar a reconstruir as rotas de comércio da época romana.

Várias ânforas antigas cobertas por incrustações marinhas e corais, repousando no fundo do mar. Pequenos peixes rosados nadam entre elas. A luz do sol penetra a água azul-escura, iluminando o cenário. No canto inferior esquerdo, um selo vermelho com a inscrição Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
(Ministério da Cultura da Itália/Reprodução)
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“Uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais importantes dos últimos anos”, segundo o ministro da cultura Italiano Alessandro Giuli em comunicado oficial.

Agora, novas pesquisas, documentações e investigações serão realizadas no local pela Superintendência do Mar do governo regional da Sicília. O objetivo é coletar mais informações sobre o naufrágio e definir como preservá-lo.

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