Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Mordidas em ossos revelam combate mortal entre gladiador romano e leão

O achado na Inglaterra é a evidência mais antiga desses embates sangrentos, retratados em obras de arte e textos históricos.

Por Bela Lobato 24 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Gravura antiga mostrando um homem salvando uma mulher de um leão e um tigre na Arena Romana.
 (duncan1890/Getty Images)
Continua após publicidade
Mordidas em ossos revelam combate mortal entre gladiador romano e leão Priorizar nos meus resultados Google

Gladiadores, como você deve saber, eram guerreiros que lutavam uns contra os outros ou contra animais, muitas vezes até a morte, para o entretenimento de uma plateia apaixonada pelo sangue. A prática era comum na Roma Antiga, e não só na capital: pesquisadores encontraram as mais antigas evidências do combate entre gladiadores e leões na Inglaterra, que, na época, fazia parte do Império Romano.

Os esqueletos de 82 homens foram encontrados em um sepultamento coletivo onde hoje é a cidade de York, em 2004. Todos guardam sinais de terem sido homens jovens, robustos e com várias feridas cicatrizadas. A análise do esmalte dos dentes revela que os indivíduos vinham de várias regiões distintas do Império Romano. 

“Muitas vezes, temos uma imagem desses combates ocorrendo no Coliseu de Roma, mas essas descobertas mostram que esses eventos esportivos tinham um alcance bem maior, muito além do centro dos principais territórios romanos”, disse, em comunicado, Malin Holst, arqueóloga que participou do estudo. “Provavelmente existia um anfiteatro na York romana, mas ele ainda não foi descoberto.”

Quem era o gladiador morto pelo leão?

De início, os pesquisadores não tinham certeza que os restos mortais pertenciam a gladiadores: não havia garantia que diferenciasse os corpos desses guerreiros dos de soldados ou escravizados, por exemplo. Isso mudou recentemente, quando uma nova análise revelou marcas de mordida de leão em um dos esqueletos.

Siga
Continua após a publicidade

O homem tinha entre 26 e 35 anos e levou uma mordida fatal na pélvis. É possível deduzir que foi esse ferimento que provocou a morte, já que os ossos não tiveram tempo de cicatrizar. As marcas são condizentes com as deixadas pelos dentes de grandes felinos, como um leão ou tigre. 

lesões causadas por mordida de leão no osso ílio de gladiador.
Marcas no osso ílio, na pelvis, onde o gladiador levou a mordida fatal de um grande felino – provavelmente um leão. (Thompson et. al 2025, revista PLOS One/Reprodução)
Continua após a publicidade

“Durante anos, nosso entendimento sobre os combates de gladiadores romanos e sobre os espetáculos com animais se baseou em textos históricos e representações artísticas”, disse Tim Thompson, principal autor do estudo. “Essa descoberta fornece a primeira evidência física direta de que tais eventos ocorreram nesse período.”

A descoberta foi publicada na última quarta-feira (23) na revista científica

Continua após a publicidade

PLOS One

O indivíduo em questão foi decapitado após a morte, um ritual que não era incomum no Império Romano, mas as razões ainda são desconhecidas. Em geral, a incidência de decapitação em cemitérios dessa época é de cerca de 5% a 6% – mas no cemitério estudado, chamado Driffield Terrace, essa proporção é excepcionalmente grande, de 70%.

Continua após a publicidade

“Essa é uma descoberta extremamente empolgante, pois agora podemos começar a construir uma imagem melhor de como eram esses gladiadores em vida, além de confirmar a presença de felinos grandes e, possivelmente, de outros animais exóticos, em arenas de cidades como York”, acrescenta Holst.

A análise do esqueleto também sugere que, em vida, ele teve problemas de coluna que podem ter sido causados por sobrecarga nas costas, além de inflamação do pulmão e da coxa. O homem também se recuperou de um quadro de desnutrição que sofreu quando criança, indicam seus restos mortais.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores acreditam que York realizou muitos eventos de arena de gladiadores até o século 4 d.C., talvez devido ao fato de que havia muitos generais e políticos seniores que ocupavam cargos na cidade.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
GLADIADOR
Império Romano
Inglaterra
Leão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).