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História

O mistério de “Moana”: por que os polinésios partiram rumo ao leste depois de 1.700 anos?

Estudo indica que seca prolongada pode ter servido de impulso, junto com crescimento populacional e melhorias na tecnologia das canoas e navegação.

Por David Sear, Manoj Joshi e Mark Peaple 21 jul 2026, 08h00
Dwayne The Rock Johnson como Maui, com cabelos longos e cacheados, colar de dentes e corpo coberto por tatuagens tribais, erguendo um objeto marrom. Ele veste uma saia de folhas verdes, em um cenário ensolarado com um mastro de barco e rochas ao fundo
 (Ent-movie/Alamy/Reprodução)
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O mistério de “Moana”: por que os polinésios partiram rumo ao leste depois de 1.700 anos? Priorizar nos meus resultados Google

David Sear é professor de geografia física na Universidade de Southampton; Manoj Joshi é professor de dinâmica do clima na Universidade de East Anglia; Mark Peaple é pesquisador de paleoclima na Universidade de Southampton. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

 

Uma mesma pergunta move tanto o enredo do filme Moana – em cartaz desde o dia 14 de julho em cinemas do mundo todo – quanto décadas de pesquisa arqueológica: por que, após séculos de relativa estabilidade, os navegadores polinésios de repente começaram a colonizar ilhas a milhares de quilômetros de distância, do outro lado do Pacífico?

O mais recente Moana é uma adaptação com atores humanos de um longa metragem de animação da Disney de mesmo nome. Embora as obras sejam ficcionais, elas se inspiram na rica tradição marítima dos povos polinésios, cujos ancestrais empreenderam um dos maiores episódios de exploração marítima da história da Humanidade.

O único país africano que nunca foi colonizado

E novas evidências climáticas podem nos ajudar a entender por que eles embarcaram nessas viagens.

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O pano de fundo de Moana é o mistério da “longa pausa”. Esse foi um período em que os ancestrais polinésios, o povo Lapita, navegaram para o leste no Pacífico até os arquipélagos de Samoa e Tonga, chegando lá há cerca de 3.000 anos. Eles trouxeram consigo estilos distintos de cerâmica e uma cultura baseada na vida insular.

Migrações humanas pelo Pacífico

Mapa da Oceania mostrando as rotas de migração humana. Melanésia (verde) foi povoada c. 28000 AEC. Micronésia (azul) e Polinésia (amarelo) foram povoadas mais tarde, com uma Longa Pausa entre as migrações para a Polinésia. Setas indicam direções e datas aproximadas de povoamento, como Nova Zelândia c. 1220 EC
Os ancestrais polinésios só se deslocaram para além de Samoa e Tonga após uma ‘longa pausa’ de 1.700 anos. Os demais arquipélagos foram então colonizados rapidamente (David Sear/University of Southampton (via The Conversation)/Reprodução)

Nos 1.700 anos seguintes, no entanto, houve poucas viagens mais para o leste. Evidências arqueológicas sugerem que as populações de Tonga e Samoa cresceram e desenvolveram sua própria cultura pós-Lapita, distinta das demais.

Então, entre 900 e 1100 EC, os polinésios ancestrais empreenderam repentinamente uma fase maciça de migração para o leste. Ao longo do século seguinte, viajantes em enormes canoas velejadoras de casco duplo chegaram ao Havaí, a Aotearoa (Nova Zelândia) e a Rapa Nui (Ilha de Páscoa). A disseminação da batata-doce pelas ilhas do Pacífico indica que eles provavelmente também entraram em contato com o continente americano.

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Quando os navegadores europeus finalmente chegaram, séculos mais tarde, ficaram surpresos ao descobrir que mesmo os menores atóis eram habitados por comunidades que compartilhavam profundas semelhanças culturais e linguísticas.

O mistério da “longa pausa”

Por gerações, antropólogos e historiadores debateram o que pôs fim à longa pausa. Teria sido uma nova tecnologia de navegação capaz de combater os ventos alísios do leste? A migração teria sido impulsionada por pressões sociais e pelo crescimento populacional? Ou haveria um catalisador físico e ambiental por trás dessa escolha?

Para responder a isso, precisamos examinar os fatores físicos que tornam possível a sobrevivência em uma ilha do Pacífico: água doce e alimento. À medida que as populações crescem, a demanda por recursos se intensifica.

Embora os polinésios ancestrais fossem altamente adaptáveis e acostumados a secas sazonais, secas prolongadas e severas em épocas de alta densidade populacional poderiam significar que uma ilha não seria mais capaz de sustentar sua população humana. Em última análise, a sobrevivência das ilhas depende de um único recurso crítico: a chuva.

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Desvendando o registro climático

Até recentemente, os cientistas não dispunham de evidências da região de Tonga e Samoa sobre como era o clima nessa era crítica de migração. Mas conseguimos reconstruir essas mudanças passadas analisando isótopos de hidrogênio – formas ligeiramente diferentes do mesmo elemento – preservados na lama antiga de pântanos e lagos.

Nos trópicos, a composição isotópica da água da chuva reflete a quantidade de precipitação. À medida que algas e plantas crescem e absorvem essa água, elas fixam essa assinatura química em moléculas que podem sobreviver nos sedimentos por milhares de anos, proporcionando um arquivo natural das chuvas do passado.

Usando essa técnica, encontramos evidências de um período de seca severa e prolongada no sudoeste do Pacífico tropical entre 850 e 1200 EC. Nossos resultados, publicados recentemente no Journal of Pacific Archaeology, indicam que esse foi o período mais seco que a região já havia enfrentado nos últimos 2.000 anos. Fundamentalmente, essa seca coincidiu com uma época em que as populações das ilhas eram maiores.

A grande migração para o Pacífico oriental coincidiu com um clima seco no Pacífico ocidental

Gráfico de barras e linha mostrando três séries temporais de 0 a 2000 CE. A primeira série, Climate State, exibe fases úmidas (azul) e secas (laranja). A segunda, Climate Shocks, mostra choques úmidos (azul) e secos (laranja). A terceira, Human Arrival, é uma curva de probabilidade de chegada humana, com pico em 1074 CE, destacada por uma faixa vertical amarela
Os seres humanos chegaram em sua maioria ao Pacífico Oriental logo após um período de seca (marcado em laranja) caracterizado por condições climáticas de longo prazo mais a oeste (gráfico superior) e uma série de ‘choques de seca’ repentinos (marcados em laranja, no gráfico do meio). (David Sear/University of Southampton (via The Conversation)/Reprodução)
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Por que algumas ilhas passariam por uma seca que durou décadas ou séculos? As chuvas no Pacífico Sul tropical dependem da posição da Zona de Convergência do Pacífico Sul (SPCZ), um importante cinturão de nuvens e chuvas que oscila para leste e oeste ao longo do tempo, impulsionado por padrões de temperatura da superfície do mar. As mudanças de curto prazo estão ligadas ao El Niño e La Niña, mas a SPCZ também pode se deslocar em escalas de tempo muito mais longas, trazendo décadas de condições excepcionalmente secas ou úmidas para diferentes partes do Pacífico.

Tudo isso se alinha a dados genéticos que indicam que a população de Samoa cresceu rapidamente por volta do ano 1000 EC, talvez graças à chegada de novos povos. Isso sugere que vários fatores se alinharam — estresse climático severo, expansão populacional, melhor tecnologia de canoas — para impulsionar uma ousada exploração rumo ao leste.

A história da expansão polinésia é notável por si só. Enquanto Moana apresenta a novos públicos as tradições de navegação do Pacífico, os cientistas continuam a aprofundar nossa compreensão dos desafios ambientais que esses extraordinários navegadores enfrentaram – e como eles responderam com engenhosidade, resiliência e exploração em escala oceânica.

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David Sear, Professor in Physical Geography, University of Southampton; Manoj Joshi, Professor of Climate Dynamics, University of East Anglia e Mark Peaple, Research Fellow, Palaeoclimate, University of Southampton

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

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