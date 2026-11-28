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Introdução Quase dois séculos após a morte de Ludwig van Beethoven, análises científicas em mechas de cabelo do compositor revelam pistas sobre suas graves crises gastrointestinais e a surdez precoce, apontando infecção por hepatite B e altos níveis de envenenamento por chumbo.

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Em carta de 1802, Beethoven pediu que médicos estudassem e revelassem as causas de suas doenças após sua morte. Mechas preservadas do cabelo do compositor permitiram sequenciamento genético e novas descobertas científicas. Exames indicam infecção prévia por hepatite B e predisposição genética para problemas graves no fígado. Concentração de chumbo 95 vezes superior ao padrão sugere envenenamento crônico que afetou a saúde do músico. Cientistas acreditam que uma soma de fatores, e não uma única doença, explica o histórico de dor e a perda auditiva.

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Ludwig van Beethoven morreu em 1827, em Viena, aos 56 anos. Antes disso, passou décadas enfrentando uma série de problemas de saúde, como dores gastrointestinais, cirrose e, claro, a surdez. Ele tinha apenas 28 anos quando começou a perder a audição. Para um músico, era praticamente uma sentença.

No famoso Testamento de Heiligenstadt, escrito em 1802, Beethoven escreveu aos irmãos, Caspar e Nicolaus, sobre esse periodo de sua vida. Na carta, o compositor confessou que o desespero que sentia com a surdez fez com que chegasse a cogitar o suicídio. Ele pediu que, após sua morte, sua condição de saúde fosse estudada e explicada.

“Assim que eu morrer, se o Dr. Schmid ainda esteja vivo, peçam-lhe em meu nome que descreva minha doença e anexe este documento ao histórico da minha enfermidade, para que, na medida do possível, o mundo possa se reconciliar comigo após a minha morte”, escreveu. Beethoven nunca enviou o texto, que foi encontrado apenas após sua morte.

Apesar dos avanços da ciência, pesquisadores até hoje não encontraram uma explicação genética clara para a perda auditiva de Beethoven. Também não encontraram uma resposta definitiva para os problemas gastrointestinais que o atormentaram durante anos e nem para sua causa de morte.

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No entanto, uma pequena pista tem facilitado o trabalho de pesquisadores que buscam compreender mais sobre sua saúde frágil: mechas do cabelo de Beethoven, com as quais o músico presenteou alguns amigos ao longo da vida. Após sua morte, outras amostras foram coletadas de sua cabeça e preservadas por conhecidos, estudiosos, colecionadores e museus.

Várias dessas mechas de cabelo têm sido analisadas. Em 2023, um sequenciamento genômico separou as mechas que de fato pertenciam a Beethoven de outras que estavam misturadas com as amostras. Os fios que de fato eram do compositor indicam que sua morte pode ter sido causada, em parte, por uma infecção pelo vírus da hepatite B contraída nos meses anteriores.

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Esse mesmo estudo trouxe pistas importantes sobre outro aspecto da saúde dele: o fígado. Durante sua autópsia em 1827, o órgão estava “coberto de nódulos do tamanho de um feijão”. Pesquisadores identificaram fatores genéticos que aumentavam o risco de doenças hepáticas. O consumo excessivo de álcool também pode ter agravado os danos ao fígado.

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No ano seguinte, em 2024, outra equipe de pesquisadores encontrou uma segunda explicação. Eles descobriram sinais de envenenamento por chumbo em duas mechas de cabelo de Beethoven – uma das quais, segundo registros históricos, veio diretamente da cabeça do músico após sua morte, e não presenteada em vida.

Essa amostra apresentava uma concentração de chumbo 95 vezes superior à faixa padrão de referência. Além disso, também foram detectados altos níveis de arsênio e mercúrio.

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O nível de concentração de chumbo encontrado no sangue não é suficiente para causar a morte, mas pode ter contribuído para vários dos problemas de saúde de Beethoven. Segundo os autores, níveis de chumbo como esses estão comumente associados a problemas gastrointestinais e renais, além de perda auditiva.

Para explicar a variedade de doenças de Beethoven, os autores de um outro estudo citam a expressão popular de que “quem tem pulgas também pode ter piolhos”. Ou seja, a perda auditiva e as dores abdominais de Beethoven não são, necessariamente, causadas por um único motivo.

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No Testamento de Heiligenstadt, o músico deixa claro o quanto suas questões de saúde faziam sua vida beirar o insuportável. “…Devo à minha arte o fato de não ter posto fim à minha própria vida”, escreveu Beethoven aos seus irmãos. “Parecia impossível deixar o mundo antes de ter produzido tudo aquilo para o qual me sentia chamado a realizar; por isso, suportei esta existência miserável”.

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